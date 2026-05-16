  ПВО сбила за шесть часов 76 дронов ВСУ над регионами России
    Саммит в Китае стал для США актом смирения со своей слабостью
    Эксперт связал визит Герасимова на передовую с решающей фазой летнего наступления
    Грузия отказалась присоединяться к «трибуналу по России» из-за рисков
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Эксперт: «Спецтрибунал» ЕС по Украине продолжает традицию нацистских судов
    Рябков высмеял реакцию Запада на испытания комплекса «Сармат»
    США прекратили действие лицензии на поставки нефти из России
    El Mundo раскрыла сигнал Пекина перед визитом Путина
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Такие должны жить вечно

    Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    16 мая 2026, 15:41 • Новости дня

    Французский суд начал расследование против наследного принца Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции стартовало судебное разбирательство в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

    Разбирательство инициировано на основании жалобы ряда неправительственных организаций, обвинивших принца в причастности к пыткам и исчезновению репортера, передает РИА «Новости».

    Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство общественников 11 мая, несмотря на прежние возражения со стороны Национальной антитеррористической прокуратуры Франции.

    «Следственный судья из отдела по преступлениям против человечности будет теперь вести расследование по жалобе против наследного принца Саудовской Аравии», – говорится в сообщении агентства Франс Пресс. Французская инстанция не исключает, что совершенные деяния можно квалифицировать как преступление против человечности.

    Журналист Джамаль Хашукджи работал в газете Washington Post и проживал в США. В 2018 году он был убит на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства утверждали, что трагедия стала результатом случайной ссоры.

    Осенью 2020 года саудовская прокуратура отчиталась о вынесении приговоров восьмерым фигурантам дела, пятеро из которых получили по 20 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер оскорбил спросившую наследного принца об убийстве Джамаля Хашогги журналистку.

    15 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Россельхознадзор приступил к проверке 100% сельхозпродукции из Армении
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россельхознадзор проведет инспекции ряда армянских предприятий, в том числе компаний, поставки продукции которых ранее были приостановлены из-за подозрений во ввозе фальсифицированной рыбной продукции предположительно европейского происхождения.

    В ведомстве пояснили, что вопросы вызвала ввезенная в Россию радужная форель. По данным службы, предварительная проверка и анализ материалов, включая фотографии продукции, поставили под сомнение происхождение сырья, передает ТАСС.

    «Заявленная в ветеринарных документах радужная форель по морфологическим признакам не соответствовала ввезенной рыбе. Она имела нетипичный для этого вида окрас и аномально крупный вес – более 5,5 кг. Это свидетельствует о принадлежности рыбы к семейству лососевых иного вида либо к форели других видов, что является признаком фальсификации товара», – сообщили в Россельхознадзоре.

    В ведомстве добавили, что «разведение и реализация лосося более характерны для стран Европы и такая продукция может попадать под действия специальных экономических мер (санкции)».

    Кроме того, Россельхознадзор намерен провести проверки армянских растениеводческих предприятий. Служба выразила обеспокоенность ростом числа случаев выявления карантинных объектов в продукции, поступающей из Армении в Россию.

    По данным ведомства, с начала 2026 года в Россию было ввезено 39 млн срезанных цветов, при этом зафиксировано 135 случаев обнаружения карантинных объектов, что составило 77% всех выявлений. Также с начала года из Армении поставлено 16,3 тыс. тонн плодоовощной продукции, в которой выявлено 146 случаев заражения карантинными объектами.

    «Несмотря на снижение объемов ввоза плодоовощей, случаи выявлений продолжаются», – подчеркнули в Россельхознадзоре.

    В службе также сообщили об усилении фитосанитарного контроля продукции, следующей из Армении в Россию. С 19 мая 2026 года к проверкам планируется привлечь дополнительных специалистов центрального аппарата Россельхознадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о сохранении претензий к поставляемой из Армении растительной и животноводческой продукции.

    15 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро за активы России
    Tекст: Денис Тельманов

    Столичный арбитраж постановил взыскать с бельгийской финансовой структуры гигантскую компенсацию за убытки от блокировки активов российского регулятора.

    Инстанция обязала Euroclear Bank выплатить 200 млрд евро, или около 17,3 трлн рублей, передает РИА «Новости». Разбирательство проходило в закрытом режиме.

    «Иск удовлетворен полностью, взыскано 200 миллиарда евро», – сообщил один из участников заседания. Исковое заявление поступило в суд в декабре.

    Центробанк обосновал свои требования тем, что действия ответчика лишили его возможности распоряжаться собственными средствами и ценными бумагами. Общая сумма претензий сформировалась из стоимости замороженных резервов и упущенной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18,1 триллиона рублей.

    В апреле инстанция перенесла слушание дела на 15 мая. Перед вынесением решения разбирательство передали новому судье из-за болезни предыдущего.

    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    15 мая 2026, 17:08 • Новости дня
    Зеленский заявил о подготовке Россией ударов по центрам принятия решений Украины
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российские войска планируют атаковать почти 20 центров принятия решений Украины – политических и военных объектов.

    Вооруженные силы России готовятся нанести масштабные удары по ключевым центрам принятия решений на Украине. Соответствующее заявление по итогам доклада Главного управления разведки Украины сделал Владимир Зеленский, сообщило издание «Страна».

    «Среди них, в частности, почти два десятка политических центров, военные пункты», – подчеркнул он. В качестве иллюстрации к своему сообщению Зеленский опубликовал фотографию, на которой отчетливо виден киевский Офис президента.

    Ранее президент Владимир Путин назвал украинские центры принятия решений целями для новейшего ракетного комплекса «Орешник».

    16 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика Норвегии столкнулась с серьезными трудностями на фоне очередного пакета санкций против России, что особенно заметно на севере страны, рассказали дипломаты в российском посольстве в Осло.

    «Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес» – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что поддержка Норвегией односторонних и нелегитимных санкций нарушает международное право и подрывает работу Совета Безопасности ООН.

    Представители посольства отметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов и даже оттоке населения, особенно в приграничных с Россией районах.

    «Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», – добавили российские дипломаты.

    Напомним, в пятницу Норвегия заявила о присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций. В сообщении МИД страны указано, что правительство сообщило в Евросоюз о присоединении Норвегии к решению Совета по 20-му пакету санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике. Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии. Евросоюз планирует  ввести 21-й пакет антироссийских санкций до 1 июля.

    15 мая 2026, 21:20 • Новости дня
    МИД обличил западные СМИ в тиражировании дипфейка Симоньян
    Tекст: Елизавета Шишкова

    МИД России обратил внимание на сгенерированное нейросетями видео, где главред RT Маргарита Симоньян якобы обсуждает отношения Москвы и Еревана.

    В интернете активно распространяется фальшивый ролик, подхваченный западными журналистами, в котором Маргарита Симоньян якобы делает заявления о российско-армянских отношениях, сообщает МИД России в Max.

    «Обратили внимание на очередной дипфейк, распространяемый в социальных сетях, который был подхвачен и намеренно растиражирован западными СМИ», – заявили в российском дипломатическом ведомстве.

    Ролик представляет собой подделку, созданную с помощью нейросетей и технологии синхронизации движения губ. В качестве основы авторы использовали фрагменты интервью главреда телеканалу НТВ от 11 апреля. Создатели фейка проявили крайний цинизм, взяв кадры, на которых журналистка со слезами рассказывает о личных трагедиях: недавно умершем супруге и тяжелобольном ребенке.

    В ведомстве подчеркнули, что западная пресса в очередной раз проигнорировала стандарты журналистики. Издания Euronews и Newsweek даже не попытались найти оригинальное видео, а опровержения от RT либо публиковали мелким шрифтом, либо вовсе оставляли без внимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила западных кураторов в распространении дипфейков с голосом министра иностранных дел Сергея Лаврова.

    Ранее внешнеполитическое ведомство предупредило о появлении в социальных сетях сгенерированного нейросетью видеоролика с самой Захаровой.

    Сама Маргарита Симоньян из-за публикации фейков в британских СМИ намеревалась подать в суд на телевизионную сеть Би-би-си.

    15 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    15 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    Китайские СМИ назвали дату визита Путина в Пекин

    South China Morning Post: Путин посетит Китай 20 мая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует совершить однодневную поездку в Пекин в конце следующей недели, подготовка к встрече на высшем уровне практически завершена.

    Президент России Владимир Путин может посетить Китай с коротким визитом 20 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    «Источники сообщили..., что визит, как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая», – отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил окончание подготовки визита Владимира Путина в КНР. Москва и Пекин объявят сроки поездки российского лидера синхронно. Накануне Китай с визитом посетил президент США.

    15 мая 2026, 21:38 • Новости дня
    Украинские банки отказались принимать залог за Ермака
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские кредитные организации отказались проводить платежи для освобождения бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщают украинские СМИ.

    Банки Украины блокируют попытки внести залоговую сумму за Ермака, сообщает украинская пресса со ссылкой на адвоката обвиняемого Игоря Фомина.

    По его словам, банки опасаются возможных последствий от контролирующих органов. Фомин отметил, что отказы связаны с высоким риском инициирования проверок по линии финансового мониторинга.

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего руководителя офиса Зеленского с возможностью внесения залога. Обвиняемый в отмывании средств политик признался в неспособности выплатить требуемую сумму.

    16 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Рябков высмеял реакцию Запада на испытания комплекса «Сармат»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве с иронией воспринимают квазибезразличную реакцию западных стран на проведенные Россией испытания ракетного комплекса «Сармат», заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что в отечественном дипломатическом ведомстве не ждут адекватной реакции Запада на испытания комплекса «Сармат», передает РИА «Новости».

    Зарубежные оппоненты намеренно демонстрируют показное безразличие к успехам российских оружейников.

    «Мы не ожидали, не ожидаем и никогда не будем ожидать никакой реакции со стороны наших западных противников и оппонентов на испытания тех или иных наших перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении у нас», – заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Дипломат подчеркнул, что новейшая ракета гарантированно преодолевает все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Западные специалисты прекрасно осознают, что аналогов этому вооружению в мире сейчас нет.

    Замминистра предостерег иностранные государства от попыток нанести России стратегическое поражение. Он отметил, что никакие западные «зонтики» безопасности не спасут тех, кто мечтает о победе над Москвой. Страна продолжит уверенно демонстрировать военную мощь для охлаждения «горячих голов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал «Сармат» самым мощным ракетным комплексом в мире.

    Москва заранее направила Вашингтону необходимые уведомления об испытании межконтинентальной ракеты.

    Американское руководство официально не отреагировало на пуск новейшего оружия.

    15 мая 2026, 17:14 • Новости дня
    Фицо анонсировал передачу европейским политикам важной информации от Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах передать союзникам в Европейском союзе важную информацию после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Да, у меня есть сильная и очень важная информация для союзников, когда я буду с ними, то, конечно, я ее им предоставлю», – заявил словацкий политик на пресс-конференции в городе Гандлова, передает РИА «Новости».

    По словам Фицо, российский лидер предельно четко обозначает свою позицию относительно урегулирования конфликта на Украине. Премьер подчеркнул необходимость донести эти сведения до европейских партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо увидел скрытые сигналы для европейских партнеров в позиции президента России.

    Политик предсказал скорые звонки от лидеров стран ЕС с вопросами о деталях переговоров.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал словацкому коллеге серьезный разговор после визита в Москву.

    15 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Фицо допустил правдивость слухов о наркозависимости Зеленского
    Tекст: Денис Тельманов

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо не исключил, что распространяемая информация о пристрастии украинского лидера к запрещенным веществам может соответствовать действительности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался о возможной наркотической зависимости Владимира Зеленского, передает МК. Соответствующее заявление политика транслировалось на правительственном канале в день годовщины покушения на его жизнь.

    «Если одна и та же информация повторяется неоднократно, то, на мой взгляд, здесь уместен принцип: нет дыма без огня», – заявил глава словацкого кабмина.

    Политик добавил, что не видит причин, по которым Братислава не могла бы обсуждать темы, уже присутствующие в публичном пространстве.

    Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в беседе с журналистом Такером Карлсоном отмечала необычайный прилив энергии у украинского лидера после посещения уборной перед интервью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель пополнила базу ресурса «Миротворец» после интервью Такеру Карлсону.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на это заявления Мендель о зависимости Владимира Зеленского от наркотических препаратов. Дипломат объяснила лояльность западных политиков к данной ситуации широким распространением запрещенных веществ в Европе.

    15 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    Трамп придумал новое обидное прозвище для демократов
    Дональд Трамп заявил, что придумал новое прозвище для представителей Демократической партии США – «Dumocrats» (тупократы), обыграв английское слово dumb (тупой, глупый). Об этом он рассказал в интервью ведущему Шону Хэннити на телеканале Fox News.

    По словам Трампа, идея прозвища возникла у него во время обсуждения лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, которого он вновь подверг резкой критике и назвал «человеком с очень низким IQ», пишет New York Post.

    «Он глупый парень, он демократ, и я подумал: какое отличное название для этого», – пояснил президент США, отметив, что специально убрал букву «b» из слова Dumocrats.

    Американский лидер также напомнил о своих недавних нападках на Джеффриса в соцсетях. Ранее республиканец обвинял политика в подстрекательстве к насилию после очередного покушения на него и требовал привлечь демократа к ответственности.

    Как отмечают американские СМИ, Трамп уже начал использовать новое прозвище в публичных выступлениях. Во время одного из мероприятий в Овальном кабинете он пошутил, что демократы поддержали бы строительство стены на границе с Мексикой, если бы сам Трамп неожиданно выступил против этой идеи.

    Ранее Трамп заявил о возможности визита в Россию в 2026 году.

    16 мая 2026, 12:48 • Новости дня
    Украинские военные погибли при попытке повторить операцию «Поток»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооружённые силы Украины попытались скопировать российскую «Поток» под Купянском, но безуспешно.

    Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку скопировать российскую операцию «Поток» на купянском направлении, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Солдаты противника несколько ночей рыли подземный ход, однако смогли продвинуться лишь на пять метров. Вскоре конструкция обвалилась на глубине пяти-шести метров, засыпав землей находившихся там бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие проникли в тыл противника в Судже по газовой трубе.

    Осенью прошлого года штурмовые группы ВС РФ повторили подобный маневр с трубопроводом в Купянске.


    15 мая 2026, 16:24 • Новости дня
    Продюсер Рудченко предрек вернувшимся в Россию артистам смену профессии
    Tекст: Дарья Григоренко

    Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко оценил перспективы возвращения уехавших из России знаменитостей.

    По его словам, общество не простит высказываний и действий этих деятелей культуры. Специалист согласился с мнением депутата Виталия Милонова о том, что формальных препятствий для въезда в страну у них нет, передает Газета.Ru.

    «Конечно же, артисты, как и любой человек, имеют право посещать ту или иную страну, то есть запрета у них прямого нет на въезд в Россию», – отметил продюсер.

    Эксперт добавил, что главную роль сыграет не закон, а сильный общественный резонанс. Люди просто начнут массово игнорировать концерты и мероприятия таких звезд. В результате для заработка им придется полностью сменить сферу деятельности.

    Накануне в СМИ появились сообщения о том, что жена артиста Ольга Васильева якобы обратилась к парламентариям за прощением. Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о получении письма от супруги актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой с просьбой разрешить им вернуться на родину.

    15 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Польша запустила сеть спутников для разведки над Россией
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Варшава успешно развернула собственную сеть космических аппаратов для получения геопространственных изображений, завершив один из самых оперативных проектов в этой сфере.

    Польское Министерство обороны объявило о вводе в эксплуатацию системы из четырех разведывательных микроспутников MikroSAR разработки компании ICEYE Polska, сообщают «Вести». Ведомство также показало снимки российских объектов, сделанные этими космическими аппаратами.

    «Всего через год после подписания контракта Польша ввела в эксплуатацию систему MikroSAR – одну из самых быстро реализованных спутниковых программ в мире», – говорится в заявлении военного ведомства, опубликованном в социальной сети X.

    Для демонстрации потенциала своей технологии компания опубликовала высокодетализированные изображения базы Северного флота в Гаджиево, датированные 6 мая. По словам главы компании ICEYE Polska Витольда Витковича, орбитальная система, состоящая из нескольких десятков спутников, обладает высокой устойчивостью к внешнему воздействию: поражение одного аппарата не приведет к выводу из строя всей спутниковой сети, поскольку нейтрализовать одновременно всю группировку значительно труднее.

    Стоимость соглашения с компанией ICEYE достигла 860 млн злотых, что эквивалентно примерно 235 млн долларов или более 17,3 млрд рублей.

    На данный момент на орбите успешно функционируют четыре аппарата, однако в будущем планируется запуск еще трех спутников. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на торжественной церемонии отметил, что республика вошла в число восьми европейских государств, обладающих независимыми возможностями космической разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская компания Iceye и немецкий концерн Rheinmetall договорились о создании совместного предприятия по производству спутников радиолокационной разведки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил высокую стоимость милитаризации для польских налогоплательщиков.

    Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш допустил возможность возвращения обязательной военной службы по призыву.

    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине
    Лукьянов отреагировал анекдотом на замеры пессимизма в США
    Священник Островский выступил против ношения никабов в Москве
    Володин: Возможный выход Армении из ЕАЭС может привести к потере 15-20% ВВП
    Песков рассказал, как начал учить турецкий «в виде наказания»
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них
    В Пятигорске на заправке взорвался газовоз

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Саммит в Китае стал для США актом смирения со своей слабостью

    Гуляя по саду «нового тайного города» – квартала высшей власти Китая, президент США Дональд Трамп спросил у председателя КНР Си Цзиньпиня, бывали ли там другие лидеры. Хозяин ответил, что президент России Владимир Путин уже бывал. А через несколько дней, вероятно, еще раз побывает. Учитывая тягу Трампа к уникальности, тот наверняка огорчен. По сути, весь план Вашингтона провален. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

