Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Ночью российские военные сбили 45 украинских беспилотников
Минобороны сообщило об уничтожении 45 украинских БПЛА над четырьмя областями РФ
Российские силы ПВО за одну ночь уничтожили десятки украинских дронов в приграничных регионах, большая часть из которых была сбита над Курской областью.
Как передает ТАСС, Минобороны России сообщило, что в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Из них 27 дронов были сбиты над территорией Курской области, 16 аппаратов – над Белгородской областью, по одному беспилотнику сбили над Ростовской и Липецкой областями.
В ведомстве подчеркнули, что подобные попытки атак с применением беспилотников регулярны и носят массовый характер, однако российские системы ПВО продолжают эффективно справляться с угрозой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО уничтожили одиннадцать беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ходе ночной атаки, за прошедшую ночь ПВО сбили украинские беспилотники в трех регионах, включая Крым, Белгородскую и Орловскую области, а в результате серии атак украинских беспилотников в Белгородской области четыре человека получили осколочные и минно-взрывные травмы.