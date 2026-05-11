    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    11 мая 2026, 11:25 • В мире

    Японцы едут в Россию с оглядкой на США и Китай

    Японцы едут в Россию с оглядкой на США и Китай
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян

    «Токио стремится быть одним из первых, кто попытается восстановить свои позиции на российском рынке». Такими словами эксперты объясняют задачи большой японской делегации, которая в ближайшие дни должна посетить Россию. Каким образом США и Китай повлияли на Токио с точки зрения поисков диалога с Москвой?

    Большая японская делегация – впервые с момента начала СВО – прибудет в Россию 26 мая. Об этом сообщает токийское новостное агентство Kyodo. Сама делегация будет состоять из представителей японского бизнеса, включая крупнейшейшие компании Mitsui и Mitsubishi, и ее возглавят чиновники из Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. То есть, по сути, это правительственный визит, причем не с дипломатическим, а именно с экономическим уклоном.

    Да, официальные японские власти так не считают. Они подтверждают факт визита, однако уверяют, что делегация едет «не в расчете на сотрудничество». Таких планов, мол, не существует, а главной целью визита является обеспечение безопасности активов японских предприятий, которые продолжают работу на российской территории. Например, того же проекта Сахалин-2.

    Однако никакой угрозы безопасности японских активов на территории России не было и нет. Они как работали, так и работают. А представители ведущих европейских компаний (которые как раз и должны заботиться о безопасности своих активов в свете намерений их правительств украсть российские в Европе) в Россию почему-то не ездят.

    Поэтому в ситуации, когда Россия находится под западными санкциями, а Япония является частью коллективного Запада, данную поездку можно рассматривать как сигнал о возможности корректировки японского подхода в отношении Москвы. А японские опровержения – не более чем ритуал восточной риторики, стремления Токио сохранить лицо, прежде всего перед Вашингтоном. И этот сигнал может быть связан с истончением трех столпов нынешней враждебной политики Токио в отношении России. Столпов, связанных не с Москвой, а с Пекином.

    «Японцы не скрывали того, что они в принципе примкнули к антироссийской партии и стали вводить санкции не потому, что их так возмутило начало СВО, а из-за китайского фактора»,

    – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Первым столпом было желание наказать Россию за создание того, что Япония считает прецедентом – тем самым, которым может воспользоваться Пекин. «Япония опасается, что победа России на Украине может как-то ускорить действия Китая в отношении Тайваня», – говорит Дмитрий Суслов. А значит и против Японии – ведь Токио рассматривает Тайвань как передовой антикитайский оплот, и не раз говорил о том, что вступит в эту войну на стороне острова и Соединенных Штатов.

    Сейчас уже очевидно, что сами эти попытки наказать приводят к тому, что Москва сближается с региональными противниками Токио – Китаем и Северной Кореей. Вот японцы и пытаются за счет улучшения с Россией добиться некоторого ослабления российско-китайских, а заодно и российско-северокорейских связей.

    Вторым оплотом было обязательство следовать в фарватере американской политики. Японцы считают, что без американской поддержки не смогут эффективно сдерживать Китай, поэтому пытаются показать, что они являются стопроцентными американскими союзниками. Не случайно премьер Синдзо Абэ был первым лидером коллективного Запада, который встретился с Трампом после выборов 2016 года – и не случайно нынешний японский премьер Санаэ Такаичи чуть ли не плясала в ходе последнего визита американского президента в Японию. Отсюда и поддержка санкционной политики против Москвы.

    Однако вера в надежность американского оборонного зонтика падает не только на Ближнем Востоке – но и на Дальнем.

    «В Японии были очень разочарованы тем, что подход Трампа к Китаю во время его второго президентского срока оказался не таким жестким,

    как во время первого. Желание президента США стабилизировать отношения с Пекином вызывает у Токио серьезную тревогу – как и в целом ослабление американского военного потенциала, в том числе и из-за войны с Ираном», – говорит Дмитрий Суслов.

    И тут на первый план начинает выходить уже не слепое следование американской внешней политике, а собственные интересы. Прежде всего, экономические.

    Например, в энергетике. Более 90% нефти Япония получает из стран Ближнего Востока. И сейчас из-за боевых действий в районе Ормузского пролива эти поставки под угрозой. «По мере продолжения войны в Иране Япония все больше отчаивается в вопросе энергоснабжения и конкурирует с другими странами за ограниченные ресурсы», – констатирует Тосимицу Сигэмура, профессор международных отношений в Токийском университете Васэда.

    Причем очевидно, что даже после (или в случае) разблокировки пролива Токио придется пересматривать свою энергетическую политику. Ведь, учитывая уровень конфликтности на Ближнем Востоке, Ормузский пролив в любой момент снова может быть заблокирован.

    Россия же, в свою очередь, доказала свой статус надежного поставщика энергоресурсов. Которые она поставляла в Японию все это время.

    Например, проект «Сахалин-2», 12,5% и 10% акций которого принадлежат компаниям Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. соответственно, обеспечил около 9% поставок СПГ в Японию в 2025 году. Он выведен из-под американских санкций.

    «Для Японии российские поставки очень выгодны. В области СПГ у них есть долгосрочные контракты, заключенные еще в период строительства спг-завода», – объясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Финансового Университета, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Помимо энергетики есть еще и другие экономические сферы. Следуя в фарватере санкционной политики, японский бизнес отказался от ряда российских проектов. В результате торговля между Японией и Россией сократилась с 20 млрд в 2021 году до примерно 7.7 млрд в 2025. Ряд компаний вынуждены были бросить свои российские филиалы. Однако сейчас японцы опасаются, что коллективные западные санкции потеряют свой коллективный характер.

    «Япония видит, что Россия ведет экономические переговоры с администрацией Трампа, и не исключено, что в случае приостановки конфликта на Украине или его окончания американские санкции будут слабеть. Соответственно,

    Токио не хочет оставаться в хвосте паровоза и стремится быть одним из первых, кто попытается восстановить свои позиции на российском рынке»,

    – говорит Дмитрий Суслов.

    Именно поэтому японская делегация приезжает в Москву прощупать почву и провести предварительные переговоры. Найти перспективы возобновления сотрудничества при ослаблении западных санкций.

    Российская же сторона, судя по всему, возражать против такого подхода не будет. «России нужна диверсификация. Нынешняя степень зависимости от КНР в долгосрочной перспективе не несет пользы для российской экономики. Конечно же, нам нужно диверсифицироваться в отношении других стран Азии Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Японии», – резюмирует Дмитрий Суслов. Москва (в отличие от ряда других стран) всегда занимала прагматичную позицию во взаимоотношениям со своими соседями, и отказываться от этого прагматизма не намерена.

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

Китайский пятилетний план по развитию промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию.

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Двухпартийная система разочаровала британцев

    «Коллапс и окончание эпохи двухпартийной системы», – такими словами эксперты комментируют прошедшие в Британии местные выборы, по итогам которых правящая Лейбористская партия терпит поражение. При этом проиграли и их главные конкуренты – консерваторы: они не получили тех голосов, которые обычно «брали» за счет неудачи оппонентов. Победителем выборов можно назвать Reform UK во главе с Найджелом Фараджем. Чем объясняются такие результаты, и что они сулят действующему премьеру Киру Стармеру? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Автомобильные коды регионов России 2026: таблица номеров, расшифровка и актуальные данные

      Автомобильный регистрационный номер в России содержит двух- или трёхзначный цифровой код, идентифицирующий субъект Российской Федерации, в котором зарегистрировано транспортное средство. По состоянию на 2026 год система охватывает 89 субъектов и использует более 140 уникальных кодовых комбинаций.

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

