Украинский депутат-актер Юзик сбежал в Испанию после допроса в НАБУ по взяткам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Юрий Корявченков, более известный как Юзик, бывший актер студии «Квартал 95» и депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», покинул Украину и отправился в Испанию сразу после допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на расследование издания «Украинская правда».

В расследовании указывается: «Юрий Корявченков в прошлую пятницу, 13 марта, побывал на допросе в Национальном антикоррупционном бюро. А уже на следующий день, по информации наших источников в правоохранительных органах, господин Юзик, он же... депутат и бывший актер студии «Квартал 95» господин Корявченков, выехал из страны». Видео с деталями опубликовано на YouTube-канале «Украинской правды».

По данным источников, Корявченков пересек границу в одиночку через пункт пропуска Краковец, воспользовавшись собственным автомобилем. Напомним, что запрет на выезд за границу для чиновников и представителей власти действует на Украине с 23 января 2023 года. Исключением являются только служебные командировки.

Впрочем, о том, что Корявченков покинул территорию Украины сразу после начала расследования НАБУ в отношении депутатов, сообщалось еще 26 декабря 2025 года.

Ранее НАБУ разоблачила организованную преступную группу депутатов Рады, а обыски прошли в комитете Верховной рады по вопросам транспорта.

Напомним, что Корявченков победил на выборах в Верховную раду в одномандатном округе в Кривом Роге Днепропетровской области в июле 2019 года.