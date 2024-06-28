Власти подсчитали нанесенный ущерб Донбассу

Американист: Белый дом обречен на критику мирной инициативы Трампа по Украине

Американист Дудаков: Байден представит мирную инициативу сторонников Трампа как уступки в пользу России

Tекст: Анастасия Куликова

«Реакция команды Байдена на план по Украине, разработанный советниками Трампа, оказалась негативной. Они не могут признать правоту своего основного оппонента на выборах. Поэтому даже если предложения экс-президента США по урегулированию конфликта устраивали бы демократов, они в любом случае подвергли бы их критике», – считает американист Малек Дудаков.

Вместе с тем нынешний план союзников Дональда Трампа абсолютно неприемлем для нынешней администрации, добавил собеседник. «Демократы заняли максималистскую позицию в рамках противостояния с Россией. Принятие предложения о заморозке конфликта по «имеющейся линии фронта» и начале переговоров между Москвой и Киевом рассматриваются ими как потеря лица», – указал политолог.

Дудаков не исключает, что предложенный план станет одной из тем во время дебатов. «Я думаю, что Байден будет обвинять оппонента в том, что тот готов согласиться с требованиями России и капитулировать перед Москвой. Трамп в свою очередь поставит в вину Байдену то, что он затягивает Америку в третью мировую войну, которая обернется плачевными последствиями для всего человечества», – прогнозирует он.

При этом вероятность реализации предложенного плана по Украине будет зависеть от ситуации на поле боя, уверен спикер. «Например, если на выборах победит Трамп, и к моменту его инаугурации ВС РФ сумеют занять еще больше территорий, то Запад, вероятно, будет готов на любые переговоры с Москвой, лишь бы избежать полного краха ВСУ, – уточнил Дудаков. В свою очередь, стагнация линии фронта приведет к расколу на Западе, добавил он. «Вопрос о том, как договариваться с Россией, станет поводом для споров между ястребами и реалистами», – заключил американист.

Ранее в администрации Джо Байдена заявили об отсутствии намерений принуждать Украину идти на территориальные уступки России. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, действующий президент Штатов считает, что подобные решения должны приниматься Владимиром Зеленским без давления со стороны Вашингтона.

Таким образом он прокомментировал недавнее предложение советников Дональда Трампа Кита Келлога и Фреда Флейтца о лишении Украины американской поддержки. По мнению сторонников экс-главы Белого дома, офис Зеленского необходимо поставить перед ультиматумом: либо начало переговоров с Россией, либо остановка помощи США, пишет издание Reuters.

Подчеркивается, что если инициатором срыва мирного процесса выступит Москва, то Вашингтону, напротив, следует нарастить военные поставки ВСУ. При условии, что обе стороны будут готовы приступить к обсуждению прекращения конфликта, советники Трампа допускают возможность гарантий РФ о том, что вступление Украины в НАТО может быть отложено на долгий срок.

При этом они предлагают закрепить в итоговом мирном договоре режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта». Документ также будет предусматривать широкие гарантии безопасности для Украины. Подчеркивается, что Дональд Трамп «положительно отреагировал» на инициативу своих советников.

Напомним, Владимир Путин сделал западным государствам и Украине «конкретное и реальное» мирное предложение. Для окончания конфликта противнику необходимо выполнить два условия. Первое – вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Второе – отказаться от планов вступления в НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала данную инициативу главы России.