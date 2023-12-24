Задержан второй подозреваемый в краже дорожного знака с граффити Бэнкси

Tекст: Ольга Иванова

Телеканал сообщает, что задержанному мужчине 40 лет, он находится в заключении, пережает ТАСС.

В пятницу через полчаса, после того, как Бэнкси подтвердил, что он является автором работы в районе Пекхэм на юго-востоке столицы, два мужчины подошли к столбу. Один из них на глазах у собравшихся около инсталляции открутил и сорвал знак со столба, после чего убежал с ним. Для этого он встал ногами на сиденье велосипеда. Его придерживал второй мужчина, который также принял у предполагаемого грабителя инструмент.

После произошедшего полиция задержала одного человека, который, как предполагается, принимал участие в краже.

На дорожный знак художник добавил изображения трех летящих боевых дронов. Он не объяснил значение своей работы, но многие британский СМИ считают, что таким образом Бэнкси призвал прекратить удары по территории сектора Газа.