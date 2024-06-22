На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?2 комментария
Суд арестовал москвича за распространение фейка о ВС России
Преображенский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела о распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в суде.
Под стражу на два месяца отправлен Илья Васильев, который обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, передает ТАСС.
По версии следствия, Васильев разместил дискредитирующую ВС России публикацию в профиле в Meta* Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) для придания максимальной огласки ложной информации.
Суд заочно арестовал главреда «Важных историй» Романа Анина** (признан в России иноагентом) по делу о фейках в отношении армии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом