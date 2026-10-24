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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    24 октября 2026, 17:41 • Новости дня

    Контрразведка Германии создала настольную игру для вербовки новых сотрудников

    Bild: Контрразведка ФРГ выпустила настольную игру для поиска новых сотрудников

    Tекст: Мария Иванова

    Федеральное ведомство по охране конституции Германии разработало детективную настольную игру «Режим тревоги: Красный» для привлечения новых специалистов и борьбы с киберугрозами.

    В кооперативном квесте участники расследуют подозрительную гибель инженера на критически важном объекте инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

    По сюжету бытовое происшествие перерастает в кризис национальной безопасности, в ходе которого игроки знакомятся с методами работы спецслужб, использованием беспилотников и зашифрованной связью.

    «В игре затрагиваются многочисленные темы из сферы контршпионажа и кибербезопасности», – пояснила представитель ведомства. Она добавила, что проект рассчитан на аудиторию с развитым логическим мышлением и способностью работать в команде.

    Выпуск настольной игры стал частью коммуникационной стратегии по геймификации. Немецкие органы безопасности рассчитывают таким образом предупредить граждан о рисках шпионажа и экстремизма. Ранее власти уже выпускали похожие просветительские проекты, в том числе мобильное приложение о механизмах исламистской вербовки в сети и интерактивный проект против правой радикализации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце лета разведка Германии развернула кампанию по вербовке геймеров и IT-специалистов на крупной выставке компьютерных игр в Кельне.

    Весной оборонное ведомство ФРГ разработало программу модернизации армии, которая включает консультации с искусственным интеллектом.

    24 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    Системы Starlink для ВСУ заработали на скорости выше 161 км/ч
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Система спутниковой связи Starlink на территории Украины начала функционировать на скорости, превышающей 161 км/ч.

    Украинские военные утром в субботу зафиксировали работу систем Starlink и Starshield на скорости более 161 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    «Продолжаем мониторить и проводить проверки на высших скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле восстановлена работа этой связи», – рассказал источник агентства в министерстве обороны Украины.

    На прошлой неделе в Киеве жаловались на срыв ряда военных операций из-за ограничений скорости работы терминалов SpaceX на отметке 160 км/ч.

    Президент США Дональд Трамп 22 октября сообщил о восстановлении доступа украинской армии к военной связи Starshield, не уточнив автора распоряжения.

    В свою очередь основатель SpaceX Илон Маск подчеркивал, что сеть применяется исключительно для обороны и гражданских целей, а любые ограничения устанавливаются американским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи для украинских военных.

    Издание The Wall Street Journal назвало Илона Маска инициатором замедления военной версии сети.

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    24 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    dpa: Власти Баварии заявили о планах восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей немецкого региона восстановить серьезно пострадавший при пожаре бывший чайный домик нацистского лидера Адольфа Гитлера.

    Власти Баварии не планируют оставлять в руинах бывший чайный домик Адольфа Гитлера на горе Кельштайн, известный как «Орлиное гнездо». «Мы не допустим, чтобы там стояли какие-то руины», – заявил Херманн, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Баварские следователи предполагают, что пожар стал результатом умышленного поджога. Полиция задержала мотоциклиста, которого пожарные заметили недалеко от места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы продолжают опрос подозреваемого, пишет Bild.

    Возгорание в здании на горе Кельштайн высотой почти два километра началось в пятницу вечером. Тушение огня осложнялось труднодоступностью постройки.

    Кельштайнхаус был возведен в Альпах в 1938 году в качестве представительской резиденции для руководства Третьего рейха. В 1952 году здание переоборудовали под горный ресторан. В настоящее время объект является памятником истории и принадлежит фонду «Берхтесгаденер Ланд».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция Баварии начала расследовать возможный умышленный поджог бывшего чайного дома Адольфа Гитлера. В

    понедельник Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих молодых людей из Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    На прошлой неделе в Берлине задержали женщину за причастность к поджогу наземного шлюза связи на территории Польши.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Мобилизационные планы для предприятий запланировали ввести на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий, позволяющих получить стопроцентную бронь от призыва в обмен на регулярную отправку части работников в вооруженные силы.

    «Готовим механизм стопроцентного бронирования при выполнении мобилизационного обязательства. Предприятие сможет полностью бронировать работников, если регулярно будет добровольно привлекать часть из них на военную службу», – приводит ТАСС слова Корецкого.

    Глава украинского правительства добавил, что за мобилизованным работником должны сохраняться рабочее место и заработная плата. Проработать соответствующий механизм поручено министерству обороны и министерству экономики в срок до 1 декабря.

    Кроме того, Корецкий анонсировал финальные изменения в системе бронирования сотрудников. Власти планируют пересмотреть квоты и критерии, по которым предприятия получают статус критически важных для предоставления отсрочки персоналу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корецкий объявил об отмене стопроцентного бронирования от мобилизации для работников энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

    В понедельник глава кабинета министров сообщил о превышении числа людей с бронью от призыва над количеством служащих в вооруженных силах.

    Кроме того, Корецкий рассказал о планах парламента рассмотреть законопроект об усилении ответственности за дезертирство.

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    23 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Вернувшиеся из украинского плена военные созвонились с родными

    Минобороны: Вернувшиеся из украинского плена бойцы созвонились с семьями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, связались по телефону с родными и близкими, чтобы сообщить о своем возвращении.

    Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором вернувшиеся из украинского плена российские военные созваниваются со своими семьями, передает РИА «Новости».

    Один из бойцов рассказал матери, что обмен состоялся и он находится в Белоруссии на границе. «Мамуля, все хорошо, я тебя тоже люблю очень. Все закончилось… Я еду домой», – сказал военнослужащий.

    На опубликованных кадрах запечатлено, как еще два освобожденных бойца со слезами на глазах сообщают матерям о скором возвращении. Женщины также плачут в трубку и говорят, что очень ждут их дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    Летом в Россию из плена вернулись 103 военнослужащих.

    В июне освобожденный российский боец заявил о готовности ждать нового приказа после встречи с семьей.

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    23 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Германия закупила дополнительный газ на 245 млн евро из-за пустых хранилищ

    Reuters: ФРГ потратит почти 245 млн евро на закупки газа из-за риска дефицита

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии выделили почти 245 млн евро на дополнительные закупки газа для обеспечения энергобезопасности зимой на фоне низкого уровня запасов в хранилищах, сообщило агентство Reuters.

    Германия обеспечивает дополнительные поставки газа на зиму на фоне существенно более низкого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), пишет Reuters со ссылкой на данные оператора немецкого газового рынка Trading Hub Europe (THE).

    На специальные тендеры для обеспечения поставок на февраль и март 2027 года потратили около 107 млн евро. Еще 137 млн евро направили на стандартные ежегодные тендеры THE.

    Соглашения должны стимулировать компании дольше хранить газ и закачивать дополнительные объемы при необходимости. На 21 октября ПХГ в Германии были заполнены на 61,1%, тогда как годом ранее – на 75,4%.

    Ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES) предупредила о риске полного опустошения хранилищ к февралю 2027 года в случае холодной зимы. Эксперты ожидают, что к 1 ноября уровень заполненности составит максимум 77%, чего может не хватить потребителям при сильных морозах, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость ноябрьских фьючерсов на природный газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за тысячу кубических метров.

    В четверг глава компании «Газпром экспорт» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на европейские подземные хранилища.

    В начале месяца расчеты на основе данных европейской платформы Gas Infrastructure Europe показали достаточность запасов газа в европейских хранилищах примерно на 60–70 дней зимнего потребления.

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    24 октября 2026, 01:09 • Новости дня
    Сенаторы пригрозили Трампу из-за спутниковой связи для ВСУ

    NYT: Сенаторы пригрозили заблокировать кандидатов Трампа из-за связи для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенаторы от Республиканской и Демократической партий пообещали заблокировать утверждение кандидатов президента Дональда Трампа на госдолжности, если Белый дом не гарантирует восстановление доступа ВСУ к спутниковой связи.

    Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

    Как отмечает издание, разногласия сенаторов и администрации США могут обостриться после промежуточных выборов, когда республиканцы, вероятно, попытаются добиться утверждения десятков выдвинутых Трампов кандидатов на разные должности до начала работы Конгресса нового созыва.

    Ранее американский конгрессмен Анна Паулина Луна призвала демократов перестать выступать за продолжение украинского конфликта и поддержать усилия Трампа по его урегулированию.

    В четверг Трамп заявил, что доступ Украины к спутниковой связи военного назначения Starshield восстановлен. Так он прокомментировал сообщения прессы, согласно которым он просил главу SpaceX Илона Маска снять ограничения на использование системы на Украине.

    Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко позже сообщил о частичном сохранении ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Трампа об отмене ограничений скорости работы Starlink для украинских военных. В тот же день Трамп, Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями из-за ограничения доступа Киева к сети Starshield.

    В четверг Трамп сообщил о снятии ограничений на использование ВСУ военной системы спутниковой связи.

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    23 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Mercedes-Benz запланировал уволить тысячи работников из-за экономии

    Handelsblatt: Mercedes-Benz решил сократить тысячи работников из-за экономии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автомобильный концерн Mercedes-Benz в рамках программы сокращения расходов запланировал увольнение нескольких тысяч сотрудников, пишет газета Handelsblatt.

    Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намерен ради экономии сократить несколько тысяч временных работников. Об этом рассказали в самой компании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    «Компания в ответ на запрос сообщила о «нескольких тысячах», – говорится в публикации издания.

    Сейчас на автомобильных заводах Mercedes-Benz в Зиндельфингене, Бремене и Раштатте трудятся около 3 тыс. временных работников. Всего штат автоконцерна насчитывает порядка 164 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

    Ранее наблюдательный совет германского автогиганта Volkswagen утвердил масштабную программу реструктуризации с сокращением около 50 тыс. рабочих мест и закрытием четырех заводов.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора Германии от поставок российского газа на фоне закрытия крупных заводов.

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    24 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Бундесвер сорвал цифровую модернизацию боевых машин пехоты Marder

    FAZ: Бундесвер не смог установить цифровые радиостанции на бронемашины Marder

    Tекст: Денис Тельманов

    Сухопутные войска ФРГ столкнулись с невозможностью оснастить устаревшие боевые машины пехоты Marder новейшими системами связи в рамках масштабной программы цифровизации армии.

    Боевые машины пехоты Marder признаны не соответствующими критериям программы «Цифровизация сухопутных операций» (D-LBO). В ходе испытаний на полигоне Мунстер выяснилось, что современные цифровые радиостанции несовместимы с проводкой и системой интеркома старой бронетехники, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Представитель министерства обороны ФРГ пояснил, что для выполнения обязательств перед НАТО командование решило заменить Marder на более новые БМП Puma в 37-й мотопехотной бригаде, которая должна быть переброшена в Литву к 2027 году. Современную технику срочно изымут у батальона в Баварии.

    Амбициозная программа D-LBO стоимостью в миллиарды евро с самого начала сопровождалась логистическими ошибками. Новые радиостанции не помещались в машины, из-за чего рабочим приходилось менять кабели и наваривать крыши.

    Кроме того, полевые тесты выявили критические сбои в системе связи и комплексе распознавания целей «свой-чужой». В результате бундесвер вынужден внедрять урезанную версию цифровой системы.

    Министр обороны Германии Борис Писториус признал отставание оборонной промышленности от графика поставок на 300 единиц техники.

    На данный момент базовой цифровой системой оснащено лишь около 2 тыс. машин из запланированных 16 тыс., а завершить оцифровку автопарка планируется только к концу десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкие власти запланировали направить почти 2 млрд евро на закупку новейших технологий шифрования для модернизации систем связи бундесвера.

    Летом эксперты предложили переориентировать программу модернизации армии на разработку беспилотников и искусственного интеллекта вместо закупки классических танков.

    Весной бундесвер потратил около 2 млрд евро на цифровую систему радиосвязи, которая оказалась неработающей.

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    23 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    На офицера спецназа в Британии завели дело из-за убийства подростков в Сирии

    Times: В Британии завели дело на офицера SAS из-за убийства подростков в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Британская военная полиция начала расследование в отношении бывшего командира Специальной авиадесантной службы (SAS) по подозрению в препятствовании правосудию по делу об убийстве двух безоружных подростков в Сирии, пишет газета Times.

    Военнослужащие подозреваются в сокрытии улик об убийстве британским спецназом двух подростков, которых считали связанными с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в 2022 году в районе Дейр-эз-Зора в Сирии во время ночного рейда по захвату высокопоставленного боевика. Спустя год полиция возбудила уголовное дело о возможном военном преступлении, так как у убитых не оказалось оружия. Бойцы отрицали вину и заявляли, что слышали стрельбу, после чего обвинения были сняты.

    Помимо бывшего командира 22-го полка SAS, в препятствовании отправлению правосудия заподозрили двух менее высокопоставленных военных. По информации издания, расследование может быть связано с попыткой скрыть видеозапись с американского беспилотника, чтобы не передавать военной полиции секретные данные государства-партнера в обход Пентагона. По британскому законодательству фигурантам может грозить пожизненное заключение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца газета Telegraph сообщила о возможности осуждения бойцов британского спецназа за казни безоружных людей в Афганистане.

    Британское министерство обороны признало достоверными обвинения спецназа в убийствах мирных жителей Афганистана.

    МИД России призвал Лондон провести полное расследование внесудебных казней афганцев.

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    23 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Lufthansa продлила отмену рейсов в Дубай из-за обстановки на Ближнем Востоке

    Авиаконцерн Lufthansa отложил возобновление полетов в ОАЭ до 25 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа компаний немецкого авиаконцерна Lufthansa Group приняла решение отложить возвращение регулярных рейсов в Дубай до 25 ноября в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

    Немецкий авиаконцерн Lufthansa Group перенес дату возобновления полетов в Объединенные Арабские Эмираты почти на месяц вперед, сообщает РИА «Новости». «В связи с текущей ситуацией и оценками дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке Lufthansa Group сегодня приняла решение отложить запланированное возобновление полетов в Дубай до 25 ноября 2026 года», – говорится в сообщении компании.

    Входящие в концерн авиакомпании Lufthansa и SWISS изначально планировали возобновить перелеты 25 октября, а дочерняя структура Eurowings – 1 ноября. Пассажирам с билетами на отмененные даты пообещали предложить альтернативные варианты рейсов.

    Ранее Lufthansa распорядилась заправлять самолеты дополнительным топливом перед вылетом во Франкфурт-на-Майне на фоне снижения пропускной способности трубопровода.

    До этого Lufthansa приняла решение приостановить выполнение рейсов в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


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    23 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Германия начала высвобождение дополнительной нефти из резервов

    DPA: Германия начала высвобождение дополнительной нефти из резервов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии приступили к высвобождению дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов, сообщило министерство экономики и энергетики ФРГ.

    Соответствующее постановление вступило в силу в четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. Высвобождение нефти происходит в рамках договоренностей стран G7 и предписания Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому Берлин должен направить на рынок 19,5 млн баррелей.

    Федеральный союз по обеспечению запасов нефти (EBV) в пятницу объявил тендер на продажу дизельного и печного топлива, а также сырой нефти из резервов. К октябрю правительство Германии уже высвободило 6 млн баррелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник федеральное статистическое ведомство Destatis сообщило о подорожании нефтепродуктов в Германии более чем на 50% из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    На прошлой неделе министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила о планах страны высвободить до 15 млн баррелей нефти.

    В начале месяца страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива из стратегических резервов.

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    24 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о цели создать мощнейшую армию

    Цтак: Ким Чен Ын назвал первоочередной задачей создание мощнейшей армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что создание мощнейших вооруженных сил является первоочередной задачей руководства страны.

    Северокорейский лидер выступил с программной речью на третьем слете командиров рот Корейской народной армии в Пхеньяне. Ключевым звеном укрепления вооруженных сил он назвал повышение боеспособности рот, которые составляют основу армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    Укрепление этих подразделений позволит в кратчайшие сроки преобразовать всю армию. Глава государства отметил необходимость повышения военно-технической подготовки, укрепления дисциплины и идеологической готовности военнослужащих. Превращение всех рот в элитные боевые подразделения позволит повысить боеготовность и достичь поставленной цели строительства сильной армии.

    В слете приняли участие представители военно-политических органов, министр обороны КНДР Ким Сон Ги, начальник Генерального штаба Ли Ен Гир и другие высокопоставленные военные. По итогам мероприятия отличившимся командирам вручили государственные и партийные награды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сестра лидера КНДР Ким Е Чжон сообщила о приведении в полную боевую готовность военных средств на границе с Южной Кореей.

    В прошлом месяце армия КНДР пообещала усилить тактические средства контрудара на направлении демилитаризованной зоны.

    Ким Чен Ын поставил задачи по повышению уровня внедрения искусственного интеллекта в наступательных и оборонительных системах вооружений.

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    24 октября 2026, 01:40 • Новости дня
    Вернувшийся из плена российский военный поблагодарил причастных к обмену

    ТАСС: Вернувшийся из плена российский боец поблагодарил участников обмена

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский военнослужащий, вернувшийся на родину в рамках состоявшегося обмена пленными с Украиной, выразил благодарность всем причастным к его освобождению и рассказал о планах вернуться к семье в Красноярск.

    Вернувшийся в Россию после недавнего обмена пленными военнослужащий поблагодарил участвовавших в процессе специалистов и заявил о намерении полететь к родным в Красноярск, пишет ТАСС.

    «Я очень счастлив, спасибо тем, кто принимал участие в этом обмене. Родные ждут, все счастливы, что нас обменяли наконец-то», – сказал боец.

    Военнослужащий отметил, что уже успел созвониться со своими близкими. В родном городе его возвращения ждут девушка, сестра, мать, тетя и братья.

    Накануне в Минобороны сообщили о возвращении с подконтрольной киевским властям территории 270 российских военнослужащих.

    Взамен украинской стороне были переданы 270 пленных солдат Вооруженных сил Украины.

    При обмене посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.

    Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие по телефону сообщили родным о возвращении.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал возвращение военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма крайне важным прецедентом.

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    24 октября 2026, 01:59 • Новости дня
    Бывший чайный дом Гитлера в Баварии охватил сильный пожар

    Bild: В Баварии загорелся бывший чайный домик Гитлера «Орлиное гнездо»

    Tекст: Денис Тельманов

    В баварском районе Берхтесгаден произошел крупный пожар в бывшем чайном доме Адольфа Гитлера Кельштайнхаус, местная полиция расследует возможный умышленный поджог.

    Сообщение о возгорании в историческом здании поступило в пятницу вскоре после 21:00 по местному времени, после чего на место происшествия выехали экстренные службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Представитель полиции Берхтесгадена сообщил о масштабной операции пожарных по тушению полностью охваченного огнем строения и допустил вероятность умышленного поджога. Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют, внутри помещений никого не было.

    По пути к месту пожара навстречу полицейским выехал мотоциклист. Офицеры передали информацию ехавшим следом пожарным, которые задержали мужчину, однако его причастность к инциденту пока не установлена.

    Кельштайнхаус возвели летом 1938 года в качестве подарка лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. После Второй мировой войны здание, находящееся в собственности земли Бавария, использовалось как горная гостиница.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на территории автоконцерна MAN в немецкой общине Барлебен сгорели три грузовых автомобиля вооруженных сил Германии.

    В сентябре на западе страны неизвестный мужчина попытался сжечь здание еврейской общины. В марте злоумышленник повредил ограждение и кабель у строительной площадки рядом с резиденцией канцлера ФРГ в Берлине.

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    24 октября 2026, 04:53 • Новости дня
    Минобороны Польши объявило о планах разместить ядерное оружие США и Франции

    Минобороны Польши начало переговоры о размещении ядерного оружия США и Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Варшава стремится к участию в американской программе ядерного сдерживания и ведет аналогичные переговоры с Парижем, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Инициатива по совместному использованию ядерного арсенала для отдельных стран НАТО может быть реализована в рамках соглашения о создании военной базы Соединенных Штатов на польской территории, передает ТАСС.

    «Участие в американской программе ядерного сотрудничества не исключает налаживания отношений с Францией», – подчеркнул польский министр.

    Глава военного ведомства добавил о предложении Парижа предоставить европейским партнерам большую долю в системе ядерного сдерживания. Точные сроки принятия решений пока не определены из-за необходимости проведения предварительных консультаций с союзниками в Европе.

    В июне руководство Минобороны Польши передало шефу Пентагона Питу Хегсету официальное предложение о создании постоянной американской военной базы.

    В сентябре делегация США осмотрела потенциальные места для размещения объекта, после чего американский президент Дональд Трамп констатировал большой прогресс в соответствующих переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о намерении властей инвестировать почти 4 млрд долларов в создание постоянной американской военной базы на своей территории.

    В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил о значительных успехах в процессе создания американской базы.

    Летом глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач уличил заместителя министра национальной обороны страны Павла Залевского в искажении фактов относительно позиции Варшавы по ядерному оружию.

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