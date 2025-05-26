Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?8 комментариев
Глава разведки Украины признал русское влияние на украинских беженцев за границей
Глава разведки Украины обеспокоен влиянием РПЦ на украинских беженцев в Европе
Многие украинцы, покинувшие страну во время спецоперации, начали посещать храмы Русской православной церкви в Европе, включая Польшу и Германию.
Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что часть из шести с половиной миллионов украинцев, покинувших страну из-за конфликта, посещают храмы Русской православной церкви, передает РИА «Новости». По его словам, многие украинцы уехали в разные страны Европы, такие как Польша, Германия, Италия и Черногория, где есть приходы РПЦ, и оказываются под ее влиянием.
Иващенко отметил, что на Украине Служба безопасности Украины ограничивает деятельность канонической Украинской православной церкви по причине предполагаемых связей с РПЦ, однако за границей такие меры не применяются. Он посетовал, что в других странах украинцы могут свободно посещать Русскую православную церковь.
В интервью агентству «Укринформ» он также заявил: «Часть из 6,5 млн украинцев, которые в связи с войной выехали за границу, подпадают под влияние Русской церкви… Люди уехали в Польшу, Германию, Италию, Черногорию – кто куда. А там тоже русские».
Иващенко добавил, что за пределами Украины люди, посещающие РПЦ, находятся под юрисдикцией местных законов, а не под контролем украинских спецслужб, что он считает проблемой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры Украины сообщил, что мощи святых в Киево-Печерской лавре могут быть вывезены за границу после проверки их сохранности.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священникам, посещающим зону боевых действий, следует обратить внимание на опасность распространения неоязыческих настроений среди военных.
Президент России Владимир Путин сравнил гонения на церковь на Украине с «расстрелом», который не замечают во всем мире, и предупредил, что «это аукнется».