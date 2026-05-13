Суд оштрафовал экс-замглавы Минфина Алексашенко за дискредитацию армии

Tекст: Ольга Иванова

Бывшего заместителя министра финансов и экс-первого зампреда Центрального банка Сергея Алексашенко привлекли к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил, передает ТАСС.

«Суд признал Алексашенко С. В. виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В 2023 году Министерство юстиции признало бывшего чиновника иностранным агентом. Позже МВД объявило уехавшего за границу экономиста в розыск по уголовной статье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Росфинмониторинг включил экономиста Сергея Алексашенко в перечень террористов и экстремистов.

В апреле текущего года Преображенский суд Москвы приговорил настоятеля буддистского центра Илью Васильева к шести годам колонии за фейки о российской армии.

В марте столичный суд заочно назначил политологу Сергею Медведеву одиннадцать с половиной лет лишения свободы за дискредитацию Вооруженных сил.