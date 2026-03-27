Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

Штурмовые группы «Севера» продвинулись вглубь Сумской области, атакуя позиции ВСУ в районах Малой Рыбицы, Великой Чернетчины, Вольной Слободы, Суходола, а также Кореек, Новой Сечи и Хотени. За сутки на Сумском направлении отмечено продвижение на 17 участках в Сумском районе и на трех – в Глуховском, продвижение составило до 300 м.

В Шосткинском районе украинские силы перебрасывают подразделения ГУР в попытке стабилизировать фронт, однако «Северяне» вскрывают перемещения противника и наносят по ВСУ огневое поражение.

В Сумском районе ситуация существенных изменений не претерпела: российские артиллерия и БПЛА продолжают наносить удары по ранее выявленным целям. На Краснопольском направлении российские штурмовые отряды продвинулись на четырех участках до 700 м, вынудив деморализованные подразделения ВСУ покинуть позиции в районе Новодмитровки.

На Харьковском направлении российские штурмовые группы продолжают оттеснять ВСУ от границы, атакуя скопления украинских живой силы и техники в районах Терновой, Соснового Бора, Хрипунов и Печенегов.

На Липцовском направлении ситуация осталась без значимых изменений, российские артиллерия и БПЛА продолжают наносить удары по выявленным целям. На Волчанском направлении российские подразделения продвинулись на девяти участках до 400 м, а восточнее Покаляного по позициям ВСУ были нанесены удары ТОС. На Великобурлукском направлении продвижение составило до 200 м на двух участках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевяковка в Харьковской области.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

