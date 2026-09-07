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Осень в Москве потеплела на три градуса за 35 лет
Климатолог Терешонок: Температура осени в Москве повысилась на три градуса
За последние 35 лет средняя осенняя температура в столице России увеличилась на три градуса из-за глобального изменения климата, рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
Средняя осенняя температура в столице выросла на три градуса за последние 35 лет в связи с глобальным потеплением, передает ТАСС.
«Важно отметить, что по причине глобального потепления за 35-летний период осенняя температура в Москве увеличилась на три градуса», – сообщил Терешонок.
По словам эксперта, общий объем осадков за этот период остался прежним. Однако в последние годы наблюдается тенденция к их увеличению, особенно в октябре и ноябре. Средняя температура осенью за последние десять лет составила плюс 7,0 градуса, а за последние пять лет достигла плюс 7,2 градуса.
К концу текущего века температура воздуха в осенний период в Москве и на всей территории средней полосы может увеличиться еще на семь-восемь градусов, прогнозирует климатолог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росгидромета Игорь Шумаков спрогнозировал значительное потепление климата на всей территории России в ближайшие десять лет.
Ранее климатолог Николай Терешонок заявил о постепенном превращении осенней погоды в Москве в субтропическую из-за глобального роста температур.
Специалисты ожидают повышения средней осенней температуры в столице на семь-восемь градусов к концу века.