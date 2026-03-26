В НЦ «Россия» прошло первое заседание Нацкомитета по сотрудничеству в БРИКС

Возглавил комитет Максим Орешкин, занимающий пост заместителя руководителя администрации президента России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Встреча состоялась на площадке XXXV Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, по итогам заседания был утвержден состав комитета.

Орешкин в своем выступлении подчеркнул, что создание комитета стало результатом решения президента России Владимира Путина. «Это новая форма организации взаимодействия с нашими партнерами по деловой линии в рамках БРИКС», – заявил он. Орешкин отметил, что по паритету покупательной способности доля объединения уже составляет около 40% мирового ВВП, что превышает показатели «Большой семерки», и это отражает изменения в структуре международных экономических отношений.

Дальнейшая работа комитета предусматривает проведение заседания в ближайшие месяцы для определения задач и механизмов взаимодействия по ключевым направлениям сотрудничества в БРИКС. Орешкин сообщил, что структура комитета будет гибкой и развивающейся, а заседания планируется организовывать дважды в год на крупных экономических форумах, включая Петербургский международный экономический форум.

Комитет был создан на основании распоряжения президента России от 16 февраля 2024 года. Его основная цель – обеспечить эффективное взаимодействие между деловым сообществом и федеральными органами власти для развития многостороннего и двустороннего делового сотрудничества России в рамках БРИКС.