Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов

Банк России приготовился к альтернативному пути для экономики

Tекст: Ольга Самофалова

Еще на июньском заседании Банк России обсуждал два варианта: либо повышение ключевой ставки, либо сохранение на уровне 16%. Однако тогда маятник качнулся в сторону сохранения текущего уровня ставки. В июле же ставка будет существенно повышена – на один-два процента, до 17-18%, в случае наличия «убедительных данных о реализации альтернативного сценария в экономике», заявил ЦБ, говорится в опубликованном регулятором 20 июня «Резюме обсуждения ключевой ставки».



Обычно регулятор более завуалированно дает сигналы. Однако на этот раз он открыто делится внутренней дискуссией о ситуации в экономике.

Зачем Банк России проводит словесные интервенции? И что это за альтернативный сценарий в экономике, о котором он говорит?

Есть базовый сценарий ЦБ и альтернативный. Базовый сценарий предполагает, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале, темпы роста экономики и инфляции замедлятся. В этом случае текущей ставки в 16% вполне достаточно.

На момент июньского заседания еще не было решающих аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного сценария в экономике и повышения ключевой ставки, отмечается в документе ЦБ. Однако теперь вероятность альтернативного сценария возросла. В этом сценарии инфляция растет и требуется повышение ставки.

Данные по инфляции за прошедшие почти две недели с прошлого заседания ЦБ неутешительные: она усиливается.

«Данные по инфляции за май оказались значительно хуже и без того высоких ожиданий. Месячный прирост цен увеличился до 10,6%, таким образом, приблизился к двузначным темпам третьего квартала 2023 года, когда ЦБ начал резкое повышение ключевой ставки»,

- отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Во-вторых, рынок уже закладывает более высокие уровень ключевой ставки, чем он есть, то есть уверен в том, что ставка будет повышена. Так, доходность индекса ОФЗ сейчас соответствует уровню марта 2022 года, когда ключевая ставка была 20%, ставки некоторых банков по депозитам и накопительным счетам достигают 18-20%, полная стоимость потребкредита у некоторых крупных банков достигла рекордных 57-60% и даже 80%. Таким образом, рынок сделал часть работы» за ЦБ. И Банк России может решить, что необходимо закрепить этот результат повышением ключевой ставки до 17-18%», - отмечает Ольга Беленькая.

На голову России свалился еще и новый пакет санкций Минфина США от 12 июня, из-за чего были прекращены биржевые торги долларом и евро и расширены вторичные санкции.

«Мы наблюдаем укрепление рубля в результате недавних ограничений на Мосбиржу, НКЦ и НРД.

С одной стороны, укрепление рубля - это дезинфляционный фактор. Однако в текущих условиях импорт может стать дороже и менее доступным, что неизбежно приведет к повышению цен»,

- говорит начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.

«В пользу повышения ключевой ставки до 17-18% говорит то, что экономика, скорее всего, отклонилась от апрельского базового сценария в сторону более проинфляционного. В пользу этого вывода свидетельствуют имеющиеся данные по ВВП, инфляции, рынку труда и кредитованию. Текущие денежно-кредитные условия не обеспечивают достаточного увеличения склонности населения и бизнеса к сбережению, а также замедления роста кредитования и охлаждения внутреннего спроса, которые необходимы для возвращения инфляции к цели в следующем году. Более высокая ключевая ставка создаст дополнительные условия для возобновления процесса дезинфляции в экономике», - делает вывод Беленькая.

Планы Банка России по вероятному поднятию ключевой ставки является помимо прочего сигналом для граждан и бизнеса не медлить и, если есть потребность, брать кредиты, приобретать недвижимость, товары и услуги, пока ставки не выросли, говорит руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Вероятность нейтрального решения ЦБ близка к нулю.

Инфляция и инфляционные ожидания продолжают ускоряться. Данные по кредитованию за май еще не получены, однако стоит ожидать сохранения роста в большинстве сегментов, что также станет триггером для ЦБ к ужесточению монетарной политики», - уверен Евстифеев.

Стоит учитывать, чем опасна ситуация, когда регулятор медлит и вовремя не повышает ставку. Потом остановить инфляцию повышением ставки на 1-2% уже просто не получится, придется действовать по шоковому сценарию, чтобы не увести экономику в кризисное пике.

«Оперативность антиинфляционных мер является ключевым фактором для эффективности проводимой политики ЦБ РФ. Выход инфляции из-под контроля может случиться довольно быстро, если своевременно не устранять дисбалансы на финансовом рынке и в экономике в целом. Запоздалая реакция на инфляцию может привести к значительно более высоким процентным ставкам, уровень которых уже будет оказывать давление на финансовую стабильность», - заключает Евстифеев.

Впрочем, главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, что хоть инфляционные риски и правда высоки, но аргументов за повышение пока столько же, сколько и за сохранение ставки максимально долго на текущем уровне. «Косметический рост ставки не приведет к снижению инфляции, но разгонит ожидания и рост кредитования. Если и повышать ставку, то повышать нужно серьезно, но для этого нужен серьезный перевес в аргументах, которого пока нет. Кредитование хоть и медленно, но замедляется, если посмотреть сезонно сглаженные данные. Замедление ускорится после сжатия льготной ипотеки во втором полугодии. Отмена субсидирования ипотечных ставок автоматически усилит жесткость ДКП. Депозиты растут быстро», - приводит Федоров свои аргументы.

Что касается инфляции, то, по его словам, инфляция в устойчивых компонентах не растет, и она проходит свой пик, как ожидалось во втором квартале, а траектория складывается чуть выше из-за заморозков, но это не носит системный характер. «Цены в продовольствии растут благодаря хорошему спросу и высокому темпу роста зарплат. Но справиться с продовольственной инфляцией ростом ставки сложно», - добавляет эксперт. При этом, расходы бюджета во втором полугодии этого года будут ниже, чем в первом, что тоже поможет не раскачивать инфляцию.