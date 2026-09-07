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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    29 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

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    7 сентября 2026, 08:49 • Новости дня

    Осень в Москве потеплела на три градуса за 35 лет

    Климатолог Терешонок: Температура осени в Москве повысилась на три градуса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За последние 35 лет средняя осенняя температура в столице России увеличилась на три градуса из-за глобального изменения климата, рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    Средняя осенняя температура в столице выросла на три градуса за последние 35 лет в связи с глобальным потеплением, передает ТАСС.

    «Важно отметить, что по причине глобального потепления за 35-летний период осенняя температура в Москве увеличилась на три градуса», – сообщил Терешонок.

    По словам эксперта, общий объем осадков за этот период остался прежним. Однако в последние годы наблюдается тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре. Средняя температура осенью за последние десять лет составила плюс 7,0 градуса, а за последние пять лет достигла плюс 7,2 градуса.

    К концу текущего века температура воздуха в осенний период в Москве и на всей территории средней полосы может увеличиться еще на семь-восемь градусов, прогнозирует климатолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росгидромета Игорь Шумаков спрогнозировал значительное потепление климата на всей территории России в ближайшие десять лет.

    Ранее климатолог Николай Терешонок заявил о постепенном превращении осенней погоды в Москве в субтропическую из-за глобального роста температур.

    Специалисты ожидают повышения средней осенней температуры в столице на семь-восемь градусов к концу века.

    5 сентября 2026, 10:22 • Новости дня
    Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России

    Мэр Москвы Сергей Собянин удостоен звания Героя Труда Российской Федерации

    Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации мэру Москвы Сергею Собянину за решение социально-экономических вопросов города.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    «За особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу – мэру Москвы», – говорится в указе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День города мэр столицы поблагодарил москвичей за упорный труд.

    В мае текущего года президент удостоил звания Героя Труда пятерых россиян.

    В конце прошлого года аналогичную награду получил глава компании «Транснефть» Николай Токарев.

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    5 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    Уиткофф и Кушнер привезли в Москву именную монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Москву именную монету с надписью «Мир через силу».

    «Американцы приехали, кстати, не с пустыми руками, запаслись сувенирами. "Мир через силу", – гласит одна из сторон памятной монетки. Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен Холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – пишет Telegram-канал «Юнашев Live».

    Как выяснило РИА «Новости», именной монеты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в свободной продаже нет. Это персональный памятный предмет, пояснили в магазине сувениров Белого дома. «Это похоже на памятный медальон, который вручается как признание заслуг или в честь знаковых событий», – сообщили там.

    В ассортименте, например, есть памятные монеты в честь президента Гарри Трумэна, медальоны, посвященные Белому дому или транспорту, на котором перемещаются первые лица, добавили в магазине.

    В магазине отметили, что оставленной Уиткоффом в Москве монеты никогда не было в их ассортименте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине. Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    5 сентября 2026, 15:58 • Новости дня
    Путин открыл новую линию метро в Москве

    Путин открыл пять новых станций Рублево-Архангельской линии метро в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин открыл первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена столицы, который призван улучшить транспортную доступность для полумиллиона москвичей.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые станции метро Рублево-Архангельской линии в Москве. Церемония прошла в День города при участии мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.

    Первый участок новой 17-й линии протяженностью 8,7 километра включает пять станций от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева». Это улучшит транспортную доступность для более 550 тыс. жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк, сократив время поездок в центр в два раза.

    Пассажирам теперь стали доступны пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую линии и БКЛ. На маршруте курсируют современные российские поезда «Москва-2026» со сквозными проходами, широкими дверями и USB-разъемами.

    Ввод следующих участков линии запланирован на 2027 год, а к 2033 году ожидается рост пассажиропотока до 266 тыс. человек в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе президенту России Владимиру Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Ранее глава государства по видеосвязи открыл новые станции Троицкой линии московского метрополитена. До этого мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской ветке.

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    4 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Анонсировано резкое ухудшение погоды в Москве на выходных

    Росгидрометцентр: Москву накроют сильные дожди с грозами в выходные

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В предстоящие выходные столицу накроет северный циклон, который принесет с собой обильные осадки, грозы и шквалистый ветер до 17 метров в секунду, сообщили в Росгидрометцентре.

    Непогода придет в Москву ранним утром в субботу. Осадки начнутся около шести часов утра и продлятся ровно сутки, передает телеканал 360. Представители столичного главка МЧС обратились к жителям с предупреждением. «Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и днем 5 сентября в Москве ожидается местами сильный дождь, в дневные часы с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду», – заявили спасатели.

    Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков пояснил, что дожди вызваны прохождением циклона севернее столичного региона. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в середине дня в субботу и утром в воскресенье.

    Специалист добавил, что холодный атмосферный фронт придет со стороны Баренцева моря. В начале следующей недели температура воздуха окажется на два-три градуса ниже климатической нормы. Самыми холодными станут ночи на вторник и среду, когда столбики термометров опустятся до отметки плюс четыре градуса.

    К середине недели атмосферное давление начнет расти, а ветер сменит направление на западное и юго-западное. Воздух прогреется до 23 градусов тепла, вернувшись к нормальным осенним значениям. Эксперт порекомендовал горожанам одеваться теплее и обязательно брать с собой зонты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве, которое пришло на смену августовскому похолоданию.

    До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе. Отметим, что ранее синоптики обещали аномально теплый сентябрь в Москве.

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    6 сентября 2026, 00:20 • Новости дня
    Американские переговорщики покинули Москву после встречи с Путиным

    Уиткофф и Кушнер покинули Москву после переговоров с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер улетели из Москвы после встречи с президентом России Владимиром Путиным по ситуации с украинским конфликтом.

    Самолет с переговорщиками из США вылетел из столичного аэропорта Внуково в 00:28 мск, передает ТАСС.

    Впервые за все восемь визитов спецпосланников они прилетали в Россию на правительственном спецсамолете Boeing C-32A, предназначенном для первых лиц государства.

    До этого они использовали бизнес-джеты. Уиткофф и Кушнер прибыли из Майами с промежуточной посадкой в Хельсинки.

    Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин беседовал с американскими спецпредставителями 3 часа 10 минут.

    «Беседа продолжалась более трех часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Ушаков подчеркнул, что беседа «по крайне серьезным вопросам» продолжалась и за рабочим столом, и в неформальной обстановке за обеденным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Перед началом переговоров российский президент одним словом  охарактеризовал обсуждаемую с посланниками США ситуацию.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    6 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Эксперт назвал крестный ход в Москве примером духовного единения народа

    Политолог Асафов: Крестный ход в Москве показал единение народа перед внешними вызовами

    Эксперт назвал крестный ход в Москве примером духовного единения народа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Общемосковский крестный ход показал духовное единение народа и его готовность сплоченно идти к победе. Подобные мероприятия обретают особое значение на фоне внешнеполитических вызовов для России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В воскресенье в Москве прошел крестный ход с мощами Димитрия Донского.

    «Общемосковский крестный ход в честь собора московских святых – знаковое и значимое мероприятие. В торжественном шествии участвовало большое количество москвичей, паломников из других регионов», – рассказал Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

    Шествие прошло в атмосфере единодушия верующих, представителей духовных и светских властей, отметил спикер. «Крестный ход показал сплочение православных, по сути, всей России, духовное единение народа, готовность достойно встретить препятствия в стремлении к победе», – подчеркнул собеседник.

    «Подобные мероприятия, носящие традиционный характер, сейчас обретают особое значение – как в свете Дня города Москва, отмечавшегося в эти же выходные, так и на фоне внешнеполитических вызовов для всей нашей страны. Неравнодушие участников хода к судьбе отчизны дает нам уверенность в итоговой победе», – резюмировал политолог.

    В воскресенье в Москве прошел крестный ход. Верующие пронесли смоленскую икону Божией Матери, мощи Димитрия Донского, икону Всех святых московских. Шествие началось у храма Христа Спасителя, маршрут пролегал по Пречистенской и Фрунзенской набережным и улице Хамовнический Вал – до Новодевичьего монастыря. Общая протяженность пути составила около шести километров, сообщает РИА «Новости».

    Россия объединяет современное государство с православной верой, поэтому многие в мире не приемлют ее, сказал патриарх Кирилл после молебна, прошедшего на пересечении Фрунзенской набережной и улицы Хамовнический Вал.

    Спустя два часа голова колонны достигла Новодевичьего монастыря – финальной точки маршрута. В шествии приняли участие около 100 тыс. человек, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

    Ход приурочен ко дню празднования Собора московских святых. Впервые шествие состоялось в этот день в 1525 году – тогда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список (копия) чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

    Накануне президент России Владимир Путин признался, что мощи святого Дмитрия Донского произвели на него неожиданно сильное впечатление. «Вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все идет отсюда и все здесь. Здесь наши корни», – сказал Путин.

    Ранее во время реставрационных раабот в Архангельском соборе Московского Кремля был получен доступ к саркофагу князя. Исследования подтвердили принадлежность останков именно ему. Позже у мощей совершил молебен патриарх Кирилл, а затем в соборе молился Путин.

    Несколько фрагментов мощей были помещены в ковчеги для верующих. Святыня будет доступна для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентября.

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    5 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    Минувшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России

    Синоптик Леус: Лето 2026 года стало самым теплым в России с 1891 года

    Минувшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус зафиксировал рекордные летние температуры на территории страны, вызванную блокирующим антициклоном над Уралом и Сибирью.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедший летний сезон побил все температурные рекорды с начала регулярных наблюдений в России. Об аномальной жаре синоптик рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, лето 2026 года оказалось самым теплым с 1891 года. При этом высокие температуры распределились по территории страны неравномерно.

    В Москве и Петербурге положительная аномалия составила всего 0,7 и 0,6 градуса соответственно. «На европейской территории и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме», – подчеркнул Михаил Леус.

    Одновременно с этим температурные показатели били многолетние максимумы на Урале и в Сибири. Местами воздух прогревался до значений, которые значительно превышали стандартные климатические нормы.

    Метеорологи объясняют такую разницу смещением траекторий движения воздушных масс. Жаркий антициклон долгое время блокировал Урал и Сибирь, препятствуя прохождению холодного арктического воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июнь стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений в России. При этом, август вошел в двадцатку самых жарких месяцев в Москве с 1893 года. А сам Леус в конце лета опроверг информацию о приходе метеорологической осени в столицу.

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    5 сентября 2026, 23:51 • Новости дня
    Дмитриев оценил визит спецпосланников Уиткоффа и Кушнера в Москву

    Дмитриев оценил визит спецпосланников США в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Встречавший в аэропорту Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера глава РФПИ Кирилл Дмитриев проводил их в аэропорт после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и оценил визит американских переговорщиков по Украине.

    «Важный миротворческий визит», – подписал он пост в соцсети Х.

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приложил к посту фото с Уиткоффом и Кушнером на фоне самолета, которым американские переговорщики отправятся в Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кирилл Дмитриев встретил американскую делегацию в аэропорту Внуково, после чего президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Перед началом переговоров российский президент одним словом назвал  обсуждаемую с посланниками США ситуацию. Через почти три часа переговоры завершились.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 17:17 • Новости дня
    Путин открыл московский вокзал «Серп и Молот»

    Путин открыл московский вокзал «Серп и Молот» на МЦД-4

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли обновленный столичный вокзал «Серп и Молот» на четвертом центральном диаметре.

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в открытии московского городского вокзала «Серп и Молот» по видеоконференцсвязи, передает корреспондент РИА «Новости». Событие приурочено ко Дню города, который отмечается в Москве 5 и 6 сентября. В этом году столице исполняется 879 лет.

    После комплексной реконструкции станция стала полноценным городским вокзалом площадью более 7,3 тыс. квадратных метров. Объект включает две современные платформы, оборудованные навесами на всю длину, а также новый пассажирский конкорс и южный вестибюль. Дизайн нового здания отсылает к историческому заводу «Серп и Молот».

    Транспортным узлом ежедневно пользуются до 70 тыс. человек. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток увеличится на 40% и превысит 100 тыс. человек в сутки. Власти столицы также планируют перенести платформу «Москва-Товарная», чтобы поезда МЦД-2 могли останавливаться на «Серпе и Молоте».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в День города президент открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо». До этого по видеосвязи российский лидер запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

    Кроме того, Владимир Путин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда Российской Федерации.

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    4 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Авария на МКАД затруднила движение на семь километров

    Дептранс Москвы: Авария на МКАД затруднила движение на семь километров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупная авария с участием грузовиков парализовала движение на внутренней стороне МКАД, образовав гигантскую пробку на протяжении семи километров, сообщил Дептранс Москвы.

    Массовая авария произошла на внутренней стороне восьмого километра кольцевой автодороги у съезда на Рязанский проспект, сообщается в канале столичного Дептранса в Max. В результате столкновения нескольких грузовиков и легкового автомобиля образовался затор длиной семь километров.

    «На внутренней стороне 8-го километра МКАД (в районе съезда на Рязанский проспект) произошло ДТП с участием нескольких грузовых и легкового автомобилей… Движение в районе ДТП затруднено на семь километров. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», – отметили в ведомстве.

    На месте инцидента работают городские оперативные службы. Специалисты уточняют обстоятельства случившегося, а также информацию о возможных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на 30-м километре МКАД произошло смертельное столкновение пяти автомобилей.

    До этого в июне массовое ДТП с участием большегрузов затруднило движение на внешней стороне 37-го километра автодороги. Двумя днями ранее авария с участием мотоцикла на 88-м километре магистрали также привела к временному затору.

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    4 сентября 2026, 20:25 • Новости дня
    Московский ТЦ «Солнцево Парк» эвакуировали из-за возгорания

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошла эвакуация людей из здания торгового центра «Солнцево Парк» из-за инцидента на крыше.

    Посетителей и персонал вывели из здания московского торгового центра «Солнцево Парк» вечером в пятницу, передает РИА «Новости». «Причина – возгорание на крыше», – пояснили агентству в администрации комплекса.

    Ранее сообщения о массовой эвакуации людей из столичного торгового центра появились в ряде Telegram-каналов.

    В середине августа экстренные службы эвакуировали посетителей из-за возгорания в московском торговом центре на улице Адмирала Лазарева.

    В июле пожарные локализовали крупный пожар на крыше подмосковного торгового центра «Терабит».

    Зимой спасатели вывели людей из столичного ТРЦ «Щелковский» после вспышки огня в вентиляционном коробе.

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    5 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    Водитель Ferrari въехал в забор клинической больницы в центре Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре столицы в субботу спортивный автомобиль Ferrari протаранил ограждение клинической больницы, никто не пострадал.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось на Большой Пироговской улице. Спортивный автомобиль протаранил ограждение медицинского учреждения, передает РИА «Новости».

    По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции беседуют с находившимся за рулем человеком, выясняя обстоятельства случившегося.

    В мае спортивный автомобиль Ferrari с рэпером Navai попал в ДТП в центре Москвы.

    Попавший в аварию спорткар не стоял на учете в правоохранительных органах.

    В июле столичный суд зарегистрировал иск к исполнителю о возмещении ущерба городской инфраструктуре.

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    5 сентября 2026, 01:17 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировала возвращение бабьего лета в Москву

    Синоптик Паршина спрогнозировала бабье лето в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве и Подмосковье 8 и 9 сентября ожидается наступление бабьего лета с потеплением до +21 градуса после резкого похолодания на текущих выходных, заявила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    «После резкого похолодания в выходные и понедельник жителей Московского региона ждет два дня бабьего лета. Восьмого и девятого сентября погода ожидается облачная с прояснениями, преимущественно без осадков», – рассказала она РИА «Новости».

    Синоптик уточнила, что ночи останутся прохладными, температура составит от +4 до +9 градусов. Однако днем воздух значительно прогреется: во вторник ожидается около +15 градусов, а в среду температура поднимется до +21 градуса.

    Паршина добавила, что с четверга в Москву и Подмосковье вернутся дожди. При этом к следующим выходным температура может достигнуть 18–23 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Тишковец сообщил о начале бабьего лета в Центральной России 8 сентября. Резкое ухудшение погоды произойдет в Москве на выходных 5 и 6 сентября. Синоптик пообещала «положительную аномалию» в Москве в начале сентября.

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    5 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин поздравил набравшую 500 баллов на ЕГЭ московскую школьницу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поздравил московскую школьницу Екатерину Малкову, которая впервые в истории набрала максимальные 500 баллов на Едином государственном экзамене.

    Президент Владимир Путин во время праздничных торжеств в честь Дня города Москвы в столичном концертном зале «Зарядье» лично поздравил выпускницу Екатерину Малкову, которая впервые в истории набрала максимальные 500 баллов на ЕГЭ, сообщает РИА «Новости».

    «С удовольствием отмечу выдающиеся достижения московской школьницы Екатерины Малковой – можно и нужно вспомнить о таких ребятах и девушках – при сдаче Единого государственного экзамена она впервые в истории получила максимальный результат по пяти дисциплинам сразу. Поздравляю с успехом теперь уже студентку легендарного Физтеха и ее близких, и, конечно же, отмечу работу всей системы московского образования», – заявил президент.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил президенту о первом в истории максимальном результате ЕГЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Екатерина Малкова подала документы для поступления в Московский физико-технический институт. Позже ректор вуза Дмитрий Ливанов подтвердил зачисление рекордсменки на первый курс.

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    5 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Путин открыл третью очередь парка «Остров Мечты» в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства дистанционно принял участие в запуске третьей очереди развлекательного комплекса «Остров Мечты» в Нагатинском Затоне столицы.

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе третьей очереди столичного парка развлечений «Остров Мечты», отметив впечатляющую пропускную способность комплекса. В церемонии, приуроченной ко Дню города Москвы, также участвовал мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

    «Почти 1,5 млн человек за месяц – это, конечно, впечатляет. Я вас поздравляю, я помню, как вы рассказывали о планах развития. Здорово, что все получается в Москве», – сказал Владимир Путин во время церемонии.

    Новая территория представляет собой открытый парк экстремальных аттракционов площадью 200 тыс. квадратных метров. Пространство разделено на пять тематических зон, включая «Рыбацкую бухту» с парящим мостом длиной 451 метр и благоустроенной набережной. В рамках озеленения там высадили около 10 тыс. деревьев и кустарников, а протяженность прогулочных маршрутов превысила пять километров.

    Гостям доступно более 20 механических аттракционов, некоторые из которых уникальны для России и Европы. Среди них 68-метровая башня падения «Свободный полет», водный спуск «Путь воды» и экстремальные катальные горы.

    После расширения «Остров Мечты» стал крупнейшим парком России по количеству тематических зон ( всего их 15), и вошел в пятерку мировых лидеров по числу механических аттракционов. Общая площадь застройки составила 850 тыс. квадратных метров, а ежедневная пропускная способность выросла в три раза, достигнув 45 тыс. посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города. Позже российский лидер по видеосвязи запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метрополитена.

    Также президент открыл после масштабной реконструкции московский стадион «Торпедо», вместимость которого увеличилась до 15 тысяч зрителей.

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