Продавец магазина в Петербурге остановила сбежавших из детсада малышей

Tекст: Ольга Иванова

Прокуратура Василеостровского района выясняет обстоятельства инцидента с побегом малышей из детсада, передает РИА «Новости».

«Прокуратура Василеостровского района Петербурга организовала проверку по сообщению, что двое малолетних покинули территорию дошкольного учреждения. Причины и условия произошедшего устанавливаются», – заявили в пресс-службе.

В ходе мероприятий специалисты дадут правовую оценку исполнению законодательства о защите прав детей. По данным экстренных служб, дошкольники беспрепятственно вышли за ворота и направились за покупками.

В магазине женщина за прилавком спросила малышей о местонахождении матери. Поскольку дети не смогли ничего ответить, сотрудница незамедлительно вызвала полицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд оштрафовал детский сад в Башкирии из-за побега четырехлетнего ребенка.

В июне следователи Кузбасса завели уголовное дело после ухода дошкольника с территории учреждения.

В прошлом году двое трехлетних мальчиков сбежали из омского детсада в верхней одежде.