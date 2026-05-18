Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Писаревки, Бачевска и Рясного в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области поражены формирования двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Ивановкой, Бударками и Захаровкой.

Противник при этом потерял до 190 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Яремовки в Харьковской области, Красного Лимана, Татьяновки, Пришиба, Пискуновки и Сидорово в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери ВСУ при этом составили более 180 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Тихоновки и Константиновки в ДНР.

Противник потерял до 90 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Новогригоровки, Кучерова Яра, Нового Донбасса, Белицкого, Белозерского в ДНР, Новоподгородного и Райполя в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, четыре бронемашины, боевая машина РСЗО «Град» и три орудия полевой артиллерии, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar. Уничтожены пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне средства ПВО за сутки сбили ракеты «Фламинго», «Нептун-МД» и 1054 беспилотника.

Днем ранее российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области.

До этого они освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.