Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.2 комментария
Продавец магазина в Петербурге остановила сбежавших из детсада малышей
В Петербурге малолетние воспитанники детсада самостоятельно покинули территорию учреждения через калитку и отправились в магазин, где их остановила бдительная сотрудница.
Прокуратура Василеостровского района выясняет обстоятельства инцидента с побегом малышей из детсада, передает РИА «Новости».
«Прокуратура Василеостровского района Петербурга организовала проверку по сообщению, что двое малолетних покинули территорию дошкольного учреждения. Причины и условия произошедшего устанавливаются», – заявили в пресс-службе.
В ходе мероприятий специалисты дадут правовую оценку исполнению законодательства о защите прав детей. По данным экстренных служб, дошкольники беспрепятственно вышли за ворота и направились за покупками.
В магазине женщина за прилавком спросила малышей о местонахождении матери. Поскольку дети не смогли ничего ответить, сотрудница незамедлительно вызвала полицию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд оштрафовал детский сад в Башкирии из-за побега четырехлетнего ребенка.
В июне следователи Кузбасса завели уголовное дело после ухода дошкольника с территории учреждения.
В прошлом году двое трехлетних мальчиков сбежали из омского детсада в верхней одежде.