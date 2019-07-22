Комик «Квартала 95» победил на выборах в Раду в Кривом Роге

Комик студии «Квартал 95» Юзик, он же Юрий Корявченков, победил на выборах в Верховную раду в одномандатном округе в Кривом Роге Днепропетровской области.

По данным ЦИК, Корявченков баллотировался от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и после подсчета 97,72% протоколов он получил 60,9% (42 тыс. 769 голосов), передает РИА «Новости».

Студия «Квартал 95» была создана в 2003 году на базе одноименной команды КВН из Кривого Рога. Одним из ее основателей был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас компания занимается концертной деятельностью, производит фильмы и сериалы. Корявченков также стоял у истоков создания компании. Он совмещал должности административного директора и актера.

Напомним, в воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, позже они были признаны состоявшимися.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг внеочередных выборов в Верховную раду.