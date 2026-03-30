В Еврокомиссии призвали страны ЕС справляться с дронами самостоятельно
Странам Евросоюза предложили самостоятельно усиливать защиту от беспилотников после падения украинского дрона Ан-196 возле города Коувола на юго-востоке Финляндии. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
Страны Евросоюза должны самостоятельно обеспечивать защиту от дронов, падающих на их территории, передает ТАСС. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, комментируя инцидент с украинскими беспилотниками, упавшими в Финляндии.
«Защита от беспилотников – это национальная компетенция стран ЕС. Еврокомиссия, конечно, осведомлена об этом инциденте и тщательно мониторит ситуацию», – заявил Ренье.
Он также отметил, что идентификацией упавших беспилотников должны заниматься власти Финляндии. При этом Еврокомиссия реализует ряд военно-промышленных инициатив по борьбе с дронами, включая проект «стена дронов».
По информации финской телерадиокомпании Yle, 29 марта два БПЛА упали вблизи города Коувола на юго-востоке страны. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил инцидент, а ВВС Финляндии уточнили, что по меньшей мере один из аппаратов был украинским Ан-196.
Финские власти не открыли огонь по упавшим беспилотникам, так как они не представляли угрозы.
Власти Финляндии, вероятно, знали, кому принадлежали БПЛА и откуда они были запущены.