Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили более тысячи военнослужащих
В зоне спецоперации украинские войска за сутки потеряли порядка 1075 военнослужащих, а российские подразделения улучшили позиции на нескольких направлениях.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Писаревки, Бачевска и Рясного в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области поражены формирования двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Ивановкой, Бударками и Захаровкой.
Противник при этом потерял до 190 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Яремовки в Харьковской области, Красного Лимана, Татьяновки, Пришиба, Пискуновки и Сидорово в Донецкой народной республике (ДНР).
Потери ВСУ при этом составили более 180 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Тихоновки и Константиновки в ДНР.
Противник потерял до 90 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Новогригоровки, Кучерова Яра, Нового Донбасса, Белицкого, Белозерского в ДНР, Новоподгородного и Райполя в Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, четыре бронемашины, боевая машина РСЗО «Град» и три орудия полевой артиллерии, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar. Уничтожены пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне средства ПВО за сутки сбили ракеты «Фламинго», «Нептун-МД» и 1054 беспилотника.
Днем ранее российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области.
До этого они освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.