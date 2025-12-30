Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.28 комментариев
FT включила перепалку Трампа с Зеленским в перечень ключевых событий политики
В международной политике в 2025 году доминировало возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Но президент США генерирует такое количество новостей, что бывает трудно запомнить всё произошедшее или оценить его важность, поэтому FT составила свой рейтинг, указав в нем вторым событием – перепалку главы Белого дома с Владимиром Зеленским.
«Вице-президент Джей Ди Вэнс 28 февраля сыграл ключевую роль в телевизионной встрече с президентом [Украины] Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Вэнс упрекнул украинского лидера в неблагодарности, а Трамп обвинил его в «риске третьей мировой войны». Этот разговор сразу же вызвал опасения, что США готовы бросить Украину и встать на сторону России», пишет Financial Times (FT).
Издание отмечает, что европейским лидерам всё же удалось наладить отношения между США и Зеленским, но администрация Трампа фактически прекратила прямую финансовую и военную поддержку Украины. И этот факт газета выносит в рейтинг самых значительных политических событий года.
Напомним, в феврале Зеленский поссорился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, когда попытался перечить и был обвинен в неблагодарности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом выложил видео с перепалкой Трампа и Зеленского в TikTok. Джей Ди Вэнс отметил, что Владимир Зеленский стал проявлять больше уважения к американскому руководству после февральской перепалки. Politico сообщила со ссылкой на источник в ЕС, что Зеленский не оправился после напряженной встречи с Трампом и Вэнсом.