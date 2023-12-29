Как российские порты превзошли советские достижения

Tекст: Ольга Самофалова

В 2023 году грузооборот морских портов России вырастет на 7% и выйдет на 900 млн тонн. Это рекорд не только за период новейшей истории России, но и включая советское время. А в 2024 году грузооборот вырастет еще на 7% и превысит 960 млн тонн, прогнозирует заместитель руководителя Росморречфлота Борис Ташимов.

В два раза быстрее, чем в целом по России, росли в этом году показатели портов Краснодарского края в Азово-Черноморском бассейне. Они сохранили лидерство даже несмотря на многодневный шторм, парализовавший судоходство в бассейне на целую декаду. В итоге темпы роста грузооборота немного снизились, но все равно результат оказался высоким. Только за 11 месяцев 2023-го грузооборот морских портов в данном регионе показал сбалансированный рост на 12,2% и составил 267,5 млн тонн. Половина пришлась на перевалку сухих грузов (130 млн тонн), которые выросли почти на 20%, половина пришлась на наливные грузы (137 млн тонн).

На втором месте, конечно, грузооборот морских портов Балтийского бассейна, который составил 228 млн тонн. Здесь сильно увеличился объем перевалки сухих грузов – почти на 18%, до 104 млн тонн, и на 9% упал объем перевалки наливных грузов.

Третий результат по грузообороту показали порты Дальневосточного бассейна, которые уже идут почти вровень с балтийскими портами. За 11 месяцев здесь перевезено 219,3 млн тонн. Большая часть объема занимают сухие грузы (145,5 млн тонн), а на наливные грузы пришлось 74 млн тонн.

Порты Арктического бассейна перевезли почти 90 млн тонн, но похвастаться ростом в 2023 году они не могут.

А вот морские порты Каспийского региона показывают двузначные темпы роста, потому что через них проходят транзитом грузы, идущие по международному транспортному коридору «Север – Юг». Перевалка в каспийских портах выросла более чем на треть, хотя общие объемы пока невелики – 7,2 млн тонн (данные за 11 месяцев 2023 года). Потенциал у этой инфраструктуры для дальнейшего роста огромный.





За последнее десятилетие Россия совершила серьезный прорыв в развитии собственной портовой инфраструктуры и переориентации грузов на отечественные порты. И как ни странно, геополитическое напряжение в отношениях с некогда главным торговым партнером России – Евросоюзом – только помогало двигаться вперед и строить новую инфраструктуру.

После 2014 года начался постепенный отказ России от использования портовой инфраструктуры стран Прибалтики. С каждым годом мощности балтийских портов России росли, с каждым годом все новые российские компании переводили свои грузовые потоки из прибалтийских портов в отечественные.

«Россия постепенно наращивает уровень своего суверенитета. Если ранее при тесном сотрудничестве с европейскими странами наши порты использовались для небольших объемов продукции, а предпочтение отдавалось портам Европы, включая Прибалтику, страны Скандинавии и Нидерланды, то сейчас при переориентации с Запада на Восток наши возможности и мощности увеличиваются раз за разом.

Более того, помимо портов Дальнего Востока, Россия развивает порты Мурманской области, что способствует дальнейшему продвижению Северного морского пути», – говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

Параллельно шел процесс переориентации торговли России на Китай. Товарооборот между странами рос более быстрыми темпами, чем в самых смелых прогнозах. За последние два года Россия убыстрила переориентацию торговых потоков с Запада на Восток. ЕС и Великобритания сами отрубили своим портам российские грузы, в том числе перевалку нефти. И все эти объемы начали принимать российские порты.

Так, если раньше в Европу Россия поставляла примерно 40-45% нефтепродуктов и нефти от общего объема экспорта, то в 2023 году это будет не более 4-5% (и это только трубопроводные поставки). При этом доля поставок в Китай выросла примерно до 45-50%, а в Индию, куда почти не было поставок, за два года их доля выросла до 40%. Такие цифры озвучил вице-премьер Александр Новак.

Помогло то, что параллельно реализовывались проекты по расширению портовых мощностей. В 2023 году были введены новые мощности по перевалке 22 млн тонн грузов, а к концу года должны заработать еще три новых объекта. Это дополнительные мощности в порту Тамань, отдельные этапы в порту Суходол на Дальнем Востоке и объекты в порту Ванино, рассказал Ташимов.

В 2024 году Росморречфлот рассчитывает на прирост портовых мощностей за счет ввода девяти крупных объектов.

«Это порт Усть-Луга, порты в Азово-Черноморском бассейне, нам предстоит на Дальнем Востоке достроить ряд объектов, соответственно мы рассчитываем, что это будет порядка 60 млн тонн дополнительно», – отметил Ташимов.

По его словам, Росморречфлот на данный момент рассматривает 15 новых инвестдеклараций по строительству портовых объектов. Это Усть-Луга, порты Восточный, Темрюк и Тамань. Грузы заявляются разные, сказал он, включая контейнерные и химические грузы. Проекты в основном предполагают внебюджетное финансирование.

В целом в текущем году проектная мощность морских портов России превысит 1,33 млрд тонн, по итогам 2024 года Росморречфлот рассчитывает приблизиться к уровню в 1,4 млрд тонн. Такой инфраструктуры не было не то что в современной России, но даже и в советские времена.

Так, мощность всех морских портов СССР в 1990 году составляла всего 600 млн тонн, это более чем в два раза меньше. А к 2000 году их мощность сократилась вообще до 300 млн тонн. В 1990-е годы Россия потеряла в том числе портовую инфраструктуру. Именно поэтому российские грузы на севере перевозились странами Прибалтики.

Теперь перевалка грузов морским путем работает исключительно на нужды самой России.

«Увеличение объемов перевозки может быть связано с переориентацией на торговлю со странами Востока и Юга, изменением маршрутов доставки различных грузов. Отечественные товары востребованы в других странах, они удовлетворяют потребителей по цене и качеству, что привело к тому, что их стали экспортировать в больших объемах. Кроме того, в страну стали больше ввозить иностранной продукции, что увеличило объемы перевалки грузов в портах», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

«Что касается товарных категорий, то Россия пока в большей степени экспортирует различного рода природные ресурсы, но постепенно растет и объем промежуточной продукции. Процесс развития портовой инфраструктуры только начался, поэтому пик развития товарооборота будет достигнут не в 2024 году, а позже. Это значит, что у российской экономики появился значительный задел по темпам экономического роста на ближайшие годы», – заключает Новикова.