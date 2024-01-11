Россия в отличие от Запада показала рост реальных зарплат

Tекст: Ольга Самофалова

Пока Запад вводит санкции, российская экономика продолжает ставить рекорды. Россия вошла в число трех стран мира, где выросла реальная заработная плата в 2023 году. «Только в Китае, Российской Федерации и Мексике в 2023 году наблюдался положительный рост реальной заработной платы. Наибольший прирост заработной платы был зафиксирован в Китае и России, где рост производительности труда был одним из самых высоких среди стран G20 в 2023 году», – говорится в ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в сфере труда за 2024 год.



Там посчитали, что рост реальной заработной платы в России в 2023 году составил около 17%. В других странах G20 произошло снижение реальной заработной платы, особенно в Бразилии (6,9%), Италии (5%) и Индонезии (3,5%).

Реальная заработная плата – это средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Она действительно выросла в 2023 году довольно существенно, что является важным показателем стабильности экономики.

Основная причина ускоренного роста зарплат в России в 2023 году – дефицит трудовых ресурсов, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

«Еще один фактор – рост промышленности и строительства. Дают плоды и меры правительства, направленные на обуздание инфляции. Немаловажное значение имеет и индексация оплаты труда бюджетников, которых, по данным Росстата, насчитывается около 20 млн»,

– отмечает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова.

Так, по данным Росстата, на 35% выросли номинальные зарплаты в сфере производства автотранспортных средств, на 33% – у рыболовов, на 32% – у работников водного транспорта, на 30% – в области спорта, отдыха и развлечений. Также оплата труда подросла у работников текстильной промышленности: в производстве одежды – на 29%, кожи и изделий из нее – на 28%. В обрабатывающей промышленности зарплаты выросли на 27% в выпуске готовых металлических изделий и на 22% – в производстве резиновых и пластмассовых изделий.

«В основе дефицита трудовых ресурсов – неблагоприятный демографический тренд, усиленный последствиями мобилизации, оттоком части трудовых ресурсов в ВС по контракту и миграционным оттоком. Одновременно структурные изменения в экономике привели к росту спроса на труд: и со стороны предприятий ВПК, работающих в несколько смен, и в целом в связи с увеличением загрузки обрабатывающей промышленности, пытающейся занять часть внутреннего рынка после ухода западных брендов», – отмечает Ольга Беленькая.

По данным исследования Superjob.ru, в условиях кадрового голода функционировало большинство компаний – 85%. «Число вакансий за год выросло более чем в 1,5 раза. Резюме не стало больше. Конкурс на вакансию снизился на треть», – говорится в докладе.

Самыми дефицитными позициями на рынке труда стали квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры.

«Топ-3 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал: промышленность, строительство и транспортно-логистическая сфера. Производственная отрасль демонстрирует и самый большой темп прироста количества вакансий: их число за год увеличилось в 2,2 раза. Вакансий служб доставки стало больше в два раза. Спрос на персонал в гостинично-ресторанном бизнесе вырос на 36%», – говорится в докладе Superjob.ru.

SuperJob уже не первый год отмечает увеличение доли возрастных соискателей. «Эта тенденция особенно выражена среди рабочих специальностей и разнорабочих. «Старение» рабочих кадров – во многом следствие демографической ямы. К 2030 году граждан 30–39 лет, а это самая активная на рынке труда возрастная группа, станет меньше на 7 млн. Россиян 40–59 лет будет больше на 3,7 млн. «Демографическим окном возможностей» считают поколение 15–29-летних: к 2030 году их будет порядка 3 млн. Таким образом, компаниям придется еще больше работать над молодежной политикой, а также вести работу по привлечению и удержанию уже состоявшихся специалистов», – отмечает в докладе.

Интересно, что Минэкономразвития прогнозировало рост зарплат в реальном выражении в РФ в 2023 году только на 6,2%. По данным Росстата за 10 месяцев (последние доступные данные), рост составил 7,7%, хотя в октябре реальная зарплата ускорила рост до 9,9%. Последний раз реальные зарплаты росли темпами выше 7% только в 2018 году, отмечает Беленькая. Поэтому достигнутый результат вполне хороший.

Удивляет более высокая оценка МОТ, где говорят о росте реальной зарплаты в России на 17%. Эксперты объясняют это разницей в методике подсчета. «Как указано в примечании к графику в обзоре МОТ, данные по росту реальных зарплат за 2023 год относятся к первому или второму кварталу в сравнении с аналогичным кварталом 2022 года. Дело в том, что в России с марта по июнь 2023 года были очень низкие значения годовой инфляции (ниже 4%), это было связано с временным эффектом базы весны 2022 года. Это могло статистически приводить к завышенным темпам роста реальных зарплат, рассчитываемых как рост номинальных зарплат за вычетом инфляции», – отмечает Ольга Беленькая. При этом в большинстве развитых экономик в первом полугодии 2023 года отмечалась высокая годовая инфляция («хвост» рекордной за десятилетия инфляции 2022 года), что могло, напротив, статистически ухудшить оценку их реальных зарплат по итогам 2023 года в методике МОТ, добавляет экономист.

Стоит отметить, что далеко не все россияне чувствуют рост реальных зарплат. «Во-первых, рост зарплат был неравномерным по отраслям. Наиболее быстрыми темпами росли номинальные зарплаты в отраслях, часто связываемых с ВПК и в ряде других отраслей. Во-вторых, воспринимаемая населением инфляция существенно выше официальной. По данным инФОМ, население воспринимает инфляцию на уровне 17%, а официальная инфляция ожидается в районе 7,5–7,6%. При таких оценках население может иначе воспринимать изменение покупательной способности своих зарплат, не ощущать их роста в реальном выражении», – отмечает Ольга Беленькая.

Наконец, Росстат считает рост средних зарплат по данным компаний, и это не означает автоматически рост для каждого работника. У одних зарплаты выросли, а у других нет, но в среднем фиксируется общий рост. «Далеко не во всех организациях зарплаты индексируются даже на уровень инфляции. В ряде случаев рост зарплаты происходит, когда компании «переманивают» работников друг у друга», – говорит Беленькая.

Эксперты ожидают, что в 2024 году реальные зарплаты продолжат расти, однако уже не такими быстрыми темпами.

«В этом году рост реальных зарплат ожидается существенно ниже – 2-3%. Хотя рынок труда остается дефицитным, однако компании уже не могут наращивать зарплаты прежними темпами.

К тому же рост экономики на фоне жесткой монетарной политики Банка России ожидается ниже, чем в прошлом году, по нашей оценке, 1–1,3%», – заключает Беленькая.

Что касается Мексики, то там рост реальной зарплаты связан с усилиями правительства. «В Мексике с 2018 года выросла планка минимального дохода с 88 песо до 249. Повышение затрагивает также госсектор, а это около 40% занятых. Отчасти рост зарплат обусловлен укреплением курса местного песо по отношению к доллару на фоне рекордных объемов двусторонней торговли», – объясняет Ольга Лебединская.

В Китае на первый взгляд зарплаты в два раза выше, чем в России, и рост реальных зарплат может рассматриваться исключительно как благо для страны, добавляет она. Однако и в Поднебесной есть свои проблемы. «Департамент занятости Китая выпустил отчет, согласно которому у 39,1% населения страны доход менее 1000 юаней, то есть на уровне примерной границы относительной бедности. Доход от 1000 до 2000 юаней имеют еще 964 млн человек, а это 69% населения», – заключает Лебединская.