Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.9 комментариев
Орбан назвал иллюзией выплату ссуд Киеву за счет России
Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что идея погашения кредитов Киеву за счёт российских репараций является иллюзией, несмотря на то, что многие доверяют этим обещаниям.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейцев вводят в заблуждение обещаниями о том, что кредиты Киеву будут погашены за счет российских репараций, передает РИА «Новости». Об этом Орбан рассказал во время выступления в городе Хатван, а его слова распространил официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.
«Европейцам говорят, что война ничего не будет стоить. Говорят, что кредиты будут погашены за счет российских репараций. Это иллюзия, но многие в нее верят», – подчеркнул Орбан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила в страны Евросоюза письмо с предложением об экспроприации российских активов и вариантами финансирования Украины. Евросоюз отложил конфискацию российских активов из-за сомнений в победе Киева.