Россия показала пример по избавлению от госдолга

Войти в тройку лидеров по низкому госдолгу России помогла столыпинская экономическая политика

Tекст: Андрей Резчиков

Среди крупнейших экономик мира Россия занимает третье место по наименьшему уровню госдолга. Таковы данные стран «Большой двадцатки». В первом полугодии на одного россиянина приходилось всего 2076 долларов госдолга. На первом месте Индия (1316 долларов на человека), а на втором Индонезия (1747 долларов на человека).

Средний показатель в G20 составляет более 23 тыс. долларов, а в некоторых ведущих экономиках мира он превышает 100 тыс. долларов на человека. В Соединенных Штатах этот показатель более чем в 50 раз превышает российский и составляет 104,5 тыс. долларов. А среди стран мира наивысший показатель в Сингапуре – 149,3 тыс. долларов на человека.

Уровень госдолга на человека не превышает 5 тыс. долларов в Турции (2,8 тыс.), Китае (3 тыс.) и ЮАР (4,5 тысяч). В Бразилии, Мексике, Саудовской Аравии и Аргентине показатель варьируется от 5 до 10 тыс. долларов. Высокий уровень госдолга на человека также наблюдается в Японии (70,4 тыс.), Франции (40,3 тыс.), Великобритании (51,6 тыс.) и Италии (51,9 тыс. долларов).

По данным Банка России, внешний долг страны по состоянию на 1 июля снизился с начала года на 3,4% (или 10,7 млрд долларов) и составил 306,1 млрд долларов. Это один из самых низких результатов с 1993 года (рекорд был поставлен в апреле, когда этот показатель сократился до 304 млрд долларов), а по показателю долга на душу населения – с 2005 года. В 2020 году, например, долг правительства вырос почти на 40%, до 18,99 трлн рублей, что составляло 17,8% от ВВП. Максимальный уровень внешнего долга на душу населения в России был в 2013 году – 5072 доллара.

По оценкам Всемирного банка, госдолг становится проблемным для страны, когда достигает 77% от ВВП. Поэтому размер российского госдолга сохраняется на безопасном уровне и остается одним из самых низких в мире.

«Россия унаследовала внешний долг СССР, который был маленьким до Михаила Горбачева, а после него стал астрономическим. Михаил Сергеевич набрал очень много денег. Многим странам бывшего Варшавского договора долги просто списали. России тоже списывали, но не очень много», – напоминает экономист Александр Разуваев, член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров.

То, что сейчас Россия находится на третьем месте среди крупнейших экономик мира по наименьшему уровню государственного долга, – достижение президента Владимира Путина и экс-министра финансов Алексея Кудрина, подчеркнул эксперт. По его словам, при высоком внешнем долге было бы больше проблем из-за санкционного давления.

«Ситуация изменилась уже во время первого президентского срока Путина. Мы решили проблему внешней задолженности, выплатив советский долг. Это удалось сделать за счет возвращения в казну природной ренты – введения жестких налогов на нефтянку.

Жить по средствам – это именно столыпинская экономическая политика. Неправильно жить в кредит. Правильно копить и не иметь долгов»,

– добавил собеседник.

После 2014 года Россия применила новую стратегию в отношении задолженности корпораций. Происходило сознательное накапливание резервов и поддерживалась долговая дисциплина.

«Государственный долг включает в себя не только правительственный, но и частный долг. Если в первые два президентских срока Владимира Путина Россия избавилась от внешней правительственной задолженности, то после 2014 года, когда Запад впервые ввел санкции, Россия начала избавляться от корпоративной задолженности, начало развиваться внутреннее кредитование, в том числе при государственном контроле», – отмечает экономист Василий Колташов.

По его словам, прежняя система подразумевала, что российские банки и корпорации кредитуются за границей, а Россия складирует свои деньги в западную кубышку.

«Заработали механизмы внутреннего кредитования, хотя и не так, как многие хотели. Вместе с этим правительство начало добиваться того, чтобы корпорации рассчитывались по внешним долгам. В целом российский корпоративный сектор использовал комфортную ценовую конъюнктуру, чтобы осуществлять инвестиции за счет прибыли, а не занимать деньги на Западе. Так мы получили здоровую структуру по долгу, что обещает нашей экономике неплохие перспективы роста и развития», – уверен Колташов.

Разуваев подчеркивает, чт

сейчас Россия может без проблем проводить СВО, «не парясь по поводу обслуживания внешнего долга».

«Если экономические санкции будут сняты даже частично, произойдет приток инвестиций, начнется рост капитализации российских компаний. Также можно рассчитывать на инвестиции из стран Персидского залива. По прогнозу западных экспертов, речь может идти о сумме от 11 до 14 млрд долларов инвестиций в год. Эти цифры похожи на правду, для исламского банкинга отношение внешнего долга к ВВП – это ключевой фактор, поэтому можно рассчитывать, что эти деньги все-таки пойдут в страну», – прогнозирует финансовый аналитик.

Эксперт особо отметил, что в США, где недавно был установлен новый рекорд госдолга на уровне 35 трлн долларов, есть серьезные риски для финансового кризиса. «Я не исключаю, что в ближайшее время в Америке начнется сильнейший финансовый кризис», – предупреждает Разуваев.

Гигантская бюджетная неэффективность в США напрямую связана с задолженностью компаний, добавляет Колташов. «В случае России у бюджета нет задачи помогать корпорациям выплачивать внешние долги. Компании в целом рентабельные. Поэтому российский бюджет решает задачи инфраструктурного развития, улучшения социального развития, тратит деньги на военные нужды. Стимулирование корпоративного сектора происходит только в косвенной форме», – считает экономист.