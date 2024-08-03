  • Новость часаРезервуары с топливом вспыхнули в Ростовской области после атаки ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа готовится к черным временам в Америке
    Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    Проигравших трансгендерам боксерш пообещали наградить
    Бербок высказалась об обмене заключенными между Россией и Западом
    Зеленский раскрыл главную потребность Украины
    В России разработали дрон «Судного дня» на случай ядерной атаки
    Озвучены потери ЧВК «Вагнер» в боях с боевиками в Мали
    Вертолет с россиянами на борту упал в озеро в Турции
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    28 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему не будет мировой войны за Ближний Восток

    Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.

    14 комментариев
    3 августа 2024, 11:21 • Новости дня

    Россия вошла в тройку мировых лидеров по низкому госдолгу на душу населения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заняла третье место среди крупнейших экономик мира по наименьшему уровню государственного долга в расчете на одного жителя, следует из данных стран «Большой двадцатки».

    Средний показатель по группе составляет более 23 тыс. долларов, а в некоторых ведущих экономиках мира он превышает 50 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    В первом полугодии этого года на одного россиянина приходилось всего 2076 долларов госдолга, что позволило ей войти в тройку лидеров после Индии (1316 долларов на человека) и Индонезии (1747 долларов на человека).

    Уровень госдолга на человека не превышает пять тыс. долларов также в Турции (2,8 тыс.), Китае (три тыс.) и ЮАР (4,5 тыс.). В Бразилии, Мексике, Саудовской Аравии и Аргентине этот показатель варьируется от пяти до десяти тысяч долларов.

    В США этот показатель достигает рекордных 104,5 тысяч долларов на человека, что более чем в 50 раз превышает российский. Высокий уровень госдолга на человека также наблюдается в Японии, Франции, Британии и Италии.

    Наивысший показатель в Сингапуре – 149,3 тысячи долларов на человека.

    В конце июля госдолг США установил новый рекорд, достигнув 35 трлн долларов.

    2 августа 2024, 18:23 • Новости дня
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    Рар: Решение Шольца об обмене Красикова разделило Германию
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Решение Олафа Шольца об освобождении Вадима Красикова разделило немецких политиков. Одни, как Анналена Бербок, считают, что взаимодействие с Россией на текущем этапе невозможно. Другие же, как Фридрих Мерц, видят в инициативе хорошие для ФРГ перспективы, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее западные СМИ сообщили, что Шольц согласился на обмен Красикова ради Джо Байдена.

    «Олаф Шольц не скрывает того факта, что выдал Вадима Красикова под давлением американцев. Немногие в Германии хотели выпускать из тюрьмы человека, осужденного за убийство на территории ФРГ. Однако Джо Байдену был необходим масштабный внутриполитический успех. Сейчас именно американцы ликуют от того, что их граждан освободили», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Таким образом выяснилось, что основные переговоры по вопросу обмена пленных вели не немцы, а американцы. Шольц поддался колоссальному давлению, а глава МИД Анналена Бербок была категорически против каких-либо дипломатических переговоров с Москвой. Для ее партии «Зеленых» Россия давно стала главным врагом», – подчеркивает собеседник.

    «Именно поэтому выпуск Красикова так сильно и критикуется в западных СМИ. Никто не хотел давать Кремлю повода для подчеркивания собственного триумфа. Однако не все немецкие политики были негативны по отношению к данной инициативе. Например, лидер ХДС Фридрих Мерц не критикует подходы Шольца», – уточняет эксперт.

    «Он исходит из национальных интересов Германии. Красикова можно было держать в тюрьме еще 20 лет. Но это бы ничего не дало ФРГ, за исключением морального удовлетворения. В то же время заполучить нескольких немцев, вернувшихся на родину из тюрем, да еще и реализовать настойчивую просьбу США – все это дало Берлину в разы больше политических очков», – акцентирует он.

    «Кроме того, Шольц и Мерц, вероятно, сошлись во мнении, что принятие российских заключенных дополнительно укрепит международный имидж Германии. ФРГ еще раз подтвердила свою репутацию страны, готовой защищать либеральные ценности и стоящей на страже прав и свобод каждого человека», – считает политолог.

    «Именно в этом ключе подобная дипломатия и воспринималась в Западной Германии во времена холодной войны. Хотя все это и не мешает «Зеленым» активно критиковать произошедшее. Связанные с этой партией СМИ не забывают подчеркивать, что россияне передали ФРГ обычных граждан, а Берлин передал Москве киллера», – заключил Рар.

    На ваш взгляд
    Обмен заключенными с Западом – это примета устоявшейся конфронтации или скорой разрядки?



    Результаты

    Ранее издание Financial Times сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился обменять Вадима Красикова ради Джо Байдена. Лидеры обсуждали освобождение россиянина по телефонному разговору в январе этого года. Шольц не сразу откликнулся на инициативу США.

    В Белом доме понимали, что освобождение журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего морского пехотинца Пола Уилана, а также журналистки Алсу Курмашевой и публициста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) из российских тюрем возможно лишь при согласии Берлина передать Москве Красикова.

    Лишь во время визита в Вашингтон 9 февраля Шольц согласился пойти на этот шаг. «Ради вас я сделаю это», – сказал он Байдену. Однако официальное предложение по обмену президент США изложил канцлеру лишь в апреле. При этом освобождение Красикова вызвало неоднозначную реакцию в Германии.

    Так, издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что действия Шольца разочаровали генпрокуратуру ФРГ. Кроме того, газета Zeit указывает, что противником инициативы выступала глава МИД Анналена Бербок. По ее мнению, в текущий момент любое взаимодействие с Россией недопустимо. Она также считала, что освобождение Красикова могло бы бросить тень на немецкое правосудие.

    В то же время Олаф Шольц заявил, что лидер ХДС Фридрих Мерц одобрил предложение канцлера, пишет RND. Подчеркивается, что глава оппозиционной партии был проинформирован о готовящемся мероприятии на самом раннем этапе.

    Напомним, в четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. Чтобы обмен состоялся, президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании фигурантов. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что данное событие означает для Москвы и западных стран.

    Коментарии (30)
    2 августа 2024, 11:39 • Новости дня
    Эксперты: Разговорами о перемирии Украина и Запад пытаются обмануть Россию

    Политологи оценили призыв украинских военных к Киеву начать переговоры с Москвой

    Эксперты: Разговорами о перемирии Украина и Запад пытаются обмануть Россию
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    До тех пор, пока Запад не изменит отношение к России, а также к Украине, которую используют против Москвы, заявления о переговорах и урегулировании конфликта нужно считать симуляцией и информационной завесой, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Лариса Шеслер и Владимир Скачко. Ранее украинские военные в разговоре с журналисткой французского телеканала LCI призвали Киев начать переговоры с Москвой.

    «Некоторые бойцы ВСУ и прежде жаловались на большие потери, в связи с чем призывали руководство страны начать переговоры с Россией. Подобные интервью с ними появлялись как на украинских каналах, так и в западной прессе. Очень многие военные говорили, что чем дальше человек от фронта, тем больше ему хочется границ 1991 года», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    Впрочем, выход материала на французском телеканале она сочла не случайным. «LCI считается очень проукраинским и антироссийским медиа, фактически это рупор «ястребов» во Франции. Париж, как и все западные страны, руководствуется исключительно собственными интересами. А им сейчас выгодно принудить Киев пойти на переговоры с Москвой, чтобы в очередной раз обмануть Россию. Отсюда и это интервью с бойцами ВСУ, и идея Владимира Зеленского о референдуме», – пояснила собеседница.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Скачко. Он убежден: Запад использует переговоры исключительно как некий маневр, цель которого – получить передышку в конфликте. «Они понимают, что терпят поражение, и на этом фоне им нужен «Минск-3» или «Стамбул-2». Расчет делается на то, что пока стороны будут пытаться договориться, западные страны не только не остановят, но и усилят дальнейшую подготовку к войне», – считает политолог.

    По его мнению, именно поэтому западная пресса основательно и со всех направлений подошла к этому вопросу: прозвучало заявление Зеленского о переговорах, теперь призыв военных. «Нам не стоит поддаваться на это. Важно понимать, что пока Запад не изменит отношение к России, а также к Украине, которую используют против Москвы, все выступления, звучащие с той стороны, – чистая обманка, симуляция, информационный дымовой завес», – заключил Скачко.

    Ранее представители ВСУ призвали офис Зеленского к переговорам с Россией. В разговоре с журналисткой французского телеканала LCI Шарлин Юрель они признались, что в настоящий момент уже не испытывают иллюзий по поводу возможности возвращения потерянных Украиной территорий. По их мнению, диалог с Москвой необходим, поскольку армия уже понесла огромные потери.

    До этого Владимир Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. В интервью газете Le Monde он пояснил, что «вопрос территориальной целостности» Украины не может решаться только главой государства, поэтому свою позицию также должен выразить народ.

    Однако и такой вариант Зеленский назвал «не самым лучшим». По его словам, переход под контроль России части территорий станет «победой» для Москвы. Кроме того, он допустил начало переговоров с Кремлем без привязки к «выводу российских войск», хотя ранее он сам называл этот нюанс принципиально важным. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему украинское руководство пытается переложить ответственность за территориальные уступки на народ.

    При этом фоном для изменения риторики Зеленского стала серия социологических опросов, результаты которых широко обсуждались и на Украине, и в России. Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть украинцев «внезапно» готова к переговорам с Москвой, и более того – доля тех, кто готов на уступки ради мира, увеличилась втрое – до 32%. При этом военный выход ВСУ на границы 1991 года вообще не вошел в варианты ответов.

    Коментарии (9)
    31 июля 2024, 12:50 • Новости дня
    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

    Спикер МИД Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»

    Захарова: У Пугачевой в отношениях с народом «что-то сломалось»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В отношениях народной артистки СССР Аллы Пугачевой с народом «что-то сломалось», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова в ответ на заявление Минюста о недостаточности оснований для внесения исполнительницы в реестр иностранных агентов.

    В частности, дипломат напомнила о словах композитора Микаэла Таривердиева касательно творческой работы с Пугачевой о том, что он был поражен ее артистическими данными, однако потом «что-то сломалось», передает ТАСС.

    «Может быть, он сказал чуть в других словах и выражениях, но смысл был такой: каждый пошел своим путем и уже неинтересно», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что ломалось таким образом у певицы со многими людьми, однако теперь «что-то сломалось» на глобальном уровне – «у нее с народом».

    Ранее Минюст не увидел оснований для признания Пугачевой иноагентом.

    Коментарии (11)
    31 июля 2024, 14:58 • Новости дня
    СМИ: Российские туристки застряли в Турции после избиения полицией

    Shot: Российские туристки застряли в Турции после избиения полицией

    Tекст: Александра Юдина

    Две россиянки, пострадавшие от действий турецкой полиции в аэропорту Антальи, уже два месяца не могут покинуть страну из-за запрета на выезд. Женщины столкнулись с финансовыми трудностями и не могут вернуться домой даже на похороны близкого родственника, отмечают СМИ.

    Инцидент с задержанием и избиением российских туристок в Турции продолжает иметь серьезные последствия. Несмотря на то, что одна из женщин уже прошла судебное заседание и была оправдана, обе они до сих пор не могут покинуть страну, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Так, запрет на выезд вынуждает россиянок находиться в Анталье в сложных условиях. Им приходится постоянно менять место жительства, так как долгосрочная аренда невозможна.

    Одна из пострадавших женщин столкнулась с личной трагедией – умерла ее свекровь. Однако она не может вернуться в Россию, чтобы попрощаться с близким человеком. Несмотря на обращение в соответствующие инстанции, ей до сих пор не назначена дата судебного заседания, которое могло бы снять запрет на выезд.

    Юристы, представляющие интересы пострадавших россиянок, отмечают, что подобные ситуации создают негативный имидж Турции как туристического направления и могут привести к снижению потока российских туристов. Они призывают турецкие власти как можно скорее разрешить эту ситуацию и обеспечить женщинам возможность вернуться на родину.

    Ранее сообщалось, что арендатор в Турции вынудил россиянку жить в подвальном помещении.

    Коментарии (10)
    1 августа 2024, 10:57 • Новости дня
    Эксперт: Референдум по отказу от территорий на Украине станет иллюзией демократии

    Политолог Шеслер: Окончание военных действий зависит не от мнения украинского народа, а от воли Запада

    Эксперт: Референдум по отказу от территорий на Украине станет иллюзией демократии
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея Владимира Зеленского о проведении референдума – очередная уловка, с помощью которой украинское руководство попытается загнать Россию в невыгодные условия по заморозке конфликта, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Зеленский назвал вопрос о территориальной целостности Украины сложным и заявил, что он не может быть решен одним человеком.

    «В украинском обществе наблюдается усталость от конфликта. Очень многие граждане, в том числе и некоторые националисты, хотят, чтобы военные действия прекратились, потому что практически у каждого из них среди знакомых и близких есть погибшие. Другое дело, что инициатива Владимира Зеленского не приведет к миру», – считает политолог Лариса Шеслер.

    Она убеждена: идея о проведении референдума – «очередная уловка», с помощью которой украинское руководство «попытается загнать Россию в очень невыгодные условия по заморозке конфликта».

    «Очевидно, подобный опрос, организованный на территории, контролируемой Киевом, будет всегда давать тот результат, который нужен офису Зеленского. Ничего общего с позицией населения итоги референдума иметь не будут», – детализировала собеседница. Политолог напомнила: мнение жителей ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые уже высказались о том, что они являются частью России, не интересует ни Киев, ни Вашингтон, ни Брюссель.

    То есть слова Зеленского – это некая иллюзия демократии. «Окончание военных действий зависит вовсе не от мнения украинского народа, как это пытаются подать в Киеве, и не от результатов референдума, а от воли западных кураторов. Напомню, что в украинском законодательстве закреплен отказ страны от переговоров с Москвой. На этом фоне они, говоря о референдуме и о возможном участии России в мирной конференции, лишь пытаются маневрировать. Все их заявления – абсолютная ложь», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта с Россией. В интервью французскому изданию Le Monde он допустил возможность отказа от возвращения границ государства 1991 год военным путем. Однако, по его словам, вопрос территориальной целостности не может решаться только правительством – свое мнение по данному вопросу должен выразить и народ.

    При этом вариант с уступками части регионов Зеленский назвал «не самым лучшим», поскольку в этом случае конфликт фактически закончится «победой» Москвы. Тем не менее он также допустил возможность присутствия российской стороны на втором «саммите мира», так как многие лидеры других государств считают это необходимым.

    До этого Зеленский заявлял, что Украина готова начать детальное обсуждение вопроса о территориальной целостности страны с союзниками. Кроме того, он подчеркивал, что в его офисе уже ведутся работы по составлению плана действий по достижению мира. По его словам, итоговый документ будет выпущен до конца ноября.

    Он также считает, что к справедливому завершению конфликта может привести лишь укрепление украинской армии и международное дипломатическое давление на Россию. При этом Зеленский добавил, что ему уже поступали неофициальные предложения о заморозке боевых действий, но он не мог на них согласиться.

    До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не могут принудить к диалогу с Москвой. Так он прокомментировал свой визит в Китай. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить, и мы сами будем принимать любые решения», – подчеркнул он. Сенатор Андрей Климов отмечал нелепость подобных высказываний, поскольку офис Зеленского подчиняется указам западных стран.

    Коментарии (7)
    31 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Выставка в честь российских олимпийцев открылась в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли в центре Парижа начала работу выставка «Легенды российского спорта на протяжении олимпийского века».

    Экспозиция, собравшая редкие фотографии и архивные материалы, рассказывает о спортивных традициях России и ее вкладе в мировой спорт, рассказала руководитель РДКПЦ Анна Котлова, передает ТАСС.

    Выставка занимает два этажа центра, на ней представлено около сотни исторических фотографий. Несколько экранов транслируют олимпийские хроники с участием советских и российских спортсменов.

    На счету российских и советских спортсменов за всю историю олимпийского движения более 2 тыс. медалей, из них 751 – золотая, отметил атташе по культуре и спорту посольства России в Париже Антон Токовинин. «Это второй результат в мире. Российские и советские делегации 16 раз становились первыми по итогам командного зачета», – добавил он.

    В свою очередь амбассадор во Франции Игр будущего Жереми Буи признался, что с юношества знаком с достижениями российских спортсменов. Он выразил надежду, что «подрастающее поколение французов также будет знать об атлетах из России».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительными несколько моментов открытия Олимпиады в Париже.

    Коментарии (0)
    3 августа 2024, 10:32 • Новости дня
    Бербок высказалась об обмене заключенными между Россией и Западом

    Бербок назвала деликатной дилеммой обмен заключенными между Россией и Западом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обмен заключенными между Россией, Белоруссией и рядом западных стран является «крайне деликатной дилеммой», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Tagesschau.

    По словам Бербок, германскому правительству нелегко далось решение об освобождении Вадима Красикова, пишет Tagesschau, передает РИА «Новости».

    Ранее германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что решение канцлера ФРГ Олафа Шольца об обмене Красикова разделило Германию.

    Коментарии (2)
    31 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    В Кремле сочли схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»

    Представитель Кремля Песков назвал схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Киева о якобы готовности к переговорам с Россией являются по сути схоластикой без детализирующих пояснений, выразил мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, подобные заявления Москва слышала на разных уровнях, однако не получила никаких детализирующих пояснений, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что данная тема изредка озвучивается, однако не имеет какой-либо конкретики.

    В то же время Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает оставаться открытой для переговоров.

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права».

    Коментарии (4)
    31 июля 2024, 14:43 • Новости дня
    В МИД назвали шантажом запрет Украины на транзит российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение украинских властей о прекращении поставок нефти из России по нефтепроводу «Дружба» является шантажом в отношении Венгрии и Словакии, заявил замдиректора информации и печати российского МИД Андрей Настасьин.

    Этот шаг демонстрирует полную неспособность Киева к конструктивному диалогу, заявил Настасьин на брифинге, передает ТАСС.

    «Решение режима [Владимира] Зеленского о прекращении транспортировки нефти в Венгрию и Словакию лишний раз свидетельствует о недоговороспособности Киева и его склонности к тривиальному шантажу», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву остановкой поставок дизтоплива Украине, если транзит нефти не восстановят.

    Коментарии (0)
    31 июля 2024, 20:28 • Новости дня
    Иностранные туристы стали чаще посещать Россию

    Минэкономразвития: Иностранные туристы стали чаще посещать Россию

    Иностранные туристы стали чаще посещать Россию
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранный туристический поток в Россию в первой половине этого года вырос почти в полтора раза, сообщило Минэкономразвития.

    По данным министерства, в первом полугодии 2024 года турпоток иностранцев, остановившихся в отелях, увеличился до 1,8 млн человек, передает ТАСС. Это на 42,4% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

    Ранее сообщалось, что турпоток из недружественных стран в Россию в 2023 году вырос вдвое.

    Коментарии (0)
    1 августа 2024, 18:04 • Новости дня
    Песков опроверг подготовку саммита по Украине с участием России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В настоящее время не ведется подготовка второго «саммита мира» по Украине с участием российских представителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Никакого саммита при участии России пока не готовится», – сказал он в интервью радио «Комсомольская правда», передает ТАСС.

    Он добавил, что рассуждения об участии России в следующем подобном мероприятии инициировали участники первой конференции.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине.

    Коментарии (2)
    31 июля 2024, 12:21 • Новости дня
    Москва решительно осудила убийство главы политбюро ХАМАС
    Москва решительно осудила убийство главы политбюро ХАМАС
    @ Dalati Nohra/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД Андрей Настасьин.

    «Решительно осуждаем убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране», – передает ТАСС его слова.

    Также Настасьин добавил, что организаторы политического убийства не отдавали себе отчета в том, какими последствиями опасна данная ситуация.

    Дипломат отметил, что убийство Хании негативно повлияет на контакты ХАМАС и Израиля по согласованию взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа.

    Кроме того, Настасьин сообщил, что Россия решительно осуждает атаку Израиля по территории Ливана 30 июля и выражает глубокую озабоченность из-за возрастающей на этом фоне угрозы резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке.

    В заключение дипломат отметил, что Москва призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности.

    В среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.

    Напомним, Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.

    Коментарии (0)
    1 августа 2024, 14:26 • Новости дня
    Историк объяснил значение признания преступлений финских оккупантов геноцидом

    Историк Герасев: Зверства и бесчинства финской оккупационной власти в Карелии не имеют срока давности

    Историк объяснил значение признания преступлений финских оккупантов геноцидом
    @ Дмитрий Козлов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Зверства и бесчинства финских оккупационных властей в Карелии не могут быть забыты. У этих преступлений нет срока давности. Признание их действий геноцидом – значимое событие, причем не только для профильных специалистов. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал историк Илья Герасев. Ранее Верховный суд Карелии признал действия Финляндии в годы войны геноцидом.

    «На территории советской Карелии финские оккупационные власти организовали свыше ста лагерей различного типа, из них 14 – концлагеря для гражданского населения, более 40 – для военнопленных. Кроме того, в период с осени 1941 года и до конца июня 1944-го действовали 30 трудовых лагерей. Весь регион страдал от действий противника», – отметил Илья Герасев, член Общественной палаты Российской Федерации, историк.

    Он напомнил, что за время оккупации от голода и болезней в общем счете погибло более 26 тыс. мирных граждан и советских военнопленных. Собеседник подчеркнул: это достоверные данные – были обнаружены места захоронений. «Уровень смертности в этих концентрационных лагерях в 1942 году на территории Карелии был выше, чем в немецко-фашистских. Те зверства и бесчинства войск Финляндии не могут быть забыты. У этих преступлений нет срока давности», – акцентировал историк.

    Решение Верховного суда Карелии он назвал очень важным. «Даже спустя 80 лет финские оккупанты – преступники. Признание этого факта на высоком уровне значимое событие, причем не только для историков. Оно касается и тех, чьи родственники с 1941 по 1944 год оказались за колючей проволокой, и тех, чьи близкие были убиты в лагерях, и в целом россиян. Это наша память, это делает нас теми, кто мы есть. Об этом нужно помнить и говорить, а также ни в коем случае не забывать того, что творили финские войска», – заключил Герасев.

    Ранее Верховный суд Республики Карелия постановил признать военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационной власти и войск Финляндии во время Великой Отечественной войны. На официальном сайте Следственного комитета (СК) сказано, что обстоятельства уничтожения мирного населения были доподлинно установлены в ходе изучения и анализа архивных материалов.

    «Допросы свидетелей и потерпевших, пострадавших от действий карателей, стали еще одним подтверждением их преступных планов, направленных на полное истребление местных жителей, как этнической, расовой и религиозной группы», – отмечают в СК.

    Напомним, к концу 1941 года две трети всей территории Карело-Финской ССР, включая столицу – город Петрозаводск, оказались оккупированы финскими и немецкими войсками. Подобное положение в регионе продолжалось с осени 1941 года до конца июня 1944 года.

    Несмотря на проведенную массовую эвакуацию более 86 тыс. человек остались заложниками преступных действий противников СССР. С октября 1941 года с целью эксплуатации мирного населения и военнопленных в городе Петрозаводске, населенных пунктах Кутижма, Киндасово, Вилга, Колвасозеро, Святнаволок и Лососиное был создан ряд концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения.

    Кроме того, финские власти организовывали и трудовые лагеря. Документально подтверждены многочисленные факты истязаний заключенных, включая женщин, стариков и детей. Узников заставляли работать по 12-14 часов в сутки на лесозаготовках. При этом они не имели теплой одежды и обуви, что приводило к обморожениям в зимний период. За малейшую попытку неповиновения заключенных жестоко наказывали.

    Коментарии (0)
    1 августа 2024, 14:08 • Новости дня
    Киев заявил о «лишь частичном» запрете на транзит нефти из России

    ЕК: Киев заявил о «лишь частичном» запрете на транзит нефти из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона заявила, что запрет на транзит российской нефти в Венгрию и Словакию распространяется только на нефть «Лукойла», сообщил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

    «Провел хорошие переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Получил информацию, что транзит [российской] нефти в Венгрию и Словакию не затронут, если она не принадлежит «Лукойлу», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Домбровскис также сообщил, что ЕК оказалась от проведения «срочных консультаций» по вопросу приостановки поставок нефти в Венгрию и Словакию через украинскую территорию, поскольку не увидела непосредственной угрозы для энергетической безопасности ЕС.

    Ранее в МИД России назвали шантажом запрет Украины на транзит российской нефти

    Коментарии (0)
    3 августа 2024, 10:49 • Новости дня
    Успехи России на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам

    Conversation: Успехи России на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижения российских войск на поле боя вынудили украинцев изменить свою точку зрения по вопросу переговоров, пишет Conversation.

    В статье Conversation отмечается, что украинский народ больше не хочет терпеть любые трудности ради восстановления границ 1991 года, передает РИА «Новости».

    В публикации также говорится, что развитие событий на фронте идет по сценарию, выгодному для России. К началу 2025 года, когда в Белом доме появится новый президент, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Украины, пишет издание.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью Украины.

    Коментарии (0)
    Главное
    Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область ракетная установка ВСУ
    Захарова оценила слова Макрона об открытии Олимпиады как о «лице Франции»
    Фигурант дела против полковника Пешкова решил сотрудничать со следствием
    Успехи России на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам
    Футболисты сборных Франции и Аргентины подрались после четвертьфинала Олимпиады
    Связанная с «Аль-Каидой» группировка заявила о похищении россиян в Нигере
    У семьи замначальника главка МЧС по Кубани оказалось 250 млн рублей на счетах

    В России после огуречного начался томатный бум

    Россия в последние годы начала наращивать не только выпуск самих помидоров, но и производство готовой продукции из них, в первую очередь – томатной пасты. Однако задача по самообеспечению страны томатами до конца еще не решена – в отличие от огурцов. Доля импортных помидоров пока значительна. Почему справиться с томатами оказалось тяжелее, чем с огурцами? Подробности

    Перейти в раздел

    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

    Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей, обернулась нападками со стороны автора инициативы по переименованию – главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Дошло до того, что чиновник предложил градоначальнику уехать в Москву или Уфу. Удастся ли Труханову отстоять бульвар Жванецкого, Пушкинскую улицу и Думскую площадь? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа готовится к черным временам в Америке

    Евросоюз создает специальную группу по подготовке к смене президента США. Европейцы откровенно опасаются возвращения в Белый дом Дональда Трампа, ведь это чревато для них огромными расходами. Однако проблемы грозят Европе даже в том случае, если в Америке победит Камала Харрис. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............