Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.3 комментария
Путин призвал эффективно использовать средства на восстановление новых регионов
Каждый вложенный рубль из выделенных на восстановление Донбасса и Новороссии должен эффективно работать, заявил президент России Владимир Путин на открытии социальных и жилых объектов в новых регионах.
«Надо добиться того, чтобы каждый вложенный рубль из этих четырех с лишним триллионов эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях», – сказал он, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что жители Донбасса и Новороссии заслуживают такого отношения, поскольку проявили мужество и героизм, сохранили стремление к воссоединению с Россией.
«Поэтому мы со своей стороны должны сделать и сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы эти ожидания людей были оправданы», – добавил российский лидер.
Ранее Путин заявил о восстановлении более 10 тыс. объектов в Донбассе и Новороссии.