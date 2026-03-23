С экс-телеведущей Курбангалеевой решили принудительно взыскать 200 тыс. рублей
Более 200 тыс. рублей принудительно взыскивают с экс-телеведущей Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом), заочно осужденной за пропаганду терроризма и фейки о ВС России, следует из материалов судебных приставов.
Более 208 тыс. рублей взыскивают с бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой, которую заочно осудили за пропаганду терроризма и распространение фейков о Вооруженных силах России, передает РИА «Новости».
Согласно материалам судебных приставов, с февраля 2025 года по январь 2026 года на Курбангалееву заведено пять исполнительных производств о взыскании штрафов по делам об административных правонарушениях.
В июле 2025 года суд приговорил Курбангалееву к восьми годам лишения свободы заочно. Она была признана виновной в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете группой лиц, а также в распространении ложной информации о российской армии.
Курбангалеева включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а в июне 2024 года ее признали иностранным агентом. На данный момент взыскание штрафов осуществляется принудительно, отмечается в материалах приставов.
Ранее этот же суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Курбангалеевой по обвинению в пропаганде терроризма и распространении ложных сведений о российской армии.
Генеральная прокуратура России потребовала от властей Чехии экстрадиции Курбангалеевой из Праги.