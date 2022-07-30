Москва обвинила Запад в попытке настроить страны Африки против России

Страны Африки приветствуют сотрудничество с Россией, хотя Запад пытается настроить их против Москвы, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам голосования о продлении санкций в отношении Центрально-Африканской Республики (ЦАР).

«Фиксируем из ряда западных столиц заявления о том, что политика России в Африке якобы не направлена на благо Африки, или что наши действия якобы носят злонамеренный характер. Это очевидные и неубедительные попытки настроить страны континента против России», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Ответ знают сами африканцы – правительства ЦАР и других африканских государств приветствуют российское содействие, стремятся к развитию равноправных и взаимоуважительных отношений, ценят наши исторически сложившиеся связи», – добавил Полянский.

Накануне глава МИД Сергей Лавров назвал оскорбительными заявления президента Франции Эммануэля Макрона об обеспокоенности расширением связей стран Африки с Россией.

Напомним, в ходе четырехдневного турне по африканским странам глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с руководством Египта, Республики Конго, Уганды и Эфиопии ситуацию на мировом рынке продовольствия, разъяснил позицию России по Украине и договорился о наращивании сотрудничества в торговле, энергетике, АПК и ВТС вопреки санкциям Запада.

Большое турне по африканским странам практически параллельно с Лавровым провел французский президент Эммануэль Макрон. Кроме того, на Черный континент собирается шеф евродипломатии Жозеп Боррель. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия переиграла Европу в Африке, а также разбирала, почему Африка с благодарностью вспоминает СССР и как это помогает России.