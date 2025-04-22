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ВСУ атаковали дронами четыре муниципалитета Белгородской области
Гладков: Четыре человека получили ранения при атаке БПЛА ВСУ
В результате серии атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали четыре человека, получившие осколочные и минно-взрывные травмы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как сообщил губернатор в Telegram-канале, целенаправленные удары дронов ВСУ были нанесены по жителям сразу четырех муниципалитетов Белгородской области. В селе Казинка Валуйского округа беспилотник ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего ранения получил мужчина. Медики доставили его в Валуйскую ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями.
В Грайворонском округе сотрудник агропредприятия стал жертвой удара дрона во время работы в поле возле села Почаево. Пострадавший получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы и руки. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ, а впоследствии переведут в областную клиническую больницу. Отмечается, что на момент атаки мужчина был без каски и бронежилета.
Пять дронов атаковали предприятие в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. После взрыва одного из устройств ранения грудной клетки получил сотрудник предприятия, его также обследуют в областной клинической больнице.
В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района дрон ранил сотрудника подразделения «Орлан».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за прошедшую ночь сбили беспилотники ВСУ в Крыму, Белгородской и Орловской областях.
Всего в Белгородской области от атак ВСУ за три с половиной года погибли 23 ребенка, а в белгородских школах на уроках безопасности начали показывать муляжи мин ВСУ.