МИД рекомендовал россиянам временно отложить поездки в Иран

МИД РФ посоветовал россиянам не посещать Иран до стабилизации ситуации

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам отложить поездки в Иран до полной нормализации ситуации с безопасностью. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова на очередном брифинге, передает ТАСС.

«Россиян, которые запланировали выезд в Иран с теми или иными целями, просим отложить поездку до полной нормализации ситуации с безопасностью», – заявила Захарова. Она подчеркнула важность осторожности в текущих условиях.

МИД России также напоминает соотечественникам, которые уже находятся в Иране, о необходимости соблюдать разумные меры предосторожности. Гражданам советуют воздерживаться от фото- и видеосъемки военных и правительственных объектов, а также строго выполнять требования местных правоохранительных органов и спецслужб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает предпринимать усилия для снижения напряженности вокруг Ирана и в целом в регионе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что никакая третья сторона не способна изменить принципиальный характер отношений между Россией и Ираном.

А 13 января Мария Захарова призвала граждан быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания на территории Ирана.



