Захарова предрекла Третью мировую из-за возможной провокации Киева

Tекст: Дарья Григоренко

Речь идет о публикациях, в которых отмечается, что украинские власти якобы намерены организовать диверсии на территории этих стран, чтобы обвинить в них Россию.

Захарова в своем Telegram-канале написала: «Так, на Банковой готовят свой «Гляйвицкий инцидент» – с целью создать casus belli для войны между Россией и НАТО». Она подчеркнула, что если данные венгерских СМИ подтвердятся, Европа окажется ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо в современной истории.

Как указала Захарова, по данным венгерских СМИ, Украина якобы планирует отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских беспилотников, оснастить их боевыми элементами и отправить в Польшу и Румынию под видом «российских дронов».

Захарова уточнила, что цель предполагаемой операции – нанести удары по крупным транспортным хабам НАТО и одновременно запустить дезинформационную кампанию в Европе, чтобы обвинить во всем Москву и спровоцировать вооруженный конфликт между Россией и НАТО. По ее словам, для осуществления этой «провокации» российские беспилотники «Герань» уже были завезены на Яворовский полигон на Западной Украине 16 сентября, отремонтированные ранее на львовском заводе «ЛОРТА».

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о случаях проникновения беспилотных летательных аппаратов, предположительно венгерского происхождения, в воздушное пространство Украины.

Накануне польские власти намерены принять закон, позволяющий сбивать беспилотники и ракеты в воздушном пространстве третьих стран, таких как Белоруссия и Украина.