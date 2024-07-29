Путин провел встречу с главой ДНР Пушилиным

Путин заявил об актуальности присяги граждан древнего Херсонеса для событий СВО

Tекст: Александра Юдина

«Мне вот сейчас приходит на ум клятва, которую приносили горожане, херсонессцы своему городу… Были и такие слова: «Не предам ни Херсонеса, ни прекрасной гавани, ни других укреплений, а буду защищать их для народа», – передает ТАСС его слова.

Глава государства отметил, что эти строки перекликаются с сегодняшней историей, они связаны с российскими ребятами на передовой и проведением спецоперации.

Также Путин добавил, что задача «Нового Херсонеса» в Севастополе – погрузить посетителей в историю России.

«И, сталкиваясь с теми событиями, которые там изложены, осознавали... кто мы такие, откуда мы пришли, как складывалась наша государственность», – заметил он.

На сайте РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации) указано, что комплекс «Новый Херсонес» можно будет посещать бесплатно с 30 июля после регистрации на официальном сайте.

Напомним, число обнаруженных археологами во время раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического находок превысило объем всех артефактов, полученных музеем за все время изучения городища и его предместий.