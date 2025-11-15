Гончаренко: НАБУ вручило ходатайство об аресте куму Зеленского Чернышову

Tекст: Антон Антонов

Ходатайство Чернышову вручили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), передает ТАСС.

Депутат отметил, что Чернышов «одновременно является кумом Зеленского». Он пояснил, что состоится «судебное заседание, где будет решено о содержании под стражей Чернышова».

В НАБУ уточнили, что Чернышов был замечен среди посетителей объекта, где предположительно происходила легализация преступных доходов. НАБУ задокументировало передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными. Квалификация дел – статья о незаконном обогащении.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что Чернышов может попытаться скрыться за границей и что заключение под стражу минимизирует риски давления на свидетелей.

Чернышову предъявлены два обвинения: одно связано со схемой бизнесмена Тимура Миндича, о раскрытии которой НАБУ и САП объявили 10 ноября, другое – с коррупционными нарушениями в строительной сфере.

Летом вокруг чиновника разгорелся скандал после его внезапной командировки, совпавшей с предъявлением обвинений его соратникам – многие предположили, что он покинул страну. Суд отпустил его под залог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по «делу Миндича» обвиняются бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман (финансист Миндича) и Игорь Фурсенко, а также сотрудники бэк-офиса по отмыванию средств Леся Устименко и Людмила Зорина. Кроме того, обвинения предъявлены Чернышову. В результате скандала свои посты покинули министр юстиции Герман Галущенко (ранее возглавлявший Минэнерго) и министр энергетики Светлана Гринчук. Также досрочно прекращены полномочия наблюдательного совета «Энергоатома».