FT включила перепалку Трампа с Зеленским в перечень ключевых событий политики

Tекст: Катерина Туманова

«Вице-президент Джей Ди Вэнс 28 февраля сыграл ключевую роль в телевизионной встрече с президентом [Украины] Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Вэнс упрекнул украинского лидера в неблагодарности, а Трамп обвинил его в «риске третьей мировой войны». Этот разговор сразу же вызвал опасения, что США готовы бросить Украину и встать на сторону России», пишет Financial Times (FT).

Издание отмечает, что европейским лидерам всё же удалось наладить отношения между США и Зеленским, но администрация Трампа фактически прекратила прямую финансовую и военную поддержку Украины. И этот факт газета выносит в рейтинг самых значительных политических событий года.

Напомним, в феврале Зеленский поссорился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, когда попытался перечить и был обвинен в неблагодарности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выложил видео с перепалкой Трампа и Зеленского в TikTok. Джей Ди Вэнс отметил, что Владимир Зеленский стал проявлять больше уважения к американскому руководству после февральской перепалки. Politico сообщила со ссылкой на источник в ЕС, что Зеленский не оправился после напряженной встречи с Трампом и Вэнсом.



