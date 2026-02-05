  • Новость часаРоссия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией
    Тысячи молдавских детей лишаются возможности получить гражданство
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    Вожатые в элитном детском лагере заставляли подростков инсценировать Холокост
    Мишустин назвал главного партнера России в Латинской Америке
    Лавров заявил о подготовке Германии к войне
    Куба обновила план перехода к военному положению
    Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    Судья из Тамбова вынесла десять приговоров, находясь на пляже в Сочи
    Мнения
    Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    5 февраля 2026, 21:04
Новости дня

    Самолет с освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье

    Tекст: Ольга Иванова

    На подмосковном аэродроме совершил посадку самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена.

    Самолет с 157 российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена, приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает РИА «Новости». Военных сначала доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

    После прилета в Россию военнослужащих разместят в медицинских учреждениях Министерства обороны для дальнейшего лечения и реабилитации. По данным агентства, процесс возвращения прошел при посреднической поддержке ОАЭ и США, которые оказали содействие в гуманитарном аспекте обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.


    5 февраля 2026, 13:47
Новости дня
    Киевская ТЭЦ-4 оказалась полностью разрушена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 МВт (она же Дарницкая теплоэлектростанция) полностью разрушена, пишет агентство УНИАН.

    Киевская ТЭЦ-4, известная также как Дарницкая теплоэлектростанция, полностью разрушена, передает ТАСС, ссылаясь на агентство УНИАН.

    Энергетический объект обслуживал около 500 тыс. жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы.

    Компания «Евро-Реконструкция», владеющая станцией, сообщила о приостановке работы объекта еще 3 февраля. Позднее эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил: «Выход из строя подстанций сверхвысокого напряжения и крупных генерирующих объектов, таких как Дарницкая ТЭЦ, привел к бешеному дефициту электроэнергии».

    Ранее в январе были повреждены и другие основные электроснабжающие объекты Киева – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, суммарной мощностью 1450 мегаватт. По состоянию на 5 февраля, информации о частичном или полном восстановлении их работы не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с водой и электричеством.

    Мэр города Виталий Кличко призвал жителей вновь покинуть Киев из-за сложной ситуации.

    В многоэтажных домах города начали лопаться трубы отопления.

    5 февраля 2026, 00:30
Новости дня
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского Владимир Зеленский заявил, что на поле боя погибло около 55 тыс. украинских солдат с начала российской спецоперации в феврале 2022 года, заявил о в программе «20 часов» на канале France 2.

    В конце интервью Зеленского спросили о количестве жертв на украинской стороне фронта. После того, как с февраля 2025 года погибло более 46 тыс. украинских военнослужащих и 380 тыс. получили ранения, глава киевского режима довел число погибших до 55 тыс., пишет Le Monde.

    «На Украине, официально, на поле боя число погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 тыс.», – сказал он, добавив, что «ещё велик процент людей, которых на Украине считают пропавшими без вести».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что потери ВСУ только за январь 2026 года в зоне спецоперации превысили 38,5 тыс. убитыми и ранеными. Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ.

    5 февраля 2026, 14:50
Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    5 февраля 2026, 10:14
Новости дня
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финское руководство просит американских коллег воздержаться от приравнивания гарантий безопасности для Украины к статье 5 натовского устава, которая предусматривает коллективную оборону в случае атаки на одного из членов, пишут СМИ.

    Такая риторика может подорвать пункт о взаимной обороне, лежащий в основе Североатлантического альянса, считает финская сторона, пишет Politico.

    Финская сторона опасается, что подобные формулировки размоют границы ответственности блока.

    Финский министр иностранных дел Элина Валтонен на встрече с конгрессменами США подчеркнула необходимость создания «стены» между НАТО и обязательствами перед Украиной.

    Она также предостерегла от заключения «слабого» мирного соглашения, которое помешало бы Киеву защищаться. Глава ведомства также назвала Россию «долгосрочной стратегической угрозой».

    Неназванный финский чиновник пояснил позицию Хельсинки относительно поддержки Киева.

    «Цель Финляндии – обеспечить, чтобы Украина получила максимально возможные меры безопасности и гарантии в поддержку устойчивого и прочного мира», – сказал собеседник.

    Финляндия стала членом НАТО после начала спецоперации на Украине, протяженность общей границы этой страны с Россией составляет порядка 1,3 тыс. километров.

    Эксперты отмечают, что использование терминологии альянса вне его рамок может дать политические козыри оппозиции и спровоцировать Москву на проверку надежности западных гарантий.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии участвовали в учениях с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что западные страны готовятся к большой войне в Европе.

    5 февраля 2026, 10:24
Новости дня
    В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»
    В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»
    @ Carlos Garcia Granthon/ZUMA Press Wire/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим желает заполучить европейские дальнобойные боеприпасы класса «воздух-воздух» для противостояния российской авиации, однако их поставка жестко привязана к передаче шведских самолетов, пишут американские СМИ.

    Представитель шведского концерна Saab на авиасалоне в Сингапуре заявил о переговорах по трансферу вооружений, пишет The War Zone.

    Поставка данных средств поражения рассматривается как естественное дополнение к возможной передаче самолетов.

    «Ракета Meteor стала бы естественным наполнением пакета вооружения для любого пользователя Gripen, обсуждения ведутся с несколькими странами-экспортерами, включая Украину», – заявил операционный советник Saab Юсси Халметоя.

    Европейские боеприпасы оснащены прямоточным воздушно-реактивным двигателем и способны поражать цели на расстоянии около 209 километров. Это вооружение необходимо ВСУ для попытки противостояния российским ракетам Р-37М, дальность которых достигает 200 километров.

    На данный момент украинская авиация использует американские AMRAAM с радиусом действия около 74 километров, что значительно уступает российским аналогам.

    Однако использование Meteor возможно только при наличии носителей типа шведских Gripen или французских Dassault Rafale. Стокгольм ранее заявлял, что производство новых машин займет около трех лет, хотя теоретически возможен вариант передачи подержанных истребителей.

    В декабре прошлого года над украинской территорией заметили российский беспилотник «Герань», оснащенный вооруженный ракетой «воздух-воздух».

    В декабре 2024 года в Киеве произошел пожар в районе военного завода «Артем». Предприятие известно тем, что производит авиационные ракеты класса «воздух – воздух» и оборудование для авиационной техники.

    4 февраля 2026, 22:17
Новости дня
    Reuters сообщило о визите дипломатического советника Макрона в Москву

    Reuters: Дипломатический советник Макрона посетил Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для проведения переговоров с российскими официальными лицами, сообщили западные СМИ.

    Дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн встречался с официальными лицами в Кремле, передаёт Reuters со ссылкой на информаторов, близких к переговорам. По их данным, Бонн провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. Целью был диалог по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.

    В окружении французского президента Эммануэля Макрона ушли от прямого ответа о факте визита дипломата в Москву. «Обсуждения ведутся на техническом уровне в условиях полной прозрачности, в контакте с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и основными европейскими коллегами», – ответили в администрации президента Франции.

    В декабре Макрон заявил, что европейцам придется возобновить прямые переговоры с Путиным, если последние усилия США по посредничеству в заключении мирного соглашения с Украиной потерпят крах.

    Во вторник Макрон сообщил журналистам, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. «Это готовится, и поэтому ведутся обсуждения на техническом уровне. Важно, чтобы европейцы восстановили свои собственные каналы обсуждения», – подчеркнул Макрон.

    Как писала ране газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона о готовности связаться с Путиным работой на публику. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий на данный момент не приходится.

    5 февраля 2026, 12:09
Новости дня
    ВСУ столкнулись со сбоями работы терминалов Starlink

    Советник министра обороны Украины Бескрестнов сообщил о проблемах в работе Starlink

    Tекст: Дарья Григоренко

    Часть подразделений вооружённых сил Украины столкнулась с перебоями в работе терминалов Starlink, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.

    Бескрестнов сообщил, что проблемы возникли у тех военных, которые не внесли свои частные терминалы в так называемый «белый список», передает ТАСС.

    «В наших войсках выяснили, что были проблемы у тех, кто не подал оперативно списки на частные терминалы Starlink. Процесс обработки продолжается», – отметил Бескрестнов.

    В понедельник власти Украины утвердили механизм проверки терминалов Starlink, чтобы ограничить несанкционированное подключение к спутниковой связи на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине ввели ограничения на использование сети Starlink. Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    5 февраля 2026, 14:51
Новости дня
    Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157

    Минобороны сообщило о возвращении 157 российских военных из плена

    Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157
    @ Ruptly/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны сообщило о проведении обмена пленными между Россией и Украиной, в результате которого освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.

    В заявлении ведомства говорится: «Пятого февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ».

    Помимо этого, были освобождены трое жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал, передает РИА «Новости».

    Министерство подчеркнуло, что в организации обмена посредническую помощь оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщал, что Россия, США и Украина достигли договоренности об обмене 314 военнопленными.

    Сейчас между Россией и Украиной продолжается активный диалог о числе пленных для следующего этапа обмена. Уполномоченный по правам человека в Россией Татьяна Москалькова заявляла, что разблокировка процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной является задачей номер один.

    5 февраля 2026, 13:38
Новости дня
    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными
    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными
    @ Allison Robbert/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия, США и Украина достигли договорённости об обмене 314 военнопленными, а в ближайшие недели ожидается новый этап продвижения переговоров, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Соглашение по обмену военнопленными между Россией, Украиной и США было достигнуто.

    «Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 заключенными – это первый подобный обмен за пять месяцев», – написал он.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Обсуждения продолжатся, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс.».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по урегулированию ситуации на Украине проходят в позитивной атмосфере.

    5 февраля 2026, 01:15
Новости дня
    Военный эксперт назвал точки концентрации нацбатальона «Азов» в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) собрало боевиков нацбатальона «Азов» (признанного террористической организацией и запрещенного в России) на нескольких точках фронта в зоне СВО, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за «Азов» и другие националистические подразделения, то они, в основном, задействованы сейчас в Харьковской области и на оккупированной части Донецкой Народной Республики», – сказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что незначительные подразделения националистов зафиксированы в Сумской и Запорожской областях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-боевика «Азова» во Львове соседи избили собственными костылями. Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым. WSJ: Молодых контрактников ВСУ отправили на фронт в «гущу наступления России».


    5 февраля 2026, 09:06
Новости дня
    Express сочла пугающим предупреждение России о последствиях ввода сил на Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Западе возникла тревога после заявления МИД России о возможных последствиях отправки западных сил в рамках так называемой «коалиции желающих» на Украину, сообщили СМИ.

    Как пишет британская газета Daily Express, Москва выступила с «пугающей угрозой нанести удар», если войска западных стран будут размещены на украинской территории под видом миротворческой миссии, передает РИА «Новости».

    Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение войск так называемой коалиции желающих на Украине будет расцениваться Россией как угроза национальной безопасности и сделает эти формирования законными военными целями.

    Захарова также подчеркнула, что планы размещения на Украине иностранных войск от так называемой коалиции желающих являются неприкрытой военной интервенцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим и страны Запада подготовили стратегию, предусматривающую прямое военное вмешательство иностранных армий в случае несоблюдения условий будущего договора о прекращении огня.

    5 февраля 2026, 07:36
Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 95 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Кубанью нейтрализовали 36 дронов, над Ростовской областью – 27, над Азовским морем – 21, указало ведомство в своем канале в Max.

    Над Белгородской областью уничтожено восемь дронов, над Крымом и Волгоградской областью – по одному.

    Ранее в Запорожской области отразили массированную атаку дронов ВСУ.

    Вечером в среду над Россией за шесть часов уничтожили 72 украинских БПЛА.

    5 февраля 2026, 06:45
Новости дня
    Группировка «Север» ликвидировала командира жестокого батальона дроноводов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военнослужащие из группировки войск «Север» уничтожили расчет БПЛА ВСУ батальона «Рэгби тим» вместе с командиром, это подразделение отличалось особой жестокостью, сообщили в группировке.

    Артиллеристы вычислили и уничтожили позицию расчета БПЛА батальона «Рэгби тим» вместе с командиром, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Отмечается, что это украинское подразделение отличалось особой жестокостью, оно публиковало кадры ударов по уже погибшим бойцам.

    Кроме того, военнослужащие российской группировки продолжили создание полосы безопасности, преодолев до 950 метров в Сумской области и уничтожив вражеские позиции на харьковских рубежах.

    Противник безуспешно пытается перебрасывать резервы для сдерживания российского натиска.

    В Харьковской области военные продавили оборону ВСУ в районе Старицы и юго-западнее Симиновки, заняв важные лесопосадки.

    Общие потери противника за сутки в зоне действия группировки превысили 230 человек, также сожжены танк и станции спутниковой связи. Российская авиация и расчеты беспилотников эффективно поразили пункты управления и склады материальных средств на нескольких направлениях.

    В середине января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о дислокации элитного подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» у границы Днепропетровской и Запорожской областей.

    В прошлые сутки группировка войск «Север» уничтожила РСЗО HIMARS вооруженных сил Украины, которая обстреливала гражданские объекты Белгорода.

    5 февраля 2026, 11:22
Новости дня
    Стало известно о позитивной атмосфере на переговорах по Украине в Абу-Даби

    РИА «Новости»: Атмосфера на переговорах по Украине в Абу-Даби позитивная

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры по урегулированию ситуации на Украине проходят в позитивной атмосфере, сообщил источник.

    «В целом наблюдается позитивная атмосфера на переговорах», – отметил источник, передает РИА «Новости».

    В четверг в Абу-Даби начался второй день переговоров. Источник сообщил, что экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальный аспект стали основными темами трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби.

    Напомним, в Абу-Даби в среду начались закрытые для СМИ переговоры по ситуации на Украине, которые проходят в нескольких форматах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров. МИД Украины сообщил, что переговоры в Абу-Даби имели военную направленность.

    5 февраля 2026, 05:45
Новости дня
    Марочко сообщил об эвакуации населения и предприятий города Запорожья

    Tекст: Катерина Туманова

    Находящийся под контролем Киева город Запорожье начали эвакуировать на фоне продвижения ВС России к городу, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В Запорожье уже эвакуированы многие предприятия частных предпринимателей, закрылись многие торговые центры. По сути наблюдается отток населения также с данного населенного пункта», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, группировка ВСУ в Запорожье «под плотным огневым воздействием» российских сил.

    Ранее, 2 февраля эксперт сообщал, что российские бойцы начали наступать на Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине остановили поезда между Днепропетровском и Запорожьем. Российские военные уничтожили девять роботов ВСУ под Купянском. Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.


    5 февраля 2026, 07:45
Новости дня
    Орбан осудил использование венгров как «пушечного мяса» на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил использование венгров как «пушечного мяса» на Украине на фоне сообщений о гибели венгра при принудительной мобилизации.

    Орбан осудил использование венгров как «пушечного мяса» на Украине после сообщений о смерти гражданина Венгрии при принудительной мобилизации, пишет РИА «Новости». В публикации на своей странице в соцсети X Орбан напомнил о гибели «еще одного венгра» в ходе мобилизации. По его словам, эта трагедия недопустима.

    «Наши люди не могут быть использованы в качестве пушечного мяса», – заявил Орбан в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия ввела санкции против организаторов мобилизации на Украине.

    МИД Венгрии назвал принудительную мобилизацию на Украине позором Европы.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Украину нецивилизованной.

