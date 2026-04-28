Суд отправил в колонию настоятеля «Московского центра дзэн» за фейки о ВС России
Преображенский суд Москвы приговорил к шести годам настоятеля буддистского «Московского центра дзэн» Илью Васильева по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе суда.
Преображенский районный суд Москвы приговорил настоятеля буддистского «Московского центра дзэн» Илью Васильева к шести годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах России, передает РИА «Новости».
В пресс-службе суда сообщили: «Преображенский районный суд города Москвы 28 апреля признал Васильева Илью Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на три года шести месяцев».
Илья Васильев был арестован в июне 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Преображенский суд Москвы на два месяца в СИЗО отправил Илью Васильева по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
Суд заочно приговорил актера Артура Смольянинова к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах России.
Суд также решил принудительно взыскать с бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой 200 тыс. рублей.