В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.0 комментариев
В Омске двое трехлетних мальчиков сбежали из детсада
Из омского детского сада убежали двое воспитанников, каждому мальчику по три года, детей нашли неподалеку от учреждения, сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент произошел 15 апреля, детей готовили к вечерней прогулке, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Сбежавших начали искать сотрудники учреждения и родители, через час их нашли за пределами детсада. Мальчики сбежали в верхней сезонной одежде. Противоправных действий в отношении них не было совершено.
В адрес заведующего детсада внесено представление по фактам нарушений, допущенных при организации присмотра за воспитанниками. Главу образовательной организации могут привлечь к административной ответственности.
В ноябре 2024 года в Омске подросток совершил побег из специального училища. Его нашли полицейские в трамвае с ножом.