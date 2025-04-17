В Омске двое трехлетних мальчиков сбежали из детсада

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел 15 апреля, детей готовили к вечерней прогулке, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Сбежавших начали искать сотрудники учреждения и родители, через час их нашли за пределами детсада. Мальчики сбежали в верхней сезонной одежде. Противоправных действий в отношении них не было совершено.

В адрес заведующего детсада внесено представление по фактам нарушений, допущенных при организации присмотра за воспитанниками. Главу образовательной организации могут привлечь к административной ответственности.

В ноябре 2024 года в Омске подросток совершил побег из специального училища. Его нашли полицейские в трамвае с ножом.