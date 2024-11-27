Киллер казанской ОПГ сдал заказчиков убийства бизнесмена 25-летней давности

Киллер ОПГ «Хади Такташ» Ритник сдал заказчиков убийства казанского бизнесмена

Tекст: Алексей Дегтярев

Фархутдинов выдал силовикам имена двух людей, заказавших убийство казанского бизнесмена Палутина в 1999 году, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Ритник отбывает пожизненный срок в колонии «Черный дельфин». Он надеется сократить срок до 25 лет и подал заявление об условно-досрочном освобождении.

Согласно показаниям Ритника, заказчиками убийства были казанские бизнесмены Вадим Сошников и Рафаиль Хамдеев. Они наняли Ритника и его напарника Александра Новицкого для устранения Палутина. Жертву подкараулили и застрелили из пистолета Макарова с глушителем, после чего киллеры получили 4 тыс. долларов.

Мотивом заказа стал долг. В 1998 году Сошников и Хамдеев заняли у Палутина крупную сумму, но когда подошло время возврата, решили избавиться от кредитора.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что заказчикам предъявлено обвинение и по решению суда они арестованы. Новицкий, второй участник убийства, вышел на свободу условно-досрочно в 2016 году, но вскоре скончался от туберкулеза.

В октябре сообщалось, что Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, подал документы на условно-досрочное освобождение из липецкой колонии ИК-2, где он отбывает 23-летний срок за заказные убийства в 1990-е годы.