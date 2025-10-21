Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Климатолог спрогнозировал рост осенней температуры в Москве к концу века
Средняя температура осенью в Москве продолжит расти, и к концу века может увеличиться на семь-восемь градусов, утверждают специалисты.
Температура в Москве и средней полосе России осенью стабильно повышается, передает ТАСС.
Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии Николай Терешонок заявил, что за последние тридцать три года средняя температура осенью выросла почти на три градуса.
«Осень становится теплее», – отметил Терешонок. По его словам, к 2050 году в столице ожидается рост температуры на два-три градуса, а к концу века – на семь-восемь градусов. Он объяснил такие изменения глобальным потеплением.
Самая холодная осень в Москве наблюдалась в 1993 году, когда средняя температура составила 1,2 градуса. Самая теплая была зафиксирована в 2024 году – 8,8 градуса. Абсолютный минимум температуры отмечался 26 ноября 1890 года – минус 31,8 градуса, а абсолютный максимум – 7 сентября 1938 года, когда было 32,1 градуса тепла.
