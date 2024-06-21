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Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов
Банк России приготовился к альтернативному пути для экономики
Центробанк прямо заявил, что на следующем заседании, которое состоится через месяц, регулятор может резко повысить ставку, если экономика пойдет по альтернативному сценарию. В этом месяце маятник качнулся в сторону сохранения ставки, но последние данные по инфляции, судя по всему, не оставляют больше выбора. Что это за альтернативный путь, по которому может пойти экономика России?
Еще на июньском заседании Банк России обсуждал два варианта: либо повышение ключевой ставки, либо сохранение на уровне 16%. Однако тогда маятник качнулся в сторону сохранения текущего уровня ставки. В июле же ставка будет существенно повышена – на один-два процента, до 17-18%, в случае наличия «убедительных данных о реализации альтернативного сценария в экономике», заявил ЦБ, говорится в опубликованном регулятором 20 июня «Резюме обсуждения ключевой ставки».
Обычно регулятор более завуалированно дает сигналы. Однако на этот раз он открыто делится внутренней дискуссией о ситуации в экономике.
Зачем Банк России проводит словесные интервенции? И что это за альтернативный сценарий в экономике, о котором он говорит?
Есть базовый сценарий ЦБ и альтернативный. Базовый сценарий предполагает, что перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале, темпы роста экономики и инфляции замедлятся. В этом случае текущей ставки в 16% вполне достаточно.
На момент июньского заседания еще не было решающих аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного сценария в экономике и повышения ключевой ставки, отмечается в документе ЦБ. Однако теперь вероятность альтернативного сценария возросла. В этом сценарии инфляция растет и требуется повышение ставки.
Данные по инфляции за прошедшие почти две недели с прошлого заседания ЦБ неутешительные: она усиливается.
«Данные по инфляции за май оказались значительно хуже и без того высоких ожиданий. Месячный прирост цен увеличился до 10,6%, таким образом, приблизился к двузначным темпам третьего квартала 2023 года, когда ЦБ начал резкое повышение ключевой ставки»,
- отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
Во-вторых, рынок уже закладывает более высокие уровень ключевой ставки, чем он есть, то есть уверен в том, что ставка будет повышена. Так, доходность индекса ОФЗ сейчас соответствует уровню марта 2022 года, когда ключевая ставка была 20%, ставки некоторых банков по депозитам и накопительным счетам достигают 18-20%, полная стоимость потребкредита у некоторых крупных банков достигла рекордных 57-60% и даже 80%. Таким образом, рынок сделал часть работы» за ЦБ. И Банк России может решить, что необходимо закрепить этот результат повышением ключевой ставки до 17-18%», - отмечает Ольга Беленькая.
На голову России свалился еще и новый пакет санкций Минфина США от 12 июня, из-за чего были прекращены биржевые торги долларом и евро и расширены вторичные санкции.
«Мы наблюдаем укрепление рубля в результате недавних ограничений на Мосбиржу, НКЦ и НРД.
С одной стороны, укрепление рубля - это дезинфляционный фактор. Однако в текущих условиях импорт может стать дороже и менее доступным, что неизбежно приведет к повышению цен»,
- говорит начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев.
«В пользу повышения ключевой ставки до 17-18% говорит то, что экономика, скорее всего, отклонилась от апрельского базового сценария в сторону более проинфляционного. В пользу этого вывода свидетельствуют имеющиеся данные по ВВП, инфляции, рынку труда и кредитованию. Текущие денежно-кредитные условия не обеспечивают достаточного увеличения склонности населения и бизнеса к сбережению, а также замедления роста кредитования и охлаждения внутреннего спроса, которые необходимы для возвращения инфляции к цели в следующем году. Более высокая ключевая ставка создаст дополнительные условия для возобновления процесса дезинфляции в экономике», - делает вывод Беленькая.
Планы Банка России по вероятному поднятию ключевой ставки является помимо прочего сигналом для граждан и бизнеса не медлить и, если есть потребность, брать кредиты, приобретать недвижимость, товары и услуги, пока ставки не выросли, говорит руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
«Вероятность нейтрального решения ЦБ близка к нулю.
Инфляция и инфляционные ожидания продолжают ускоряться. Данные по кредитованию за май еще не получены, однако стоит ожидать сохранения роста в большинстве сегментов, что также станет триггером для ЦБ к ужесточению монетарной политики», - уверен Евстифеев.
Стоит учитывать, чем опасна ситуация, когда регулятор медлит и вовремя не повышает ставку. Потом остановить инфляцию повышением ставки на 1-2% уже просто не получится, придется действовать по шоковому сценарию, чтобы не увести экономику в кризисное пике.
«Оперативность антиинфляционных мер является ключевым фактором для эффективности проводимой политики ЦБ РФ. Выход инфляции из-под контроля может случиться довольно быстро, если своевременно не устранять дисбалансы на финансовом рынке и в экономике в целом. Запоздалая реакция на инфляцию может привести к значительно более высоким процентным ставкам, уровень которых уже будет оказывать давление на финансовую стабильность», - заключает Евстифеев.
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Впрочем, главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, что хоть инфляционные риски и правда высоки, но аргументов за повышение пока столько же, сколько и за сохранение ставки максимально долго на текущем уровне. «Косметический рост ставки не приведет к снижению инфляции, но разгонит ожидания и рост кредитования. Если и повышать ставку, то повышать нужно серьезно, но для этого нужен серьезный перевес в аргументах, которого пока нет. Кредитование хоть и медленно, но замедляется, если посмотреть сезонно сглаженные данные. Замедление ускорится после сжатия льготной ипотеки во втором полугодии. Отмена субсидирования ипотечных ставок автоматически усилит жесткость ДКП. Депозиты растут быстро», - приводит Федоров свои аргументы.
Что касается инфляции, то, по его словам, инфляция в устойчивых компонентах не растет, и она проходит свой пик, как ожидалось во втором квартале, а траектория складывается чуть выше из-за заморозков, но это не носит системный характер. «Цены в продовольствии растут благодаря хорошему спросу и высокому темпу роста зарплат. Но справиться с продовольственной инфляцией ростом ставки сложно», - добавляет эксперт. При этом, расходы бюджета во втором полугодии этого года будут ниже, чем в первом, что тоже поможет не раскачивать инфляцию.