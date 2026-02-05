Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.6 комментариев
Самолет с освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье
На подмосковном аэродроме совершил посадку самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена.
Самолет с 157 российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена, приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает РИА «Новости». Военных сначала доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.
После прилета в Россию военнослужащих разместят в медицинских учреждениях Министерства обороны для дальнейшего лечения и реабилитации. По данным агентства, процесс возвращения прошел при посреднической поддержке ОАЭ и США, которые оказали содействие в гуманитарном аспекте обмена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.