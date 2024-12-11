Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.5 комментариев
Путин заявил Орбану об отказе Киева от мирного урегулирования конфликта
Путин обсудил с Орбаном отказ Киева от мирного урегулирования конфликта
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказ Киева от мирного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.
Путин и Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины. Как говорится на сайте Кремля, Путин рассказал Орбану о своей оценке текущей ситуации на Украине и подчеркнул отказ украинского руководства от мирного урегулирования конфликта.
Орбан выразил заинтересованность в содействии совместным поискам путей политико-дипломатического разрешения кризиса. Он отметил важность своих контактов с западными лидерами для поиска решения.
В ходе разговора также затрагивались вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и продвижения проектов в энергетической сфере. Оба лидера подтвердили поступательное развитие этих отношений. Кроме того, обсуждалась напряженная обстановка на Ближнем Востоке, связанная с последними событиями в Сирии.
Ранее Орбан заявил об эскалации конфликта на Украине из-за появления там военных из США и Франции, что может привести к мировой войне.
Он также подчеркнул, что либеральный порядок завершился, и странам необходимо использовать свои силы для победы в грядущих переменах.