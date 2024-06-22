Суд арестовал москвича за распространение фейка о ВС России

Tекст: Вера Басилая

Под стражу на два месяца отправлен Илья Васильев, который обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, передает ТАСС.

По версии следствия, Васильев разместил дискредитирующую ВС России публикацию в профиле в Meta* Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) для придания максимальной огласки ложной информации.

Суд заочно арестовал главреда «Важных историй» Романа Анина** (признан в России иноагентом) по делу о фейках в отношении армии.