В Петербурге начали массовый запуск российских грузовиков БАЗ

В Петербурге запустили массовое производство российских грузовиков БАЗ
На территории бывшего предприятия иностранных брендов в Петербурге стартовал серийный выпуск грузовиков БАЗ, уровень локализации которых превышает 90%.
Серийное производство новых грузовых автомобилей БАЗ официально стартовало на площадке в Петербурге, где ранее собирались Scania и MAN, передает ТАСС.
Новые грузовики успешно завершили испытания в Поволжье, на Урале и в Ленинградской области. По данным завода, максимальная производственная мощность составит до двух тысяч автомобилей ежегодно. Серийное производство реализовано по специальному инвестиционному контракту между властями Петербурга, Минпромторгом России и АО «Романов».
Грузовики БАЗ разработаны как полностью отечественная альтернатива моделям тяжелой спецтехники европейских марок, ушедших с российского рынка. Завод «Романов», выпускающий БАЗ, входит в интегрированную структуру АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“». Массовое внедрение новой модельной линейки должно заместить продукцию прежней «большой семерки»: Mercedes, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco и Renault Trucks.
В 2026 году завод выпустит 600 единиц техники. За три года компания планирует довести объем производства до 2 тыс. машин в год. В линейке будут представлены три модели – самосвал, седельный тягач и бортовая платформа, каждая из которых оснащена независимой подвеской и колесной формулой 6х6, а уровень локализации превышает 90%.