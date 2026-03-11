Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Слюсарь: Над Ростовской областью сбили более 40 дронов за ночь
Вечером во вторник и ночью Ростовская область пережила массированную атаку украинских беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Свыше 40 украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО, сообщил губернатор, передают «Вести».
По его словам, воздушный налет пришелся на Таганрог и сразу несколько районов региона.
Беспилотники атаковали Миллеровский, Неклиновский, Шолоховский, Куйбышевский и Чертковский районы.
Среди жителей региона пострадавших нет. Повреждения получила линия электропередачи в поселке Чертково, возгораний не зафиксировано. Электроснабжение частных домов было восстановлено в течение полутора часов.
Напомним, ночью над Россией поразили 185 украинских дронов. В том числе над Севастополем за ночь и за утро сбили девять воздушных целей.