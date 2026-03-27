Латвия отвергла участие Прибалтики в ударах по России
Прибалтийские страны помогают киевскому режиму гуманитарной поддержкой и поставками техники, но не задействованы в планировании ударов украинских военных по России, заявило латвийское военное ведомство.
«Латвия, а также Литва и Эстония, не участвуют в планировании и осуществлении украинских атак на Россию», – говорится в заявлении латвийского ведомства, передает Ura.ru.
Ведомство уточнило, что Прибалтика оказывает Киеву поддержку в форме гуманитарной помощи и поставок военной техники.
Отдельно в сообщении опровергаются заявления о предоставлении украинским военным воздушного коридора для ударов по территории России.
Напомним, Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.