Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Китая по Украине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине не обсуждали китайский план по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В ходе недавнего официального визита в Пекин российский и китайский лидеры затрагивали тему украинского конфликта, однако конкретный план урегулирования не рассматривался, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил этот факт.
«Нет, этот план не обсуждался», – заявил представитель Кремля журналистам. При этом он подчеркнул, что сама тема украинского кризиса действительно поднималась в ходе двусторонних встреч на высшем уровне.
По словам Пескова, Китай выражает готовность содействовать мирному разрешению ситуации. В Москве признательны пекинским коллегам за намерение помочь выйти на траекторию урегулирования конфликта.
Напомним, что свои предложения из 12 пунктов Китай представил в феврале 2023 года.
Официальная встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина Пекине продлилась почти три часа.
По итогам переговоров президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы.
В августе прошлого года лидеры России и Китая рассмотрели перспективы урегулирования украинского кризиса по телефону.