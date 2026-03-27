Боец с позывным «Енот» сбил 26 дронов ВСУ за ночь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Боец российской группировки «Север» с позывным «Енот» в ночь на 27 марта сбил 26 украинских беспилотников на сумском направлении, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в самой группировке.

В сообщении отмечается: «Военнослужащий группировки войск »Север« с позывным »Енот« в ходе ночного дежурства отразил массированную атаку украинских дронов, уничтожив 26 БПЛА на сумском направлении». По данным военных, целью атаки ВСУ были гражданские приграничные объекты.

За проявленное мужество и отвагу военнослужащий был награжден медалью «За храбрость» II степени. Представители группировки подчеркнули, что действия бойца позволили предотвратить разрушения и жертвы среди мирного населения.

