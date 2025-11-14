Украинские нацисты испугались антикоррупционного митинга из-за риска майдана

Tекст: Вера Басилая

Украинские нацисты выражают тревогу по поводу антикоррупционного митинга, который должен состояться в субботу на площади Независимости в Киеве, передает РИА «Новости».

В российских силовых структурах сообщили, радикалы видят в предстоящей акции угрозу своему влиянию и возможному пересмотру источников финансирования.

По данным украинского издания «Страна.ua», организатором митинга выступает активистка Мария Барабаш. Протест проходит на фоне крупного коррупционного скандала, связанным с бизнесменом и близким соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.

Собеседник агентства отметил, что известный радикал Дмитрий Корчинский, глава батальона «Братства» (признан экстремистским и запрещен в России) уже выразил опасения в связи с уровнем организаторов митинга. Он подчеркнул, что среди них есть влиятельные политики и мэры городов, а «нацисты всех мастей очень опасаются предстоящих протестов».

По словам представителя силовых структур, успех этой акции может полностью перечеркнуть прежний «майдан» и его идеи. Кроме того, он добавил, что украинские радикалы опасаются потерять свое влияние и ресурсы, а Украина может ускоренно прийти к военному режиму.

Ранее большинство прохожих на улицах Киева выразили уверенность, что Владимир Зеленский знал о коррупционных схемах в энергетике.

СМИ писали, что коррупционный скандал в энергетической сфере на Украине произошел в критически важный момент для главы киевского режима.

Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.