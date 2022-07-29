Лавров сказал, как Макрон оскорбил африканские страны

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона касательно его обеспокоенности расширением связей африканских стран с Россией оскорбительны, от французской стороны можно было бы ожидать более этичных высказываний, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Что касается президента Макрона и его заявлений, действительно, в общем-то, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. Потому что он заявил, если я правильно помню, примерно следующее – что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегитимных режимов и хунт», – приводит его слова РИА «Новости». Заявление прозвучало по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – членов ШОС.

«Ну, в общем-то, если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией», – подчеркнул Лавров.

По словам Лаврова, африканские страны и коллеги по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) понимают, что любой член международного сообщества может подпасть под санкции Вашингтона, «если будет поступать каким-то образом, который не понравится американцам или будет вызывать у них неприятие». «Уже, по-моему, у всех эта мысль достаточно прочно отложилась», – передает ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Лавров провел четырехдневное турне по африканским странам. В Египте, Республике Конго, Уганде и Эфиопии министр обсудил с высшим руководством этих стран ситуацию на мировом рынке продовольствия, разъяснил позицию России по Украине и договорился о том, что государства будут наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, АПК и ВТС так, чтобы западные санкции этому не мешали.

Британская газета Financial Times написала, что успех турне Лаврова по странам Африки демонстрирует, что Западу не удалось добиться полной изоляции России. Издание признало, что Москва сохраняет сильное влияние в Африке, несмотря на политику, которую проводит Запад. В статье говорилось также, что многие африканские страны сейчас считают основной причиной продовольственного кризиса санкционную политику Запада, который не может оградить развивающиеся государства от последствий своих решений.

Большое турне по африканским странам практически параллельно с Лавровым провел французский президент Эммануэль Макрон. Кроме того, на Черный континент собирается шеф евродипломатии Жозеп Боррель. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия переиграла Европу в Африке.