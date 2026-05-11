Японцы едут в Россию с оглядкой на США и Китай

Tекст: Геворг Мирзаян

Большая японская делегация – впервые с момента начала СВО – прибудет в Россию 26 мая. Об этом сообщает токийское новостное агентство Kyodo. Сама делегация будет состоять из представителей японского бизнеса, включая крупнейшейшие компании Mitsui и Mitsubishi, и ее возглавят чиновники из Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. То есть, по сути, это правительственный визит, причем не с дипломатическим, а именно с экономическим уклоном.

Да, официальные японские власти так не считают. Они подтверждают факт визита, однако уверяют, что делегация едет «не в расчете на сотрудничество». Таких планов, мол, не существует, а главной целью визита является обеспечение безопасности активов японских предприятий, которые продолжают работу на российской территории. Например, того же проекта Сахалин-2.

Однако никакой угрозы безопасности японских активов на территории России не было и нет. Они как работали, так и работают. А представители ведущих европейских компаний (которые как раз и должны заботиться о безопасности своих активов в свете намерений их правительств украсть российские в Европе) в Россию почему-то не ездят.

Поэтому в ситуации, когда Россия находится под западными санкциями, а Япония является частью коллективного Запада, данную поездку можно рассматривать как сигнал о возможности корректировки японского подхода в отношении Москвы. А японские опровержения – не более чем ритуал восточной риторики, стремления Токио сохранить лицо, прежде всего перед Вашингтоном. И этот сигнал может быть связан с истончением трех столпов нынешней враждебной политики Токио в отношении России. Столпов, связанных не с Москвой, а с Пекином.

«Японцы не скрывали того, что они в принципе примкнули к антироссийской партии и стали вводить санкции не потому, что их так возмутило начало СВО, а из-за китайского фактора»,

– объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Первым столпом было желание наказать Россию за создание того, что Япония считает прецедентом – тем самым, которым может воспользоваться Пекин. «Япония опасается, что победа России на Украине может как-то ускорить действия Китая в отношении Тайваня», – говорит Дмитрий Суслов. А значит и против Японии – ведь Токио рассматривает Тайвань как передовой антикитайский оплот, и не раз говорил о том, что вступит в эту войну на стороне острова и Соединенных Штатов.

Сейчас уже очевидно, что сами эти попытки наказать приводят к тому, что Москва сближается с региональными противниками Токио – Китаем и Северной Кореей. Вот японцы и пытаются за счет улучшения с Россией добиться некоторого ослабления российско-китайских, а заодно и российско-северокорейских связей.

Вторым оплотом было обязательство следовать в фарватере американской политики. Японцы считают, что без американской поддержки не смогут эффективно сдерживать Китай, поэтому пытаются показать, что они являются стопроцентными американскими союзниками. Не случайно премьер Синдзо Абэ был первым лидером коллективного Запада, который встретился с Трампом после выборов 2016 года – и не случайно нынешний японский премьер Санаэ Такаичи чуть ли не плясала в ходе последнего визита американского президента в Японию. Отсюда и поддержка санкционной политики против Москвы.

Однако вера в надежность американского оборонного зонтика падает не только на Ближнем Востоке – но и на Дальнем.

«В Японии были очень разочарованы тем, что подход Трампа к Китаю во время его второго президентского срока оказался не таким жестким,

как во время первого. Желание президента США стабилизировать отношения с Пекином вызывает у Токио серьезную тревогу – как и в целом ослабление американского военного потенциала, в том числе и из-за войны с Ираном», – говорит Дмитрий Суслов.

И тут на первый план начинает выходить уже не слепое следование американской внешней политике, а собственные интересы. Прежде всего, экономические.

Например, в энергетике. Более 90% нефти Япония получает из стран Ближнего Востока. И сейчас из-за боевых действий в районе Ормузского пролива эти поставки под угрозой. «По мере продолжения войны в Иране Япония все больше отчаивается в вопросе энергоснабжения и конкурирует с другими странами за ограниченные ресурсы», – констатирует Тосимицу Сигэмура, профессор международных отношений в Токийском университете Васэда.

Причем очевидно, что даже после (или в случае) разблокировки пролива Токио придется пересматривать свою энергетическую политику. Ведь, учитывая уровень конфликтности на Ближнем Востоке, Ормузский пролив в любой момент снова может быть заблокирован.

Россия же, в свою очередь, доказала свой статус надежного поставщика энергоресурсов. Которые она поставляла в Японию все это время.

Например, проект «Сахалин-2», 12,5% и 10% акций которого принадлежат компаниям Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. соответственно, обеспечил около 9% поставок СПГ в Японию в 2025 году. Он выведен из-под американских санкций.

«Для Японии российские поставки очень выгодны. В области СПГ у них есть долгосрочные контракты, заключенные еще в период строительства спг-завода», – объясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Помимо энергетики есть еще и другие экономические сферы. Следуя в фарватере санкционной политики, японский бизнес отказался от ряда российских проектов. В результате торговля между Японией и Россией сократилась с 20 млрд в 2021 году до примерно 7.7 млрд в 2025. Ряд компаний вынуждены были бросить свои российские филиалы. Однако сейчас японцы опасаются, что коллективные западные санкции потеряют свой коллективный характер.

«Япония видит, что Россия ведет экономические переговоры с администрацией Трампа, и не исключено, что в случае приостановки конфликта на Украине или его окончания американские санкции будут слабеть. Соответственно,

Токио не хочет оставаться в хвосте паровоза и стремится быть одним из первых, кто попытается восстановить свои позиции на российском рынке»,

– говорит Дмитрий Суслов.

Именно поэтому японская делегация приезжает в Москву прощупать почву и провести предварительные переговоры. Найти перспективы возобновления сотрудничества при ослаблении западных санкций.

Российская же сторона, судя по всему, возражать против такого подхода не будет. «России нужна диверсификация. Нынешняя степень зависимости от КНР в долгосрочной перспективе не несет пользы для российской экономики. Конечно же, нам нужно диверсифицироваться в отношении других стран Азии Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Японии», – резюмирует Дмитрий Суслов. Москва (в отличие от ряда других стран) всегда занимала прагматичную позицию во взаимоотношениям со своими соседями, и отказываться от этого прагматизма не намерена.