    Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии
    Археолог Бутягин рассказал об условиях содержания в польском СИЗО
    Иран заработал сотни миллионов долларов на нефти после начала войны
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине
    Белый дом объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана
    Пентагон заявил о необходимости возобновить ядерные испытания
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен
    Журова заявила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Как русская свобода шагнула в пропасть революции

    У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    27 марта 2026, 06:57 • Новости дня

    Боец с позывным «Енот» сбил 26 дронов ВСУ за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский военнослужащий с позывным «Енот» за одну ночь уничтожил 26 украинских беспилотников на сумском направлении, отличившись в отражении атаки.

    Боец российской группировки «Север» с позывным «Енот» в ночь на 27 марта сбил 26 украинских беспилотников на сумском направлении, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в самой группировке.

    В сообщении отмечается: «Военнослужащий группировки войск »Север« с позывным »Енот« в ходе ночного дежурства отразил массированную атаку украинских дронов, уничтожив 26 БПЛА на сумском направлении». По данным военных, целью атаки ВСУ были гражданские приграничные объекты.

    За проявленное мужество и отвагу военнослужащий был награжден медалью «За храбрость» II степени. Представители группировки подчеркнули, что действия бойца позволили предотвратить разрушения и жертвы среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за два часа уничтожили 36 украинских БПЛА самолетного типа над Брянской, Курской, Смоленской и Ленинградской областями.

    Российские силы ПВО за одну ночь перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников над приграничными регионами, при этом большинство аппаратов было сбито над Курской областью.

    Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников над Черным морем, Крымом, Воронежской, Белгородской и Курской областями.

    26 марта 2026, 09:02 • Новости дня
    ВСУ атаковали Выборг дронами с канадскими зарядами
    ВСУ атаковали Выборг дронами с канадскими зарядами
    @ US Navy/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    К атаке на Выборг могли быть причастны дроны UJ-22 с установленными канадскими зарядами массой около 17 кг, заявил находящийся на месте происшествия военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, находящийся на месте происшествия, рассказал, что удары по Выборгу Ленинградской области могли быть нанесены украинскими разведывательно-ударными дронами UJ-22, оснащенными канадскими инженерными зарядами M112, передает ТАСС.

    «Вероятно, были применены украинские разведывательно-ударные дроны UJ-22. Такие же упали в Подмосковье. На них были установлены подрывные инженерные заряды M112 канадского производства, их общая масса – около 17 кг», – сообщил эксперт в беседе с агентством.

    Он отметил, что западные страны перешли к эскалации на северо-западном направлении, а следующие диверсии могут планироваться при участии ВСУ и, возможно, местных прибалтийских спецслужб. По его мнению, это расширяет зону эскалации и создает дополнительные очаги напряженности в российских приграничных районах.

    Эксперт подчеркнул, что подобные действия формируют угрозу для морской логистики, навигации и мирного населения, с учетом уже нанесенного ущерба гражданской инфраструктуре.

    Ранее Степанов предположил, что беспилотники самолетного типа, атаковавшие область, могли быть запущены с территории прибалтийских стран.

    Средства ПВО уничтожили 21 дрон ВСУ над Ленинградской областью в ночь на четверг.

    В Выборге получила повреждения крыша жилого дома.

    Губернатор Александр Дрозденко также сообщал, что в порту Усть-Луга из-за атаки дронов началось возгорание.

    27 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Лавров объяснил отличие ситуаций в Иране и на Украине

    Лавров: Украина нарушила международные обязательства

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нарушила все возможные международные обязательства, в отличие от Ирана, который обязательств не нарушал, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В чем отличие ситуации в Иране и на Украине? Отличие в том, что Исламская Республика Иран не нарушала каких-либо международных обязательств, в том числе в отношении иранской ядерной программы... Украина нарушила все, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    Лавров подчеркнул, что «ядерную сделку» с Ираном разрушила американская сторона, а Тегеран не совершал нарушений. Что касается Украины, российская сторона, по словам министра, неоднократно предупреждала Францию, Германию и другие западные страны о рисках, а также предлагала США и НАТО в декабре 2021 года подписать договоры о гарантиях безопасности, однако получила отказ.

    «Нам сказали, что это не наше дело и что Украина будет в НАТО», – подчеркнул Лавров.

    Лавров с иронией отметил манеру ведения беседы французской телеведущей, заметив: «Вы очень способный журналист, потому что вы спросили сначала: «Правда ли, что мы помогаем Ирану?», а потом, не дожидаясь моего ответа, вы тут же задали вопрос: «До каких пределов дойдет эта поддержка?».

    Министр указал на соглашение по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. «Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными», – сказал он.

    Глава МИД России добавил, что координаты американских военных баз на Ближнем Востоке известны всем и являются открытой информацией. Он отметил, что не удивлен их атакам со стороны Ирана.

    Комментируя ситуацию в Персидском заливе, Лавров заявил, что «трудно разделить точку зрения о ведении Ираном неспровоцированных атак», поскольку, по его словам, первопричина – это агрессия США и Израиля против Ирана. Он указал, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прежде всего США и Израиль прекратить военные действия.

    Повторная атака США на Иран посреди переговоров, начатая 28 февраля, не может не вызывать вопросы к переговорщикам, которые вели процесс с американской стороны, считает Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу

    Tекст: Вера Басилая

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально разрешили пролет беспилотников Вооруженных сил Украины через свое воздушное пространство для нанесения ударов по территории России, передает Lenta.ru со ссылкой на Mash. По информации источника, ранее такие пролеты согласовывались неофициально и в исключительных случаях, чтобы избежать риска ответных мер.

    В сообщении подчеркивается: «Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА – для атак на Петербург, Ленобласть и Северо-Запад России».

    Отмечается, что теперь украинские военные запускают дроны из Черниговской области. Прямой маршрут через территорию России до северо-западных регионов составлял бы 850 километров и, по мнению авторов публикации, был практически невыполним.

    Альтернативный путь проходит через территорию Польши и Прибалтики в обход Белоруссии. Такой маршрут позволяет украинским беспилотникам избежать российских систем ПВО и выйти к Финскому заливу.

    Украина нанесла массированный удар беспилотниками по объектам в Ленинградской области, включая балтийские порты и Кронштадт.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией, его украинское происхождение подтвердили в латвийском руководстве.

    Российские спецслужбы следят за запусками украинских дронов, о чем заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя падение БПЛА над Прибалтикой.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла возможные ответные шаги России в случае, если прибалтийские страны разрешат киевскому режиму использовать свою территорию для запуска дронов.

    26 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевяковку в Харьковской области
    Российские войска освободили Шевяковку в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевяковка в Харьковской области.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Веселого, Рубежного, Верхней Писаревки и Великого Бурлука Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Думовкой, Храповщиной, Миропольем, Иволжанским и Новодмитровкой.

    Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американсквую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, перечислили в Минобороны.

    Уничтожены две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Паламаревки, Моначиновки, Благодатовки Харьковской области, Красного Лимана и Ильичовки Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, девять броемашин, два орудия полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Рай-Александровки, Артема, Липовки, Николаевки и Константиновки ДНР.

    При этом ВСУ потеряли свыше 100 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Гришино, Белицкого, Доброполья, Новопавловки, Красноярского ДНР и Подгавриловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, восемь бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Лесного, Воздвижевки, Копани, Чаривного, Комсомольского, Барвиновки Запорожской области и Просяной Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял свыше 300 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и два склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Никифоровку в ДНР. За день до этого они освободили Песчаное в Харьковской области.

    За прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.

    26 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    Системы ПВО за три часа сбили 30 украинских БПЛА
    Системы ПВО за три часа сбили 30 украинских БПЛА
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение трех часов системы ПВО ликвидировали 30 украинских беспилотников, атаковавших сразу пять российских областей.

    В течение трех часов средства ПВО России сбили 30 украинских беспилотников над пятью регионами, передает РИА «Новости». Как сообщает Минобороны, инцидент произошел 26 марта с 18.00 до 21.00 по московскому времени.

    В ведомстве уточнили: «Двадцать шестого марта в период с 18.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Тверской и Новгородской областей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО за пять часов уничтожили 96 беспилотников самолетного типа над разными областями, включая Крым и Подмосковье.

    27 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    Угроза БПЛА объявлена в Петербурге
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Санкт-Петербурга действует объявление об угрозе БПЛА, следует из сообщения в приложении МЧС России.

    «Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Власти предупреждают жителей города о возможных временных ограничениях мобильного интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ленинградской области уничтожены два дрона. ПВО сбила летевший на Москву беспилотник.

    Украина на этой неделе провела серию атак с использованием дронов по объектам в Ленинградской области.

    26 марта 2026, 08:30 • Новости дня
    ВСУ попытались эвакуировать останки офицеров после удара в харьковской Бугаевке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные ВСУ на волчанском направлении в Бугаевке Харьковской области пытаются эвакуировать останки офицеров после удара по командному пункту бригады, сообщили в российских силовых структурах.

    На волчанском направлении в Бугаевке Харьковской области украинские военные предпринимают попытки эвакуировать останки офицеров после удара по командному пункту своей бригады, передает ТАСС. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

    Собеседник агентства отметил: «На волчанском направлении анализ некрологов подтвердил уничтожение командного пункта 159-й отдельной мехбригады в Бугаевке. В настоящее время противник пытается эвакуировать из населенного пункта останки офицеров».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Волчанском направлении штурмовики группировки «Север» продвинулись на нескольких участках до 350 метров и сообщили о практически полном исчезновении роты 129-й бригады теробороны ВСУ при форсировании Северского Донца.

    На Волчанском направлении ранее фиксировалась значительная нехватка эвакуационных автомобилей для вывоза убитых и раненых украинских военных по данным российских силовых структур и волонтеров.

    В районе Волчанска российская артиллерия уничтожила замаскированный пункт временной дислокации, технику, склад боеприпасов и пункт управления украинских войск, нанеся противнику существенные потери в живой силе.

    26 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    Боец СВО рассказал о способе перехвата украинских дронов

    Боец СВО Александр рассказал о способе перехвата украинских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Российский боец с позывным Александр описал простой способ перехвата вражеских БПЛА с помощью дрона-«охотника» и веревки с привязанной гайкой.

    Боец СВО с позывным Александр поделился подробностями нового метода обезвреживания украинских беспилотников. На российский дрон крепят веревку с привязанной гайкой, после чего он находит вражеский БПЛА в воздухе, подлетает сверху и сбрасывает снасть на винты противника. В результате дрон ВСУ запутывается и перестает функционировать, передает RT.

    Военные отмечают, что даже обычная бельевая веревка подходит для такого способа, важно лишь, чтобы она была достаточно толстой и винты беспилотника не смогли ее перерубить. После обезвреживания связанный дрон доставляют на свои позиции, перепрошивают и применяют против ВСУ.

    Боец рассказал, что только за январь ему удалось сбить 105 украинских БПЛА, а с начала 2024 года – около 1,5 тыс. беспилотников. По его словам, у противника остается возможность наблюдать за происходящим, но препятствовать возврату дрона он уже не может.

    Российские военные уничтожили 50 украинских беспилотников с помощью комплекса «Елка» за два часа.

    Военные из группировки «Юг» в ДНР поймали за два месяца 560 украинских беспилотников с помощью специальных сетей.

    Морпех ВС России сбил дрон ВСУ рюкзаком.

    27 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    ПВО сбила 36 беспилотников в Ленинградской области
    ПВО сбила 36 беспилотников в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области уничтожены 36 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», – сообщил Дрозденко в Max.

    По предварительным данным, никто не пострадал.

    Росавиация в Max проинформировала о снятии введенных ранее ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Пскова и Пулково. Кроме того, отменены «ограничения на маршрутах воздушного движения для полетов в/из Калининграда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БПЛА атаковали Ленинградскую и Псковскую области. Угроза БПЛА была объявлена в Петербурге. Украина на этой неделе провела серию атак с использованием дронов по объектам в Ленинградской области.

    26 марта 2026, 13:55 • Новости дня
    Первая женщина-Герой СВО Болилая решила пойти в Госдуму от Московской области

    Tекст: Вера Басилая

    Ефрейтор Людмила Болилая, ставшая первой женщиной-Героем СВО, может представлять Московскую область на предстоящих выборах в Госдуму.

    Два источника в партии «Единая Россия» рассказали о включении Людмилы Болилая в подмосковный список кандидатов на выборы в Госдуму. Карточки Болилая на сайте предварительного голосования пока нет, а сама она отказалась от комментариев, пишет «Коммерсантъ».

    Людмила Болилая родилась в Петровске Саратовской области, окончила медицинский колледж и работала фельдшером на скорой помощи. В 2019 году она переехала в Ступино Московской области, а весной 2023 года отправилась добровольцем на спецоперацию, подписав контракт с Минобороны.

    С осени 2024 года Болилая служит медсестрой на курском направлении в составе группы войск «Север».

    22 мая 2025 года президент Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил Золотую Звезду Героя России ефрейтору медицинской службы Людмиле Болилая.

    Медсестра Людмила Болилая во время обстрела российских позиций кассетными боеприпасами закрыла собой тяжелораненого бойца и спасла ему жизнь.

    26 марта 2026, 22:11 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты два БПЛА в Ленинградской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Ленинградской области силами ПВО сбиты два беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Силами ПВО над Ленобластью сбито два БПЛА», – сообщил Дрозденко в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина на этой неделе провела серию атак с использованием дронов по объектам в Ленинградской области. Так, средства ПВО в ночь на четверг уничтожили 21 беспилотник ВСУ над Ленинградской областью.

    Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    27 марта 2026, 00:20 • Новости дня
    Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО
    Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Бойцы Росгвардии проявляют настоящий героизм в ходе специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников ведомства с профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии.

    В обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что Росгвардия, созданная десять лет назад, заняла важное место в системе обеспечения государственной и общественной безопасности, а также защиты прав и свобод граждан России.

    Среди ключевых задач Росгвардии Путин выделил борьбу с терроризмом и экстремизмом, задержание особо опасных преступников, поддержку оперативно-разыскных и следственных мероприятий, охрану значимых объектов и государственный контроль за оборотом оружия.

    Путин отметил, что по всем этим направлениям ведется профессиональная и ответственная работа, а также накапливается уникальный опыт противодействия современным угрозам.

    «Бойцы Росгвардии проявляют отвагу, доблесть, настоящий героизм в ходе специальной военной операции, сражаются умело и бесстрашно. Мы чтим память каждого боевого товарища, отдавшего жизнь за Родину», – заявил Путин.

    Он также напомнил, что в становление патриотических традиций ведомства большой вклад внесли предшественники – от внутренней стражи Российской империи до тех, кто громил нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, кто боролся с бандподпольем и международным терроризмом».

    «Благодарю за службу сотрудников, военнослужащих, гражданский персонал Росгвардии. И прошу передать самые тёплые поздравления всем ветеранам, в том числе ОМОНа и СОБРа, других подразделений МВД и, конечно, ветеранам внутренних войск, которые десять лет назад стали прочной основой нынешней Росгвардии», – заявил он.

    Путин пожелал всем бойцам здоровья и успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием, подчеркнув важность его работы для координации борьбы с терроризмом.

    27 марта 2026, 01:31 • Новости дня
    Лавров отметил невозможность обсуждения снятия незаконных санкций против России

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не рассматривает обсуждение вопроса о снятии незаконных антироссийских санкций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Не можем даже обсуждать вопросы, касающиеся снятия незаконных санкций», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова в интервью France TV.

    По его словам, Москва исходит из того, что введенные Западом санкции не имеют для России легитимного значения и не признаются ею: «Они не существуют для нас, как и для наших добросовестных, добропорядочных партнеров».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что зарубежные активы компаний «Лукойл» и «Роснефть» столкнулись с попытками рейдерского захвата. Также он заявил, что Европа хочет сохранить нацистский режим на Украине у российских границ.

    26 марта 2026, 20:16 • Новости дня
    Скончалась пострадавшая при атаке ВСУ на АЗС в Запорожской области

    В больнице умерла пострадавшая при атаке ВСУ на АЗС в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Одна из пострадавших при атаке украинского беспилотника на автозаправку в Васильевке в Запорожской области в четверг скончалась в реанимации, не приходя в сознание, сообщили власти региона.

    55-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате атаки беспилотника украинских военных по автозаправке в городе Васильевка Запорожской области, скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    По словам Балицкого, после атаки она находилась в крайне тяжелом состоянии и всё это время не приходила в сознание.

    В результате удара БПЛА по автозаправочной станции в Васильевке были ранены две женщины. О состоянии второй пока не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Вооруженные силы Украины нанесли удар по автозаправочной станции в Васильевке Запорожской области, в результате чего пострадали две женщины.

    Еще одна женщина пострадала в четверг после удара ВСУ по Васильевке несколькими часами ранее. До этого пять человек пострадали при атаках ВСУ на автомобили в регионе 24 марта.


    26 марта 2026, 12:37 • Новости дня
    ВС России поразили цех производства дистанционно управляемых катеров ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цеху производства дистанционно управляемых катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб и 439 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 127 904 беспилотника, 652 ЗРК, 28 493 танка и других бронемашин, 1 693 боевые машины РСЗО, 34 090 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 847 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, средства ПВО за минувшие сутки сбили 543 украинских беспилотника.

    В ночь на вторник ВС России ударили по производству ракет и комплектующих на Украине.

    До этого ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты.

    Эксперт: Путин дал старт строительству центра национальной гордости России
    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок
    Власти Севастополя объяснили ограничение ночной продажи алкоголя
    Заочно арестован бывший журналист «Коммерсанта» Соловьев
    Неопознанный дрон заметили над морской базой Франции под Тулоном
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    Экс-замгубернатора Брянской области брал взятки крысиным ядом

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    В Европе началась битва за топливо

    Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации