Путин призвал эффективно использовать средства на восстановление новых регионов

Tекст: Валерия Городецкая

«Надо добиться того, чтобы каждый вложенный рубль из этих четырех с лишним триллионов эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях», – сказал он, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что жители Донбасса и Новороссии заслуживают такого отношения, поскольку проявили мужество и героизм, сохранили стремление к воссоединению с Россией.

«Поэтому мы со своей стороны должны сделать и сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы эти ожидания людей были оправданы», – добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил о восстановлении более 10 тыс. объектов в Донбассе и Новороссии.