Самолет с освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье

Tекст: Ольга Иванова

Самолет с 157 российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена, приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает РИА «Новости». Военных сначала доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

После прилета в Россию военнослужащих разместят в медицинских учреждениях Министерства обороны для дальнейшего лечения и реабилитации. По данным агентства, процесс возвращения прошел при посреднической поддержке ОАЭ и США, которые оказали содействие в гуманитарном аспекте обмена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.



