Минобороны сообщило об уничтожении 45 украинских БПЛА над четырьмя областями РФ

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Из них 27 дронов были сбиты над территорией Курской области, 16 аппаратов – над Белгородской областью, по одному беспилотнику сбили над Ростовской и Липецкой областями.

В ведомстве подчеркнули, что подобные попытки атак с применением беспилотников регулярны и носят массовый характер, однако российские системы ПВО продолжают эффективно справляться с угрозой.



Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили одиннадцать беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ходе ночной атаки, за прошедшую ночь ПВО сбили украинские беспилотники в трех регионах, включая Крым, Белгородскую и Орловскую области, а в результате серии атак украинских беспилотников в Белгородской области четыре человека получили осколочные и минно-взрывные травмы.

