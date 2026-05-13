Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.10 комментариев
Ученые: Собаки продлевают жизнь своим владельцам
Наличие собаки может положительно влиять на продолжительность жизни человека и общее состояние здоровья, свидетельствуют данные научных исследований.
Как пишет The Washington Post, согласно крупному исследованию, опубликованному в журнале Circulation: Population Health and Outcomes и охватившему около четырех млн человек, владение собакой связано со снижением риска смерти от любых причин примерно на 24% по сравнению с людьми, не имеющими домашних животных. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
При этом исследователи подчеркивают, что речь не идет о прямой причинно-следственной связи. Люди, которые заводят собак, могут изначально вести более активный образ жизни или иметь иные факторы, влияющие на здоровье. Тем не менее специалисты отмечают, что один из ключевых механизмов возможной пользы – физическая активность, связанная с регулярными прогулками.
По словам профессора Бет Фратес из Гарвардской медицинской школы, физическая активность во «может снижать кровяное давление, уровень холестерина и триглицеридов», что положительно влияет на здоровье сердца. Однако эксперты уточняют, что само по себе владение собакой не гарантирует физической нагрузки – важны именно регулярные прогулки.
Отдельно отмечается влияние собак на психоэмоциональное состояние и социальные связи. Исследования показывают, что владельцы животных чаще взаимодействуют с другими людьми во время прогулок, что снижает уровень одиночества и социальной изоляции. Эксперты связывают это с потенциальным снижением риска негативных последствий для психического и физического здоровья, особенно в пожилом возрасте.
Кроме того, опросы показывают, что большинство владельцев собак отмечают чувство ответственности, снижение стресса и появление ощущения смысла жизни. Специалисты называют это важным фактором психологического благополучия, который может косвенно влиять и на продолжительность жизни.
При этом ученые подчеркивают, что доказать прямое влияние собак на долголетие пока невозможно, и требуются дополнительные исследования. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что наличие собаки, вероятно, оказывает положительное влияние на здоровье и качество жизни человека.
Ранее ученые выяснили, что массовый уход в виртуальные сообщества разрушает традиционные социальные связи в США, где лишь четверть молодежи поддерживает регулярное общение с соседями.