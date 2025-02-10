Путин: Безопасность в ДНР на первом месте, но важны и социальные темы

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин предложил, чтобы обсуждение на встрече было посвящено не только вопросам безопасности, но и социально-экономическим аспектам: экономике, здравоохранению, образованию и социальным выплатам. Президент подчеркнул, что эти сферы играют ключевую роль в обеспечении достойного уровня жизни жителей Донецкой народной республики, сообщает ТАСС.

Помимо этого, в рамках встречи обсуждалась судьба жителей Мариуполя, чьи дома были повреждены в результате боевых действий. Путин подчеркнул, что людей нельзя отселять далеко от прежних мест жительства, так как они привыкли к своим микрорайонам и инфраструктуре.

Пушилин отчитался о сдаче 64 компенсационных домов в городе, которые составляют около 4,8 тыс. квартир.

Напомним, предыдущая встреча Путина с Пушилиным прошла в июле 2024 года.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в феврале 2025 года президент намерен провести очередную встречу с Пушилиным.