Tекст: Вера Басилая

Операция по уничтожению элитной снайперской группы ВСУ на славянско-краматорском направлении была проведена военнослужащими разведывательно-штурмовой бригады «Волки» добровольческого корпуса Южной группировки, передает ТАСС.

Противник пытался прощупать оборону российских войск, но был обнаружен еще на дальних подступах благодаря грамотной работе разведки.

Оператор отделения ударных БПЛА с позывным Седой отметил: «Шанса сделать хотя бы один выстрел мы им не дали. Благодаря грамотной разведке, гости были обнаружены еще на дальних подступах». Он подчеркнул, что любые попытки противника прощупать оборону будут разбиты.

Удар по снайперам был нанесен артиллерией и дронами, что позволило полностью нейтрализовать угрозу до начала столкновения. В результате действия бригады «Волки» не допустили ни одной атаки со стороны элитного подразделения ВСУ, а оборона российских позиций осталась неповрежденной.

Ранее российские бойцы уничтожили 31-летнюю снайпершу ВСУ Ангелину Васильченко. Она была известна по съемкам в пропагандистском фильме об «амазонках».

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям ВСУ рядом со Славянском и Краматорском.