    Еще одна страна захотела отправить войска на Украину
    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России
    Захарова высмеяла Тихановского как «образец европейских ценностей»
    Южная Корея попросила Лаврова защитить интересы ее компаний в России
    Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева
    Додон не нашел себя в списке голосующих на выборах в Молдавии
    Иран передал России 34 км земли для строительства железной дороги
    Лавров призвал предотвратить «дворцовый переворот» в ООН
    Эстония отказалась строить оружейный завод с Rheinmetall
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    17 комментариев
    27 сентября 2025, 20:34 • Новости дня

    Лавров обратил внимание на дальность полета упавших в Польше БПЛА

    Лавров: Россия не направляла беспилотники или ракеты в Польшу

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники, обнаруженные на территории Польши, по своим характеристикам не способны преодолеть расстояние от границы России до Польши, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Беспилотники, которые были обнаружены на территории Польши, имеют дальность полета, меньшую, чем расстояние от России до Польши, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    «Если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», – заявил Лавров.

    Лавров также подчеркнул, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты на территории стран Европы и членов НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз ведут настоящую войну против России, используя на Украине Киев в качестве инструмента.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны, если подтвердятся сообщения о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Лавров также заверил, что Россия готова дать отпор любой агрессии против страны.

    26 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума

    Сийярто: Зеленский сошел с ума от антивенгерских заявлений

    Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума
    @ Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на обвинения Украины в нарушении венгерскими БПЛА границы назвал Владимира Зеленского сумасшедшим из-за антивенгерских взглядов.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление Киева о якобы нарушении венгерскими беспилотниками воздушного пространства Украины, передает ТАСС.

    «Господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии. Уже видит кошмары», – написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещена в РФ, принадлежит Meta, признана экстремистской в России).

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о случаях проникновения беспилотных летательных аппаратов, предположительно венгерского происхождения, в воздушное пространство Украины.

    Минобороны Венгрии заявили, что слова Владимира Зеленского о присутствии венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствуют действительности.

    Комментарии (15)
    26 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России

    Посольство в Лондоне заявило о праве России на ответ в случае хищения активов

    Посольство в Лондоне предупредило об ответных мерах в случае хищения активов России
    @ Roger Templeman (CC BY-SA 2.0)

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сохраняет право на принятие ответных мер в ответ на нелегитимные планы европейских стран по экспроприации российских активов, заявили в посольстве России в Лондоне.

    Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер в случае реализации европейскими странами нелегитимных планов по экспроприации российских активов, передает ТАСС. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

    Посольство также заявило, что Запад не сможет «подвести псевдоюридическую основу» под попытки манипуляций с российскими активами. Дипломаты подчеркнули: любые операции с российскими активами без согласия их собственника невозможны с точки зрения международного права.

    В заявлении посольства особо отмечается, что предложения использовать российские активы для военных нужд Украины, по мнению диппредставительства, лишь способствуют продолжению кровопролития. Такой подход в посольстве назвали прямым свидетельством соучастия в преступлениях, совершаемых руками украинских боевиков.

    СМИ писали, что Евросоюз планирует завершить разработку механизма кредитования Киева за счет замороженных российских активов к концу 2025 года.

    Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на 140 млрд евро за счет этих активов.

    Глава бельгийского правительства Барт де Вевер осудил идею использовать замороженные российские резервы как гарантию кредита для Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия примет жесткие ответные меры.

    Комментарии (29)
    27 сентября 2025, 12:35 • Видео
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 21:44 • Новости дня
    FT: Российский корабль «Янтарь» не дает спать НАТО
    FT: Российский корабль «Янтарь» не дает спать НАТО
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательный корабль «Янтарь» стал предметом беспокойства НАТО из-за подозрений в проведении подводных шпионских операций около критически важной инфраструктуры Европы, пишет Financial Times.

    По данным FT, судно в течение трех месяцев перемещалось вдоль берегов Северной Европы, Атлантики и Средиземного моря, «уделяя особое внимание районам с подводными кабелями для связи, интернета, финансовых транзакций и военной координации», пишут «Ведомости».

    Эксперты газеты отмечают, что «Янтарь» занимается изучением расположения кабелей и трубопроводов. «[Янтарь] – это инструмент, который Россия использует, чтобы каким-то образом не давать нам уснуть. Мы очень внимательно следим за ним», – заявил один из высокопоставленных командующих НАТО.

    Газета также уточняет, что в ноябре 2024 года судно отправилось из бухты на Кольском полуострове и по ходу маршрута «неоднократно отключало системы опознавания, чтобы скрыть свою активность». С помощью спутниковых данных Европейского космического агентства издание определило, что «Янтарь» находился непосредственно над критически важными коммуникационными кабелями в Ирландском море».

    Корабль «Янтарь» состоит на вооружении с 2015 года и оснащен глубоководными аппаратами для работы на больших глубинах. В 2021 году его уже фиксировали западные военные у берегов Франции и США.

    Ранее в Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике.

    Комментарии (6)
    27 сентября 2025, 16:00 • Новости дня
    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России

    Военкор Громов: Россия рушит логистику Красного Лимана

    Военные эксперты назвали главную задачу осеннего наступления ВС России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Главной задачей осеннего наступления ВС России остается полное освобождение ДНР, об успехах в реализации этой задачи говорит переход под российский контроль сел Дерилово и Майское, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты. О развитии продвижения ВС России на территории ДНР и Днепропетровской области стало известно из субботней сводки Минобороны.

    «Насколько мне известно, после освобождения в ДНР села Дерилово мы сходу зашли в соседний поселок Дробышево. А это уже последний населенный пункт, за которым находится город Красный Лиман», – отметил военкор Федор Громов.

    По его словам, логистика ВСУ в направлении Красного Лимана пока осуществляется тремя путями. Один из них проходит через поселок Ямполь, второй через Дробышево, а третий через реку Северский Донецк под Славянском.

    «Пока мы освобождаем Дробышево и Ямполь, северный и южный логистические пути заканчиваются. Снабжение только через реку будет, мягко говоря, затруднено. Поэтому освобождение двух этих населенных пунктов обусловит освобождение Красного Лимана», – пояснил собеседник.

    Что касается освобожденного в Краматорском районе ДНР села Майское, расположенного в пяти километрах к северо-западу от Часов Яра, это расширяет зону контроля вокруг города.

    Как пояснил военкор, освобождение Часова Яра позволит российским войскам не только развивать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, остающуюся под контролем ВСУ, но и открыть путь к Константиновке, через которую – наряду с Изюмом – осуществляется подкрепление гарнизонов Славянска и Краматорска.

    В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин отметил продвижение в районе Клебан-Быкского водохранилища, где за минувшие сутки, по данными Минобороны, было освобождено 1,1 кв. километра территории.

    «Одновременно продолжается зачистка Кировска от разрозненных групп боевиков ВСУ. То есть происходят большие подвкижки на всем этом направлении. Но главная цель осеннего наступления – это полное освобождение Донецкой народной республики. И то, что мы также продвигаемся в Днепропетровской области, тоже сказывается на результатах – враг так или иначе должен реагировать на это», – пояснил эксперт.

    Дандыкин особо отметил освобождение села Степовое в Покровском районе Днепропетровской области. Оно расположено в 2,5 километрах к северу от ранее освобожденного Калиновского.

    «Успехи на разных участках позволяют ВС России одновременно продвигаться в строну ДНР и Запорожской области – города Гуляйполе. Это не просто зона безопаности на территории Днепропетровской области, а открытие новых возможностей оперативно-тактического плана. А там уже недалеко до города Запорожье», – отметил спикер.

    В этой ситуации противник вынужден перебрасывать подкрепления из Сумской области, где ранее на этой неделе российские бойцы взяли под контроль Юнаковку, добавил Дандыкин.

    Об освобождении российскими войсками населенных пунктов Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области сообщалось в субботней сводке Минобороны.

    Комментарии (4)
    26 сентября 2025, 21:32 • Новости дня
    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk

    Трамп отказался одобрить передачу Украине ракет Tomahawk

    Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk
    @ U.S. Navy/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени стран НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Axios, Tomahawk была единственной позицией в заявке Киева, по которой Трамп выразил несогласие, поддержав остальные пункты, передает РИА «Новости».

    Ракеты Tomahawk разрабатываются компанией RTX и способны поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс. км. По данным Axios, эта дальность позволяет наносить удары глубоко на территории России, включая Москву.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом обратился с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп провел переговоры с Зеленским. Трамп заявил о возможности «возвращения» Украиной «всей изначальной территории».

    Комментарии (20)
    27 сентября 2025, 12:49 • Новости дня
    ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции
    ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий в Донбассе.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и пуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 131 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86,9 тыс. беспилотников, 631 ЗРК, 25 261 танк и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 715 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за минувшую неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

    ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины.

    А Черноморский флот уничтожил два катера ВСУ с десантом.

    Комментарии (11)
    26 сентября 2025, 22:50 • Новости дня
    WSJ: Трамп допустил снятие ограничений на удары Украины по России
    WSJ: Трамп допустил снятие ограничений на удары Украины по России
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке допустил возможность снятия ограничений на применение американского дальнобойного оружия по территории России, но прямых обязательств на этот счет не дал, сообщила The Wall Street Journal.

    Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что не исключает снятия ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    При этом Трамп не дал прямых обязательств о пересмотре существующих ограничений, отмечают источники издания.

    В ходе переговоров обсуждался также вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. В администрации США рассматривают такую возможность, а также альтернативный вариант – поставку дополнительных ракет ATACMS.

    Ожидается, что на следующей неделе украинская делегация посетит Вашингтон для обсуждения вопроса с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагона по политике Элбриджем Колби. Именно эти представители американского Минобороны с весны 2025 года блокировали использование ракет ATACMS для ударов по территории России.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    СМИ писали, что Трамп также запретил использовать американское вооружение для ударов вглубь России.

    Россия ранее предупреждала, что оставляет за собой право применить оружие против военных объектов стран, передающих Украине дальнобойные ракеты.

    Комментарии (12)
    27 сентября 2025, 06:57 • Новости дня
    Президент Польши отменил выплаты и льготы неработающим гражданам Украины

    Навроцкий отменил выплаты и льготы неработающим украинцам в Польше

    Президент Польши отменил выплаты и льготы неработающим гражданам Украины
    @ Thomas Schneider/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий социальные пособия и льготы для неработающих граждан Украины, сообщил глава его канцелярии Збигнев Богуцкий.

    «Президент Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины», – приводит слова Богуцкого РИА «Новости».

    Богуцкий сообщил, что теперь выплаты по программе «800 плюс» (800 злотых, более 200 долларов, ежемесячно на каждого ребенка) будут зависеть от профессиональной активности родителей.

    Ранее принятый сеймом Польши закон предполагал выдачу пособий украинцам независимо от их трудовой занятости, однако Навроцкий наложил на него вето. По словам Богуцкого, президент стремится к тому, чтобы для украинских граждан действовали стандартные условия, без особых преференций или исключительных льгот.

    Документ также отменяет ранее действовавшие льготы для неработающих украинцев, включая доступ к программам лечения и реабилитации, а также субсидии на рецептурные препараты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины начали организовывать временное жилье и социальную поддержку для граждан, которые могут вернуться с Польши после отмены выплат неработающим украинцам. Сейм Польши 12 сентября принял законопроект, согласно которому неработающие иностранцы лишаются доступа к соцпособиям. Навроцкий ранее наложил вето на закон о продлении помощи украинским беженцам, объяснив это необходимостью ограничить выплату детских пособий неработающим украинцам.

    Комментарии (7)
    27 сентября 2025, 05:06 • Новости дня
    План «Ковер» отменили в Пензенской области

    Губернатор Мельниченко сообщил об отмене плана «Ковер» в Пензенской области

    План «Ковер» отменили в Пензенской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Пензенской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Пензенской области завершено действие плана «Ковер», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

    «На территории районов Пензенской области отменен план «Ковер», – сообщил Мельниченко в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензенской области ввели план «Ковер» над рядом районов. До этого губернатор сообщал о введении режима «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 04:55 • Новости дня
    Украинский МИД заявил о «моральной деградации» властей Венгрии

    Глава МИД Украины Сибига: Киев видит моральную деградацию властей Венгрии

    Украинский МИД заявил о «моральной деградации» властей Венгрии
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгерское правительство демонстрирует лицемерие и моральную деградацию, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    «Мы начинаем видеть многое, Петер, включая лицемерие и моральную деградацию вашего правительства», – заявил Сибига в соцсетях, обращаясь к министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто.

    Сибига обвинил власти Венгрии в «открытой и тайной работе против Украины и всей Европы». Также Сибига заявил, что правительство Венгрии «выслуживается перед Кремлем», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии».

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о случаях проникновения беспилотников, предположительно венгерского происхождения, в воздушное пространство на Украине. Венгрия опровергла нарушение украинской границы своими беспилотниками. Зеленский велел ВСУ «реагировать соответственно».

    Комментарии (8)
    27 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине

    Bloomberg: Смена позиции Трампа по Украине не сулит Киеву ничего хорошего

    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп изменил свою риторику по вопросу поддержки Украины, что не сулит Киеву ничего хорошего, пишет колумнист Марк Чэмпион.

    Колумнист Bloomberg отметил: «Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины», передает РИА «Новости».

    По мнению автора, заявления Трампа о возможности возвращения Киевом территорий с поддержкой Европы следует рассматривать лишь как попытку экс-президента обезопасить себя от негативных последствий возможного ухода США из украинского конфликта.

    Ранее Pais сообщил, что в Брюсселе считают, что слова Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Комментарии (2)
    27 сентября 2025, 05:45 • Новости дня
    В украинском Кривом Роге застрелили президента местной федерации самбо Понырко

    Tекст: Антон Антонов

    В украинском городе Кривой Рог застрелили президента местной федерации самбо Евгения Понырко, еще один человек ранен, сообщают украинские СМИ.

    По имеющимся данным, убийца выстрелил в Понырко несколько раз, в результате чего тот скончался на месте. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший спикер Верховной рады и экс-глава СНБО Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. Мужчина, подозреваемый в убийстве Парубия, признал вину и отверг сообщения о влиянии российских спецслужб, указав на личные мотивы.


    Комментарии (3)
    27 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области

    ВС России освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области

    Российские войска освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Дерилово, а Южная группировка – Майское в Донецкой народной республике (ДНР). Группировка войск «Восток» продолжил продвижение вглубь обороны противника и освободили Степовое в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Штурмовые подразделения группировки «Запад» в Кировске продолжают уничтожать разрозненные группы боевиков ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Боровской Андреевки, Петровки, Колодезного Харьковской области, Дробышево, Новоселовки и Ямполя ДНР.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены шесть станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю.

    За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освобождено 1,1 кв. км территории, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Северска, Константиновки, Дроновки, Берестока, Дружковки, Плещеевки и Федоровки ДНР.

    Противник при этом потерял до 295 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены шесть станций РЭБ, пять складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Подгавриловки, Приволья Днепропетровской области, Новогригоровки, Сладкого, Успеновки и Гуляйполя Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 285 военнослужащих, бронемашину и 155 мм гаубицу М198, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Варачино, Храповщиной, Андреевкой и Алексеевкой Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Отрадного и Волчанска.

    ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия, а также восемь складов боеприпасов и материальных средств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии у Красноармейска, Красного Лимана, Удачного, Московского, Димитрова, Петровки, Доброполья, Родинского и Рубежного ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом оставили до 475 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два пикапа и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Юнаковку. Как заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья.

    Ранее Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    Комментарии (2)
    27 сентября 2025, 03:13 • Новости дня
    Pais: В ЕС сочли ошибочным мнение Трампа о способности Киева вернуть территории

    Tекст: Антон Антонов

    В Брюсселе считают, что слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности, пишет Pais.

    Один из источников Pais в Брюсселе заявил, что предположение Трампа «звучит неверно», передает РИА «Новости».

    «События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», – заявили в Брюсселе.

    Другой собеседник издания добавил, что Европа фактически осталась один на один с украинским кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что Трамп переложил все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев, отведя США роль «бенефициара» конфликта.

    Комментарии (2)
    27 сентября 2025, 03:42 • Новости дня
    Власти Пензенской области ввели план «Ковер» над рядом районов

    Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» над районами Пензенской области

    Власти Пензенской области ввели план «Ковер» над рядом районов
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Пензенской области

    Tекст: Антон Антонов

    План «Ковер» введен над рядом районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

    «Над рядом районов области введен план «Ковер», – сообщил он в Telegram.

    Ранее губернатор объявил о введении режима «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области. В связи с этим для обеспечения безопасности граждан были введены временные ограничения на работу мобильного интернета в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские органы ПВО активируют режим «Ковер» при незаконном пересечении границы или появлении представляющих угрозу объектов в воздушном пространстве. Все гражданские самолеты обязаны немедленно покинуть обозначенную зону либо совершить посадку на ближайшем аэродроме.

    Комментарии (0)
    Лавров выразил тревогу из-за рассуждений Запада о третьей мировой войне
    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине
    Трамп поручил отправить войска для защиты «опуcтошенного войной» Портленда
    Силовики сообщили о разгроме 95-й бригады ВСУ под Красноармейском
    Турецкие СМИ обратили внимание на значок Трампа на встрече с Эрдоганом
    Названа причина смерти актрисы из фильма «Мимино» Людмилы Гавриловой
    Историк моды Васильев отказался возвращаться в Россию даже за 15 млн рублей

