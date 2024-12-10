Штрафы за превышение скорости решили увеличить до 750 рублей

В Госдуме одобрили увеличение штрафов за превышение скорости и другие нарушения ПДД

Tекст: Евгения Караваева

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к Кодексу об административных правонарушениях, передает РИА «Новости». Согласно изменениям, штраф за превышение скорости от 20 до 40 км/ч увеличится с 500 до 750 рублей.

За проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика виновник заплатит не 1 тыс. рублей, как ранее, а 1,5 тыс. рублей.

Штраф за движение по полосе для маршрутных транспортных средств вырастет до 2,25 тыс. рублей, а в Москве и Петербурге – до 4,5 тыс. рублей. Увеличатся и штрафы за непредоставление преимущества транспорту со спецсигналом – от 4,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

Поправки внесены в думскую электронную базу и рекомендованы палате парламента к принятию. Подорожание наказаний направлено на повышение безопасности дорожного движения и соблюдение правил на дорогах России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России рассматривают возможность ужесточить процесс получения медицинских справок для водительских прав из-за роста мошенничества с документами. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штраф до 5 тыс. рублей за повторное управление без полиса ОСАГО. С 1 января 2025 года планируется повышение штрафов и за другие нарушения ПДД, включая ужесточение наказания за отказ от медосвидетельствования до 45 тыс. рублей.